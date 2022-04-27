15+ усатых моделей, с которых можно картины маслом писать

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Животные чрезвычайно грациозны. Хозяева знают, как они умеют непринужденно сидеть, безмятежно лежать, вальяжно разваливаться. А иногда питомцы вообще принимают такие величественные позы, что только успевай снимать и выкладывать в сеть.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые сумели запечатлеть своих питомцев так, что эти снимки не отличишь от полотен знаменитых художников.

Коты эпохи Возрождения

Основные элементы дизайна: линия, точка, форма и кошка

Кот и перо — хоть сейчас на выставку

«Создание собаки»

«В луче солнечного света»

«Недостижимое желание»

«Бой, который запомнится на века»

«Служение котам»

«Наша собака ночью в коридоре»

«Cнежный кот»

«Мой ангел»

Рыцари круглого стола

Этот малыш как будто с картины сошел

«Cветотень»

«Позировали для портрета»

«Случайный Ренессанс — портрет моей собаки на диване»

Эта картина могла бы запросто претендовать на почетное место в галерее

«Моя валентинка»

Совы не то, чем кажутся. © MusinNoSin / Pikabu

