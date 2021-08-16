15 животных, которые с легкостью уделают по части мимимишности ваших котиков да собачек

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Коты и собаки навсегда в наших сердцах, но забывать про другую живность, которая вполне может стать домашней, совсем неправильно. И некоторые пользователи пытаются выбить с лидерской позиции вышеперечисленных пушистых фотками своих нестандартных любимцев.

Мы в AdMe.ru готовы одарить вниманием всех животных в интернете и хотим, чтобы вы тоже в этом поучаствовали.

«Мне говорили, что крысы любят гамаки. Решил проверить, действительно любят. Дырку прогрыз сам. Как видно по фотке, не раз примерялся, но нашел идеальное решение»

«Знакомьтесь: сахарный поссум Макс. Дружит и с кошкой, и с собакой. Любимое занятие — запрыгнуть на спину и кататься верхом»

«А любимая игра с человеком — кусать пальцы, нос, уши. Больно, но вполне терпимо, ведь так они проявляют свое доверие и любовь».

«Наша мадам. Летом гуляла, потеряли, долго искали, нашли в соседнем саду за 100 метров от места высадки. Приделали телефон для улучшения поиска»

«Что-то я засиделся, пора закругляться»

«Фото с этой красавицей до сих пор пересматриваю с теплотой. Данный трюк проводился на постоянной основе, пока попа не выросла и не начала перевешивать кружку»

Надоели эти ваши коты и собаки... Знакомьтесь: это Степан. И он богомол!

Рулет милоты

«Знакомьтесь: это Уно. Ему 19 дней. Шипит и орет на людей, как маленький дикий птеродактиль. Но мы обязательно подружимся!»

Если бы утро понедельника было хорьком

«Купили ребенку вертолет, но его оккупировала наша ящерка по имени Пупыр»

«Леха, 3 месяца — прикольная зверюшка, очень спокойный, но на фотке вышел дворовым злодеем»

«Звать Еся, кличка Чичиков. Потому что в случае недовольства оно чирикает»

«Сделали мы нашей хореморде игровую коробку, и теперь, кроме разбросанных пластиковых яиц по всей квартире, имеем новую нору для сна. И все равно, что ни гамака, ни подстилки»

«А вы не видели, сверчок тут мимо не пробегал?»

«Кролика можно загладить до полужидкого состояния. Для меня это было открытием»