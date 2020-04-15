16 бесподобных историй от людей, которых угораздило опростоволоситься на работе

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В среднем человек за свою жизнь проводит на работе 90 тысяч часов, а это больше 10 лет. Неудивительно, что именно там случаются важные события, порой завязываются дружеские отношения или, наоборот, наживаются враги. Но еще чаще трудовые будни преподносят курьезы и провалы, вспоминая которые мы съеживаемся от стыда и смеха одновременно.