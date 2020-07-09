15+ животных, которые в совершенстве освоили искусство маскировки

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Умение маскироваться не раз выручало киношного агента 007 при выполнении сверхсекретных заданий по спасению мира. Но даже навыки Джеймса Бонда вряд ли смогут конкурировать с искусством камуфляжа четвероногих героев нашей фотоподборки.

Хорошенько посерфив по просторам интернета, AdMe.ru начал подозревать, что иногда в домашних животных скрываются прирожденные специалисты маскировки с отличным чувством юмора.

Этот кот в любой непонятной ситуации может притвориться ковром

Маскировка 80-го уровня

Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя

Приходишь домой, открываешь пакет, а там такое

Еще одно доказательство того, что коты — это жидкость

Возможно, именно этой фотографией вдохновились создатели Oreo

На этом фото 2 кота и 1 собака

Сможете найти 2 утят на фотографии?

А что, собственно, изменилось?

Это не нос, просто так задумано

Так сразу и не отличишь

А у котов точно нет мантий-невидимок?

В любой непонятной ситуации веди себя естественно!

Вот так выглядит «работа под прикрытием»

Миллионы лет эволюции не прошли даром

Уж очень неожиданное место для игры в прятки

Котейки однозначно способны вписаться в любой ландшафт

Кот превращается в тень или тень в кота?

Свой среди чужих, чужой среди своих