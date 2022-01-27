16 абсурдных историй, которые можно озаглавить только громким «Спалились!»

В детстве мы часто слышали от мам и бабушек, что все тайное становится явным. И чаще всего это происходит по воле случая. Неверные супруги, школьники-прогульщики и просто те, кто оказался в двусмысленной ситуации, никак не ожидают проколоться на какой-то абсурдной мелочи, о которой с самого начала даже и подумать не могли.