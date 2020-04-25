15+ знакомых нам с детства блюд, от которых без ума иностранцы

Знакомый живет под Вашингтоном, приезжает в гости иногда, дико удивлялся простой русской печеной картохе в углях — для него это дико, он снимал видео, постил в фейсбуке и инстаграме и даже записал «рецепт». А также с восторгом смотрел, как маринуются шашлыки, и удивлялся процессу: подготавливать угли, нанизывать мясо на шампур. Теперь он и его соседи благодарят за рецепт и готовят исключительно шашлыки, а не барбекю. А плов он полюбил так, что заказал местным умельцам казан и готовит его у себя, называя «повл». © Semargl87 / Pikabu