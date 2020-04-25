15+ знакомых нам с детства блюд, от которых без ума иностранцы
Что для нас привычно, то для иностранцев — экзотика. Между тем некоторые, попробовав славянскую кухню, не могут забыть необычный вкус и пытаются дома воспроизвести понравившееся блюдо. У кого получается, тот становится счастливым обладателем нового семейного рецепта.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие привычные нам продукты считаются деликатесами у иностранцев. А бонусом расскажем, что пробовать они больше не хотят.
- Пирожки. Что это вообще? Маленькие пирожные, в которых вы ожидаете увидеть варенье или сливки, или, может быть, фрукты, но они фаршированы яйцом и капустой, мясом, картофелем. Отойдя от шока, вы поймете, что они действительно очень вкусные и сытные. © Sean Clitheroe / Quora
- Русские великолепно готовят грибной суп. А еще однажды я ел говядину, завернутую в капусту, звучит неаппетитно, но они умудряются даже это сделать великолепным блюдом. А еще есть борщ — это свекольный суп, в котором нереально много капусты. Я готовил его сам несколько раз. Вот фотография, как я делаю его на работе. © Joanne Travers / Quora
- Мой муж — египтянин, он любит баклажаны! Мы их обожаем в любом виде, муж говорит, что это еда для бедных, потому что по сравнению с Россией они тут стоят недорого и продаются круглый год. © Zhannik / Pikabu
- Я удивлен, что так много людей не любит холодец. Я люблю его и рыбный суп из требухи. Соглашусь с тем, что во время приготовления пахнет это просто ужасно, но в итоге получается очень вкусно. И еще: холодец может вам не понравиться потому, что вы его неправильно приготовили. © adinadin / Reddit
«Сегодняшний обед. Я начал делать свою собственную квашеную капусту!»
- Обожаю пельмени. Для меня они перестали быть экзотикой, потому что я научился их готовить и леплю сам. Обычно использую смесь говядины и свинины для начинки, поливаю их сметаной и посыпаю укропом. Они восхитительны. © Robert Coleman / Quora
- Жила в Марокко. Местные не знали, сколько можно вкусного из обычной капусты приготовить. Пирожки особенно. Щи и борщ теперь сами варят, называют его супом имени меня. © Nussik / Pikabu
«Впервые приготовили солянку — это очень вкусно!»
- Мой зять, англичанин, поначалу жаловался, что никак не может запомнить ни одного русского слова. А когда приехал впервые к нам, мгновенно запомнил сразу два: «рыба скумбрия». Он эту скумбрию холодного копчения ел так, что у него глаза на лоб лезли. Потом печень лечил. До следующего приезда. А затем по новой. © Katisark197 / Pikabu
- Самое любимое русское блюдо — это икра. Да, черная икра по праву может считаться самым вкусным блюдом в России. © Jane Rakhmanina / Quora
«Котлеты вкуснее гамбургеров! Сделал сразу много, чтобы заморозить. Каша и салат с капустой тоже удались на славу».
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Товарищ из Бельгии сказал, что солянка — странный суп, и порцию свою доедать не стал. Зато от драников пришел в дикий восторг, записал рецепт и технологию и сокрушался, что не знает, где у них продается аналог сметаны. По возвращении домой пытался приготовить, но получил нагоняй от жены за то, что истратил на жарку добрую бутылку недешевого по их меркам оливкового масла для заправки салатов. © Goaty / Pikabu
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Мой дедушка — из России, и я скучал по его домашней еде. Нашел рецепт и приготовил пирожки. Это говяжий фарш с чесноком и луком, а еще там свежий укроп и петрушка, соль, перец. Капуста целая, 5 крупных луковиц; все я в конечном итоге жарил в жире из говяжьего фарша. Получилось невероятно вкусно! © damnwhity / Reddit
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Знакомый живет под Вашингтоном, приезжает в гости иногда, дико удивлялся простой русской печеной картохе в углях — для него это дико, он снимал видео, постил в фейсбуке и инстаграме и даже записал «рецепт». А также с восторгом смотрел, как маринуются шашлыки, и удивлялся процессу: подготавливать угли, нанизывать мясо на шампур. Теперь он и его соседи благодарят за рецепт и готовят исключительно шашлыки, а не барбекю. А плов он полюбил так, что заказал местным умельцам казан и готовит его у себя, называя «повл». © Semargl87 / Pikabu
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Окрошка — это русский холодный суп. Я делаю ее с огурцами, яйцами, картофелем, укропом и луком. Также нужен литр кефира. Это мой домашний рецепт, есть разные способы приготовления окрошки, включающие в себя квас вместо кефира. Можно добавить квас и кефир, сметану и минеральную воду, а в вегетарианской версии — убрать из блюда мясо. © TashPoint0 / Reddit
- Мое любимое русское блюдо — простой черный хлеб. Я поджариваю его и намазываю маслом и абрикосовым джемом. © SultanofShit / Reddit
- Я для своего мужа, француза, открыла мир гречки, бутербродов со шпротами и скумбрию холодного копчения. 2 раза из 3 на вопрос: «Что ты хотел бы на ужин?» — я слышу: «Гхрешчка». © S.o.v.v.a / Pikabu
«Семья моей жены русская, но почему-то они делают сельдь под шубой только в особых случаях. А я салат полюбил, поэтому приготовил сам. Подавал вместе с пельменями из телятины».
