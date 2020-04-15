16 бесподобных историй от людей, которых угораздило опростоволоситься на работе
В среднем человек за свою жизнь проводит на работе 90 тысяч часов, а это больше 10 лет. Неудивительно, что именно там случаются важные события, порой завязываются дружеские отношения или, наоборот, наживаются враги. Но еще чаще трудовые будни преподносят курьезы и провалы, вспоминая которые мы съеживаемся от стыда и смеха одновременно.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют посмеяться над собой. Именно они поведали эти 16 историй о самых нелепых и неловких ситуациях, которые произошли на работе.
- Однажды я отпросился у начальника под предлогом болезни, а сам поехал на собеседование в другую компанию. Но то же самое сделал и мой босс — я встретил его там в зале ожидания. И да, никто из нас ту работу не получил. © mgtd76 / Twitter
- Бывший коллега каждое утро приходил на работу и клал в холодильник пирожок-ватрушку, после него приходила женщина и клала туда свою еду. Таким образом, она всегда, когда открывала холодильник, видела разные ватрушки, но думала, что это одна и та же. И через 2 недели на фиг выкинула свежую ватрушку, чтобы коллега не отравился. Говорят, лицо у него было ошалевшее, когда на его глазах его ватруха летела в помойку. © friel / Pikabu
- Много лет назад работала в банке. Для себя распечатала несколько листов личной переписки с парнем, а потом не могла найти, куда их задевала. В конце концов я поняла, что прикрепила их к кредитным отчетам. © RMCunliffe / Twitter
- На деловую встречу с вице-президентом Google я надел обувь с мудреной шнуровкой. В конце совещания я попытался уйти, но понял, что шнурки запутались и зацепились за стул. Я стоял и судорожно думал, что же мне делать: уйти вместе со стулом, бросить ботинок или отгрызть себе ногу. © danbri / Twitter
- Мы с другом в студенчестве работали в кафе. И однажды он случайно залил майонез в миксер для молочных коктейлей. На удивление мы получили всего пару жалоб, а всем остальным очень даже понравился шоколадно-майонезный коктейль. © bracestower / Twitter
- Раньше я работал в большой компании, и несколько месяцев на вешалке прямо передо мной висело уродливое пальто. Никто его не носил и не забирал. В конце концов я не выдержал и выкинул его. Потом оказалось, что это было пальто моего босса. © johnszim / Twitter
- Много лет назад довелось мне работать старшим переводчиком в крупной компании. Было важное совещание, все шло хорошо, но тут речь зашла об оборудовании для удаления желчного пузыря (компания занимается мясопереработкой). Возникла неловкая пауза, директор смотрел на меня, я на своих переводчиков, и у всех в глазах читалось: «Файл пуст». Никто не знал, как по-английски «желчь». Ситуацию спас один и датских партнеров, он спросил: «Oh! it’s about yellow stuff?» Наш директор, глупо улыбаясь, ответил: «Yes». И совещание продолжилось. Если адаптировать слово «stuff», то это вроде нашего «фигня». Вот мы и сидели, молодые дипломированные специалисты, и наблюдали, как взрослые и серьезные дяденьки то и дело повторяют «желтая фигня», обсуждая важные вопросы и многомиллионные контракты. © MissLoyality / Pikabu
- Я оставил в метро папку с документами на многомиллиардный иск. Ее нашел какой-то бездомный парень и продал адвокату за кругленькую сумму. К счастью, там не было каких-то секретных документов, но меня все равно уволили. © Shady_Milkman / Reddit
- В моем доме живет мужичок лет 40. В детстве переболел чем-то и кукушка съехала, но очень добрый, веселый тип, и подруга у него такая же. Дружу с ними. Была на собеседовании, а эти двое увидели меня через окно, залетают и наперебой сообщают мне: «Давай быстрей, там на Фабричной бесплатные обеды раздают». Пауза. «Не смею вас больше задерживать», — сказал директор и заржал. © «Подслушано» / Vk
- Работала в детском саду воспитателем. Слышу, опоздавшие пришли: папа дочурку привел. Я начинаю строго их отчитывать: «Опаздывать плохо, и девочка ваша снова осталась без завтрака». Гляжу, а папашка еле смех сдерживает. Я еще строже ругаюсь. Он улыбается во весь рот и выдает: «Вы сегодня прекрасно выглядите!» И сбежал. Смотрю вниз: юбка у меня задралась почти до пояса. © «Подслушано» / Vk
- Давным-давно мне надо было встретиться с актером Брайаном Коксом и взять у него интервью для журнала. Встречу назначили около магазина. Вокруг было много людей, но своего собеседника я не видел. Прошло много времени, толпа рассосалась, остались только я и какой-то коротышка. Мы с ним оба посматривали на часы и перекидывались понимающими взглядами. В конце концов я не выдержал и решил уйти. Через 5 шагов меня осенило, я оглянулся на коротышку и в ужасе прошептал: «Брайан?» — «Да!» — крикнул он. Надо ли говорить, что наше интервью прошло слегка напряженно. © AliCatterall / Twitter
- Однажды я получил завирусованное письмо и решил рассказать коллегам об опасности. Разослал всей компании предупреждение, прикрепил пример письма с вирусом, чтобы они знали, как оно выглядит. Но только вот забыл удалить сам вирус. © Entropy72 / Twitter
- Придя с работы, я обычно сразу снимаю с себя всю одежду и иду в душ. В то утро я сильно опаздывала, поэтому быстро напялила вчерашние штаны и побежала на работу. К моему ужасу, в штанине застряли трусы и выпали уже в офисе. Так они и валялись там несколько дней: никто не хотел их поднимать. И я не стала: боялась, что все поймут, чье это белье. © StellaPurrCam / Twitter
А какие казусы случались с вами или вашими коллегами?
Фото на превью StellaPurrCam / twitter