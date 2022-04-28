15+ животных, которые считают своим долгом перенимать хозяйские привычки

Домашние животные похожи на своих хозяев, копируют их поведение, привычки и даже взгляд. Согласитесь, невозможно повстречать в дикой природе кота, который бы спал под одеялом, смотрел телевизор или глядел на человека с явным осуждением.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, на которых усатые так похожи на людей, что им впору паспорта выдавать.

«Собака моей подруги поняла, что ее привезли к парикмахеру, а не в собачий парк»

«У меня кот постоянно сидит как человек»

«Мало того, что она так сидит, что уже само по себе странно, так еще и глядит так, что мурашки бегут по спине»

«Cпит с игрушкой. Я считаю, что это мило»

«Отец готовит курицу. Кот сидит и ждет свою порцию»

«Разве это не моя кровать?»

Когда ты помнишь, что тебе не надо вставать, потому что ты кот

«Это просто моя собака сидит за столом, ничего особенного»

Кот спит под одеялом

«Когда твоя собака спит как мужик, посапывая во сне»

Cидит за столом — порядочный кот

«Она любит спать, положив голову на подушку»

«Он обожает смотреть телевизор»

Ей очень удобно

Кот-аристократ сидит за столом, ведет светские беседы

«Именно так она предпочитает спать каждую ночь»

Нашел для себя подходящий плащ

«В галстуке морячка он просто неотразим. Правда, взгляд у него, как у моей жены: „Главное, что тебе весело“»

«Он требует массажа пальцев ног!»

Я тоже мечтаю быть котом. © RamenN00dss / Reddit