- Мой муж, немец, обожает борщ. Чебуреки я готовлю на праздничный стол — он так привык. Но хит — это «розовый салат»: селедка под шубой, хотя в первый раз он подумал, что это десерт. © Shanama / Pikabu
- Однажды я был в Санкт-Петербурге и позавтракал сырниками. Они были толще, чем обычные оладушки, а на вкус были больше похожи на традиционный американский чизкейк, чем на блины. После 4 неудачных попыток сделать их самостоятельно я пришел к выводу, что надо их не жарить, а печь, но до сих пор не могу найти хороший рецепт. © Rhododendron01 / Reddit
- Я люблю русские салаты. Морковь с хреном и майонезом, а также рисовый с крабовыми палочками и кукурузой. Овощной: огурец, помидор, укроп и масло. А компот! Похоже на сок, но вкус иной. Просто варите фрукты, даете им остыть и разбавляете это водой при подаче. © calligraphic-io / Reddit
- Mуж и зять из Венгрии за солянку и пельмени на все готовы. Когда муж первый раз попробовал пельмени, то потребовал двойную порцию и потом страдал на диване от переедания. И борщ на ура проходит, а селедочка с молодой отварной картошечкой и лучком, отжатым в уксусе, — там просто немой восторг. © AczelSzveta67 / Pikabu
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Приятно чувствовать себя этаким двигателем кулинарного прогресса в других странах. Когда были в Италии, предложили местным друзьям сварить солянку, на словах объяснил им рецепт. В итоге остаток отпуска практически через день смотрели на меня глазами кота из Шрека: свари еще! © Nabormonet / Pikabu
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Люблю блины. Такие тонкие блины, которые можно есть со сгущенным молоком, фруктами или другими сладостями на завтрак или с икрой и копченой рыбой. А еще я обожаю квас — такое слабоалкогольное пиво, приготовленное из темного хлеба, но на вкус лучше и хорошо освежает. © David Dunsmore / Quora
«Я сделал пельмени. Начинка — смесь говядины со свининой. Соус — дижонская горчица и укроп. При смешивании со сметаной получается самый вкусный в мире соус!»
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Мой муж — грек. Для них пельмени, вареники — это «мезе». То есть не нормальная еда, а типа закуски. От борща, оладий, русской выпечки они в восторге. Но вообще никак не воспринимают каши. На икру реакция: «Как это можно есть?» Салаты наши любят. Но совершенно не приемлют творог и сметану. Хотя в целом им русская кухня нравится. © Bandanabanana / Pikabu
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Я замужем за индусом. В принципе, индусы не едят свинину, мой тоже относился с недоверием, но как-то увидел, как я режу копченое сало, и попробовал. Теперь ест его постоянно. © india1985 / Pikabu
- Мой муж, норвежец, достаточно консервативный в своих пищевых привычках. В первый раз он попробовал «русское» фастфудное блюдо — съел 8 большущих чебуреков и полдня пролежал на диване, постанывая: «О боже! Почему? Почему я так много съел?» До сих пор не понимает, почему простое тесто с мясом может быть магически вкусным и почему в Норвегии не сперли и не растиражировали рецепт. © norskrodyr / Pikabu
Бонус: не всем эти блюда приходятся по душе
- Я попробовал холодец однажды и решил: «Черт, я в России, попробовать странную еду — это своего рода приключение». Попробовал. Больше никогда. © grmblstltskn / Reddit
- О, я ненавижу квас. Вкус такой, будто вы замочили ржаной хлеб в воде, а затем измельчили его в блендере. © aifengtou / Reddit
- Во-первых, в русской еде нет пряностей, она постная, а я, выросший под южнокалифорнийским солнцем на мексиканской кухне, привык к еде, имеющей вкус. Во-вторых, я никогда не был фанатом майонеза, а русские любят обливать им все. Когда вы говорите «салат» американцу, то он представляет себе лист салата. Но не русские, они думают, что зелень — еда для кроликов. Для них «майонез» — синоним слова «салат». Чем больше майонеза, тем вкуснее салат. Может быть, они добавят туда немного укропа. © russian_hacker_1917 / Reddit
А вы когда-нибудь угощали друзей-иностранцев блюдами национальной кухни? Какая была реакция?