15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
Умение маскироваться не раз выручало киношного агента 007 при выполнении сверхсекретных заданий по спасению мира. Но даже навыки Джеймса Бонда вряд ли смогут конкурировать с искусством камуфляжа четвероногих героев нашей фотоподборки.
Хорошенько посерфив по просторам интернета, AdMe.ru начал подозревать, что иногда в домашних животных скрываются прирожденные специалисты маскировки с отличным чувством юмора.
Этот кот в любой непонятной ситуации может притвориться ковром
Маскировка 80-го уровня
Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя
Приходишь домой, открываешь пакет, а там такое
Еще одно доказательство того, что коты — это жидкость
Возможно, именно этой фотографией вдохновились создатели Oreo
На этом фото 2 кота и 1 собака
Сможете найти 2 утят на фотографии?
А что, собственно, изменилось?
Это не нос, просто так задумано
Так сразу и не отличишь
А у котов точно нет мантий-невидимок?
В любой непонятной ситуации веди себя естественно!
Вот так выглядит «работа под прикрытием»
Миллионы лет эволюции не прошли даром
Уж очень неожиданное место для игры в прятки
Котейки однозначно способны вписаться в любой ландшафт
Кот превращается в тень или тень в кота?
Свой среди чужих, чужой среди своих
А какими талантами обладают ваши питомцы?
Фото на превью pawsitivelypowerful / reddit, confusing_perspective / reddit