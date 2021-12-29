16 бедолаг, которые просто хотели навести красоту, но нарвались на мастера с кривыми руками

Найти компетентного мастера маникюра, парикмахера и бровиста — та еще задача. Далеко не всегда в салонах красоты работают профессионалы, которые безупречно выполняют свою работу. И из-за таких вот горе-мастеров клиентки уходят в слезах и расстроенных чувствах.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед пользователями сети, которые не постеснялись поделиться своим горьким опытом. Надеемся, что в их жизни больше не будет неудачных походов в салон.

«Мне сделали свадебный макияж. Cказать, что я сильно разочарована, — ничего не сказать. Слева я в обычный день с повседневным макияжем»

«Когда случайно сделала маникюр у худшего мастера в стране»

«Визажист сделала из моих бровей кирпичи»

А еще она так густо нанесла подводку, что изменила форму твоих красивых глаз. © VVnessaVV / Reddit



«Салон, куда я обычно хожу на маникюр, закрыт, и мне пришлось идти в другое место»

«Супермилый парень сделал мне ногти, я заплатила за них и ушла. Когда вернулась домой, посмотрела на них и связалась с владелицей салона, она должна будет переделать их завтра».

«Пробная прическа обернулась катастрофой»

«Даже не знаю, что делать... Я отдала за это $ 95. Скоро свадьба, и этот салон находится недалеко от места проведения. Мне было чертовски трудно найти парикмахера после того, как мой первый стилист меня кинул».



«В салоне мне сделали стрижку как у героини мультика „Даша-путешественница“»

«Я ненавижу свои брови. Они заживали 4 недели. $ 500 на ветер. Мне так грустно»

«Вот что мне сделали»

Я не разбираюсь в маникюре, но, господи, это похоже на художественный проект первоклассников, где они окунули пальцы в клей и положили сверху пару камешков. © Flats_OW / Twitter

«Я заплатила $ 65 за эту стрижку плюс 25 % чаевых (Я не осознавала, насколько все ужасно, пока не пришла домой)»

«Я всегда оставалась довольной своими бровями, но не в этот раз»

«Посмотрите, что парикмахер сделал с моим братом»

«Я просто хотела подстричься, но стилист загубил мне волосы»

«У меня были волосы до попы, я попросила подстричь их до середины спины. А стилист проделал ужасную работу, теперь я выгляжу как лорд Фаркуад, который резко подрос».

«Я заплатила за полноценный маникюр и переделала его сама через 4 часа»

«У меня не вышло с микроблейдингом»

Обязательно обратись к мастеру, чтобы он все поправил. Брови получились двух совершенно разных форм. Мне очень жаль, что это случилось с тобой! © muffinssrtasty / Reddit



«Сделала очень короткую стрижку и ненавижу ее»

«Получилось намного короче, чем я хотела, и в своих круглых очках я похожа на Гарри Поттера. Чувствую, что потеряла часть себя и своей женственности. Даже не могу смотреть на себя в зеркало без слез. Я выгляжу как мальчишка».

«Сегодня впервые сделала микроблейдинг бровей. Только вернувшись домой, я поняла, что они супернеровные. Муж был в шоке, когда увидел меня!»

А вы бы заплатили за оказанную услугу, если бы вам не понравился результат?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.