16 абсурдных историй, которые можно озаглавить только громким «Спалились!»
В детстве мы часто слышали от мам и бабушек, что все тайное становится явным. И чаще всего это происходит по воле случая. Неверные супруги, школьники-прогульщики и просто те, кто оказался в двусмысленной ситуации, никак не ожидают проколоться на какой-то абсурдной мелочи, о которой с самого начала даже и подумать не могли.
Мы в AdMe.ru отыскали истории людей, которые на собственном опыте убедились в том, что шила в мешке не утаишь.
- Ехал в метро. В плеере батарея села, разглядываю пассажиров. На очередной станции заходит девушка, этакая фифа, глянула на меня мельком и села рядом. Достает планшет и заводит какую-то киношку. Я от скуки кошусь в планшет. Кино комедийное, но действий мало и весь перец фильма в диалогах. Девушка сидит похихикивает. В какой-то момент она отрывается от экрана, замечает, что я, ничего не понимая, пялюсь в ее планшет, и — барабанная дробь — включает мне субтитры. © riol78 / Pikabu
- Моя близкая подруга узнала об измене очень необычным способом. Дело было в марте. На улице резко похолодало. Чтобы согреться, она включила печку в автомобиле своего парня. И тут на лобовом стекле автомобиля проступила надпись: «Я тебя люблю». © Monica Clark / Quora
- Подруга познакомилась в Tinder с парнем. Симпатичный, милый. Встретились в кафе, сидят общаются, и через пару минут она замечает то, что ей совсем не нравится.
— Значит, ты не женат, да?
— Да, пока еще не встретил ту, с которой хотелось бы создать семью.
— Здорово. А обручальное кольцо у тебя на пальце — это что тогда?
— ...
Свидание на этом закончилось. © ktoTOneJA / Pikabu
- В детстве жили в коммуналке. У соседки тети Лили был сын Сережа 15 лет. Воспитывала его одна, крутилась как могла, чтобы у сына все было. И вот однажды ребенок перестал дома есть. Мать и так и этак старается. А он то ест, то вообще целый день голодный ходит. Все это полгода продолжалось. И тут в местных новостях — репортаж о столовых для бездомных. А там Сергей с друзьями уплетают казенный суп за обе щеки. И надо же, взяли у него интервью: он сказал, что папы нет, мама непутевая. Мол, приходится сюда есть ходить. Вот он дома отхватил! Особенно за «непутевую маму». Ей даже несколько знакомых и друзей звонили, спрашивали, чем помочь. © Kkurochka / Pikabu
- Как-то парень пригласил меня на свидание в шикарный ресторан. И все было отлично, пока не пришло время десерта. А я большая сладкоежка. Волею судьбы у моего спутника зазвонил телефон как раз в тот момент, когда должны были принести десерт. Он отошел поговорить, и в тот же миг на столе появилось это шоколадное великолепие. Оно буквально гипнотизировало меня. В конце концов я сдалась. Через несколько мгновений возвращается мой спутник, я прячу тарелку и делаю вид, как будто десерт еще не принесли. И тут парень берет салфетку и вытирает шоколад с моих губ. © Rajeshri Jagtap / Quora
- В начальной школе мой сын брал с собой небольшой перекус. Я обычно давала ему банан, булочку или печенье и сок. Однажды он увидел, что старшие дети сами в буфете себе еду покупают, и тоже захотел. И вот наступает время завтрака, все достают свои контейнеры, а мой говорит учительнице, что мама ему ничего не дала, потому что у нас дома есть нечего. Вот только ₽ 10 и было, и на эту сумму он в буфете что-нибудь купит. После уроков меня ждала учительница с сочувствующим выражением лица. Пришлось заставить негодника открыть портфель и продемонстрировать содержимое. © AspyCat / Pikabu
- Как-то раз я убирался дома и наткнулся на открытую пачку M&M’s. Съел несколько штук, а остальные отнес на кухню, где им и место. Следующее, что я помню, — это как моя дочь подозрительно смотрит на меня и спрашивает, ел ли я ее M&M’s. Конечно, я сказал, что нет. И тут она высокомерно сообщает мне, что в тот день в упаковке было 29 конфет, а теперь осталось только 17. Она серьезно пересчитала все конфеты?! Господи, помилуй. © Wishyouamerry / Reddit
