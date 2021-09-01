15+ животных, которые у природы отхватили изюма больше положенного

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Каждое существо на Земле по-своему уникально. Но есть такие питомцы, которым природа подарила столько индивидуальности, что хоть отбавляй. Конечно же их хозяева не смогли не похвастаться фотографиями любимцев перед всем интернет-сообществом. И реакция не заставила себя ждать: пушистых красавцев наградили сотнями и тысячами лайков.

AdMe.ru не смог пройти мимо 15+ животных, чей облик запоминается надолго.

1. «Познакомьтесь, это Фанни. Часть ее мордочки и тела белые»

2. Он похож на печенье с кусочками шоколада

3. «Филя с пятнышком в форме сердечка»

4. «Нашел этого редкого покемона на улице»

5. Разве она не само совершенство?

6. Он похож на булочку, которую передержали в духовке

7. Взгляните на этого звездного малыша

8. Смокинг и вечерние перчатки

9. Думали, это собачка? Вот еще! Перед вами детеныш енота

10. Помски — смесь шпица и хаски — будто имеет еще и лисьи корни

11. «Встретил песика с одной бровью»

12. «Только взгляните, какое большое „киви“ я вырастил»

13. «У нашего нового котенка 24 пальца»

Не хотел бы я столкнуться с его коготками. © v2ikepeniponiDonna / Reddit

14. Его шубка напоминает лаву

15. «Хотел спросить, его не Зорро зовут?»

16. «У моего котенка одна лапа рыжая»

17. Он похож на динозавра

18. Скажите ему, чтобы поправил макияж