AdMe

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки

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Умение маскироваться не раз выручало киношного агента 007 при выполнении сверхсекретных заданий по спасению мира. Но даже навыки Джеймса Бонда вряд ли смогут конкурировать с искусством камуфляжа четвероногих героев нашей фотоподборки.

Хорошенько посерфив по просторам интернета, AdMe.ru начал подозревать, что иногда в домашних животных скрываются прирожденные специалисты маскировки с отличным чувством юмора.

Этот кот в любой непонятной ситуации может притвориться ковром

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© hairybushy / reddit

Маскировка 80-го уровня

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© CircularKnife / reddit

Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Приходишь домой, открываешь пакет, а там такое

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© nagnucleus / reddit

Еще одно доказательство того, что коты — это жидкость

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© jasontaken / reddit

Возможно, именно этой фотографией вдохновились создатели Oreo

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© pawsitivelypowerful / reddit

На этом фото 2 кота и 1 собака

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© SteelDoll / reddit

Сможете найти 2 утят на фотографии?

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© vicgriffin / reddit

А что, собственно, изменилось?

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© bute-bavis / reddit

Это не нос, просто так задумано

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© ObnoxiousCalliope / reddit

Так сразу и не отличишь

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

А у котов точно нет мантий-невидимок?

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© KubikDezimeter / reddit

В любой непонятной ситуации веди себя естественно!

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Вот так выглядит «работа под прикрытием»

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Миллионы лет эволюции не прошли даром

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Уж очень неожиданное место для игры в прятки

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© JuracichPark / reddit

Котейки однозначно способны вписаться в любой ландшафт

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Кот превращается в тень или тень в кота?

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

Свой среди чужих, чужой среди своих

15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки
© randus_duthane / reddit

А какими талантами обладают ваши питомцы?

Фото на превью pawsitivelypowerful / reddit, confusing_perspective / reddit
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