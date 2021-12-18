15+ животных, которые так похожи на людей, что вот-вот начнут права на жилплощадь предъявлять
Домашние питомцы всю жизнь проводят бок о бок с нами, поэтому со временем они начинают больше походить на своих хозяев, чем на собратьев. Мохнатые повторюши сидят в кресле, сложив ногу на ногу, зависают у экрана телевизора и даже ходят на задних лапах.
Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться домашними животными, которые настолько хорошо научились копировать людей, что кажется, будто они вот-вот заговорят.
«Он просто так сидит на диване»
«Мой кот спит под пледом»
«Он так делает, когда его что-то очень интересует»
Приключения на самокате
«Моя собака считает себя человеком, поэтому всегда усаживается с нами за стол»
«Из них получились замечательные хоббиты»
- Хоббит слева явно несет кольцо. © Sheldon_234 / Reddit
«Захожу в комнату, а там мой кот сидит»
«Заметил, как мой кот косплеит занавеску в ванной»
«Собака использует мою жену как подушку»
«Мой кот дышит как человек. Иногда ночью страшно спать с ним: кажется, что в комнате еще кто-то есть»
«Она проделывает это, когда хочет, чтобы ей дали еды или почесали пузико, то есть постоянно»
«Кот смотрит телевизор»
«Иногда она все же очень похожа на человека»
По-хозяйски развалился на стуле
«Моя собака требует подушку, когда ложится»
Просто расслабляется на диване
А какие человеческие позы домашние любимцы переняли у вас?
Фото на превью Cat_Cosplay / Twitter
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