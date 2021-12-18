15+ животных, которые так похожи на людей, что вот-вот начнут права на жилплощадь предъявлять

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Домашние питомцы всю жизнь проводят бок о бок с нами, поэтому со временем они начинают больше походить на своих хозяев, чем на собратьев. Мохнатые повторюши сидят в кресле, сложив ногу на ногу, зависают у экрана телевизора и даже ходят на задних лапах.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться домашними животными, которые настолько хорошо научились копировать людей, что кажется, будто они вот-вот заговорят.

«Он просто так сидит на диване»

«Мой кот спит под пледом»

«Он так делает, когда его что-то очень интересует»

Приключения на самокате

«Моя собака считает себя человеком, поэтому всегда усаживается с нами за стол»

«Из них получились замечательные хоббиты»

Хоббит слева явно несет кольцо. © Sheldon_234 / Reddit



«Захожу в комнату, а там мой кот сидит»

«Заметил, как мой кот косплеит занавеску в ванной»

«Собака использует мою жену как подушку»

«Мой кот дышит как человек. Иногда ночью страшно спать с ним: кажется, что в комнате еще кто-то есть»

«Она проделывает это, когда хочет, чтобы ей дали еды или почесали пузико, то есть постоянно»

«Кот смотрит телевизор»

«Иногда она все же очень похожа на человека»

По-хозяйски развалился на стуле

«Моя собака требует подушку, когда ложится»

Просто расслабляется на диване