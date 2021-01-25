15+ животных, появление которых должно сопровождаться эпичной музыкой за кадром
У братьев наших меньших множество талантов, в числе которых — умение возникать из ниоткуда и принимать такие эпичные позы, что профессиональные актеры позавидуют. Может, они владеют какой-то особой техникой внезапных появлений? А может быть, все гораздо проще и волшебнее: где-то под шерсткой у них вмонтирован портативный телепорт, благодаря которому они сейчас тут, а через секунду — там.
Мы в AdMe.ru рассматривали фотографии таких животных-фокусников и хохотали всей редакцией, получив изрядную порцию позитива. Теперь ваша очередь.
Просто заглянул поздороваться
Довольно эффектно повис
Эти парни работают дружно
«Я одним глазком»
Шел, шел и птичку нашел
«Я не могу сдержать смех, ребята, у меня теперь есть голубь»
«Сегодня мы долго не смогли найти нашу кошку, а потом посмотрели в окно и увидели это»
Кот любит спать в тепле — это буквально на морде написано
«Если кто-то потерял завтрак, то я думаю, что нашел его»
«Сначала он нас напугал, а потом стащил бургер моего отца»
«Напоминает мне акулу, которая проглотила лодку в фильме „Челюсти“»
«Да это Бэтмен»
Два носа всегда лучше, чем один
Он явно тщательно продумал свое появление
«Она поджидает следующую жертву»
«Взлом с проникновением»
А вам приходилось заставать животных в смешной позе? Поделитесь в комментариях фотографиями своих внезапных встреч с четвероногими.
Фото на превью y65cq9EAeIjPopt / Twitter