- В универе играла в «Что? Где? Когда?», и был у нас однажды очень важный турнир. В 1-й день сыграли, а к вечеру у меня температура 39. Родители, естественно, сказали, что я никуда завтра не иду. А заменить уже некем, не хотелось подводить команду. В общем, утром я дождалась, пока родители уйдут, и побежала на игру. Выиграли. Я вернулась домой, температура снова высоченная, легла, кубок под кровать спрятала. Казалось бы, миссия выполнена. Но турнир показывали по местному ТВ, и как же мне влетело, когда родители устроились вечером перед телеком и попали, как назло, на этот сюжет! © SiriusInBlack / Pikabu
- В школе мне нравился один парень. Как-то он сказал, что любит суши, поэтому я заявила, что тоже от них в восторге. Но на самом деле я никогда их не пробовала. Год спустя этот парень пригласил меня на свидание. И когда мы подъехали к ресторану, я поняла, что он вспомнил наш разговор и повел меня есть суши. Когда я начала есть, мои палочки скрутились, и я швырнула суши через весь зал. Я испугалась и кинулась поднимать. Со второй попытки мне удалось поднести суши ко рту, и оно просто развалилось. Видя мои мучения, парень спросил, ела ли я когда-нибудь суши. И я призналась, что просто пыталась произвести на него впечатление. После этого он заказал нам курицу терияки, попросил принести вилки, и мы прекрасно провели остаток свидания. © Kate Scott / Quora
- Одна моя знакомая в командировке спуталась с местным женатым мужичком. Шифровались они тщательно, даже в лифте отеля делали вид, что незнакомы. Он жене наврал про бизнес-трип на неделю, а сам — к знакомой в гостиницу. И вот идут они к паркингу утречком, а там съемочная группа местного телеканала. В общем, жена их в обнимку увидела по местному ТВ. © likantropgirl / Pikabu
- Моя дочь прогуляла сегодня школу, и я поймал ее, просматривая недавно закрытые сайты на других устройствах в браузере. Я был в тот момент на работе, пытаясь открыть веб-документ, который читал дома. Единственная страница в списке была на сайте, который посещает дочь. Всего 10 минут назад он был идентифицирован как просматриваемый на моем домашнем компьютере. Вот так тайное стало явным. © scrabbledude / Reddit
- Когда мне было 10 лет, на Рождество мне подарили Apple iBooks. Я уверена, что родители сразу же пожалели об этом подарке, увидев, сколько часов я провожу за ним. Однажды ночью я положила свою огромную мягкую игрушку в кровать и накрыла одеялом, чтобы казалось, что я сплю. И спряталась в шкафу с ноутбуком. На мою беду, в комнату вошла мама. Она что-то спросила у меня, а когда я не ответила, проверила мою кровать и увидела плюшевую собаку. Не прошло и двух секунд, как она открыла двери шкафа и нашла меня там. © Rebecca Hallie / Quora
- Я планировал сделать предложение своей девушке. Когда пришло время покупать кольцо, я пригласил ее подругу, чтобы она помогла с выбором, и спросил у своей любимой в мессенджере, когда она вернется. Она ответила, что через несколько часов, так как встретилась с подругой, чтобы пройтись по магазинам. С той самой подругой, которая прямо сейчас находилась рядом со мной. Я показал ей текст сообщения, и она удивилась так же, как и я. Позже я объяснил своей девушке ситуацию и спросил, что все это значит. Она тут же начала ухмыляться и призналась, чем занималась на самом деле. Нет, она не изменяла мне. Она показала мне фотографию, на которой держит в руках самого милого песчаного удава из тех, что я когда-либо видел. Излишне говорить, что она собиралась сделать мне сюрприз и подарить змею, о которой я давно мечтал. © throwra_wheredshego / Reddit
А какие примеры неожиданных разоблачений можете вспомнить вы?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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