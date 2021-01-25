15+ животных, появление которых должно сопровождаться эпичной музыкой за кадром

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У братьев наших меньших множество талантов, в числе которых — умение возникать из ниоткуда и принимать такие эпичные позы, что профессиональные актеры позавидуют. Может, они владеют какой-то особой техникой внезапных появлений? А может быть, все гораздо проще и волшебнее: где-то под шерсткой у них вмонтирован портативный телепорт, благодаря которому они сейчас тут, а через секунду — там.

Мы в AdMe.ru рассматривали фотографии таких животных-фокусников и хохотали всей редакцией, получив изрядную порцию позитива. Теперь ваша очередь.

Просто заглянул поздороваться

Довольно эффектно повис

Эти парни работают дружно

«Я одним глазком»

Шел, шел и птичку нашел

«Я не могу сдержать смех, ребята, у меня теперь есть голубь»

«Сегодня мы долго не смогли найти нашу кошку, а потом посмотрели в окно и увидели это»

Кот любит спать в тепле — это буквально на морде написано

«Если кто-то потерял завтрак, то я думаю, что нашел его»

«Сначала он нас напугал, а потом стащил бургер моего отца»

«Напоминает мне акулу, которая проглотила лодку в фильме „Челюсти“»

«Да это Бэтмен»

Два носа всегда лучше, чем один

Он явно тщательно продумал свое появление

«Она поджидает следующую жертву»

«Взлом с проникновением»