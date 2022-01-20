15+ женщин, которые знают, что правильный макияж лучше всякого фотошопа

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Тени, тушь и помада в умелых руках могут совершить настоящее волшебство, подчеркнуть достоинства во внешности или даже полностью преобразить человека. И неважно, что одни из нас обращаются к услугам профессиональных визажистов, а другие создают свой образ самостоятельно. Главное же результат.

Мы в AdMe.ru даже немного поспорили, пытаясь выбрать лучший вариант макияжа, но потом единодушно сошлись во мнении, что все героини этой статьи выглядят как модели с обложки крутого журнала.

«Сегодня была у визажиста, мне все понравилось»

Без туши и теней VS с накрашенными глазами VS с накладными ресницами

Немного косметики — и перед нами девушка с обложки

У тебя такие красивые брови! И цвет помады подобран идеально. © Bibbitybobbityboop / Reddit

С таким макияжем можно смело идти на фотосессию

«В эти выходные мне сделали пробную свадебную прическу и макияж»

«На фото слева макияж от стилиста, а на правом — мой повседневный. Кажется, я крашу глаза гораздо лучше»

Еще пара фотографий из серии «до и после»

«Кажется, что брови можно было бы сделать поровнее, а в целом я довольна»

«Мой визажист отменил прием, поэтому я подумываю сама сделать себе макияж. Моя попытка — на фото справа»

«Мой вариант „до и после“. Нужно ваше мнение»

Выходи за меня замуж. © Notanonymousu / Reddit

«У визажиста (на правом фото) вышла какая-то ерунда. Я лучше сама на свадьбу накрашусь»

Ух ты! У вас реально круто получилось. Ваши глаза стали гораздо выразительнее. © christidi / Reddit

«Я сделала праздничный макияж своей старшей сестре»

Без туши и помады VS при полном параде

«Сейчас работаю удаленно, но все равно ежедневно крашусь, чтобы не расслабляться»

«Мой свадебный макияж: до и после»

«Я начала искать свой образ с 2015 года. И вот как я выглядела в разные моменты жизни»

«Слева мое обычное фото. А справа — работа визажиста аж за $ 25. Хохотала всю дорогу домой»