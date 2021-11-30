16 бедолаг, которые провально сходили в салон красоты, хотя заплатили за услуги отнюдь не копейки

Когда женщины отправляются в салон красоты, чтобы покраситься или сделать маникюр, то рассчитывают, что там работают профессионалы и они в точности исполнят желание клиента. Но иногда, к сожалению, результаты косметических процедур оказываются далеки от ожидаемых. Особенно неприятно, когда за них были уплачены немалые деньги.

Пользователи интернета показали фотографии как раз таких случаев, когда поход к стилисту обернулся сплошным разочарованием. Нам в AdMe.ru остается им лишь посочувствовать, потому как не понаслышке знаем, как бывает тяжело найти по-настоящему хорошего, своего мастера. Кстати, в конце мы покажем, что бывает, если самой красить волосы дома.

1. «Заплатила почти $ 700 за эту пятнистую и неравномерную окраску, на которую, кстати, ушло 10 часов, хотя обещали сделать за 5–6»

«Кстати, позднее парикмахер перезвонил мне и извинился. Они собираются перекрасить мои волосы и предложат мне возмещение в размере $ 200. На мой взгляд, в целом справедливый результат».

2. «Что я просила и что мне сделали...»

«В качестве компенсации я буду каждые 2 месяца приходить к ним, и они бесплатно будут пытаться вернуть мне мой прежний стиль. Мне сказали, что это займет несколько лет».

3. «Визажист оставила меня с белыми ресницами, когда наносила бледные тени во время подготовки к телевизионной рекламе»

«У меня не было возможности исправить все самой. В итоге на съемке эти ресницы выглядели ужасно».

4. «Я заплатила за это $ 370. И заплакала, когда вернулась домой»

5. «Только что впервые сходила в маникюрный салон. Мне кажется или это на самом деле неаккуратно?»

6. «Слева — то, что я просила мне сделать, справа — то, что вышло»

7. «Что я просила и что получила. Еще и отдала $ 250»

8. «Что я просила сделать и что в итоге мне сделали»

9. «Отправилась в претенциозное хипстерское заведение за розовым омбре. Дела сразу не заладились...»

10. «Вчера сходила в салон красоты. Вот что я хотела и вот что получилось. А они еще отказываются исправить этот кошмар»

11. «Впервые пошла на акриловый маникюр. Скажите, пожалуйста, они слишком толстые? Я сама не в восторге от них. Заплатила еще $ 75»

«Позже я написала женщине, которая мне сделала маникюр, и она неохотно согласилась вернуть деньги».

12. «Заплатила за это £ 190»

13. Ожидание и реальность

14. «Отдала за это $ 60. Больше никогда не вернусь в тот салон»

15. «Заплатила за это $ 85. Они уже пообещали все бесплатно исправить»

16. «Покрасьте волосы в дикий цвет, говорили они, будете выглядеть круто, говорили они...»

Бонус: «Я красила волосы, потом сняла перчатки, чтобы сделать глоток кофе, и затем, не раздумывая, опять их надела. Только надела не той стороной...»