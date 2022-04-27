15+ усатых моделей, с которых можно картины маслом писать
Животные чрезвычайно грациозны. Хозяева знают, как они умеют непринужденно сидеть, безмятежно лежать, вальяжно разваливаться. А иногда питомцы вообще принимают такие величественные позы, что только успевай снимать и выкладывать в сеть.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые сумели запечатлеть своих питомцев так, что эти снимки не отличишь от полотен знаменитых художников.
Коты эпохи Возрождения
Основные элементы дизайна: линия, точка, форма и кошка
Кот и перо — хоть сейчас на выставку
«Создание собаки»
«В луче солнечного света»
«Недостижимое желание»
«Бой, который запомнится на века»
«Служение котам»
«Наша собака ночью в коридоре»
«Cнежный кот»
«Мой ангел»
Рыцари круглого стола
Этот малыш как будто с картины сошел
«Cветотень»
«Позировали для портрета»
«Случайный Ренессанс — портрет моей собаки на диване»
Эта картина могла бы запросто претендовать на почетное место в галерее
«Моя валентинка»
Твин Пикс какой-то
- Совы не то, чем кажутся. © MusinNoSin / Pikabu
А ваши усатые любят позировать для фотографий или норовят завалить всю композицию, стоит навести на них объектив?
Фото на превью MusinNoSin / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ усатых моделей, с которых можно картины маслом писать
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