15+ женщин, которые знают, что правильный макияж лучше всякого фотошопа
Тени, тушь и помада в умелых руках могут совершить настоящее волшебство, подчеркнуть достоинства во внешности или даже полностью преобразить человека. И неважно, что одни из нас обращаются к услугам профессиональных визажистов, а другие создают свой образ самостоятельно. Главное же результат.
Мы в AdMe.ru даже немного поспорили, пытаясь выбрать лучший вариант макияжа, но потом единодушно сошлись во мнении, что все героини этой статьи выглядят как модели с обложки крутого журнала.
«Сегодня была у визажиста, мне все понравилось»
Без туши и теней VS с накрашенными глазами VS с накладными ресницами
Немного косметики — и перед нами девушка с обложки
- У тебя такие красивые брови! И цвет помады подобран идеально. © Bibbitybobbityboop / Reddit
С таким макияжем можно смело идти на фотосессию
«В эти выходные мне сделали пробную свадебную прическу и макияж»
«На фото слева макияж от стилиста, а на правом — мой повседневный. Кажется, я крашу глаза гораздо лучше»
Еще пара фотографий из серии «до и после»
«Кажется, что брови можно было бы сделать поровнее, а в целом я довольна»
«Мой визажист отменил прием, поэтому я подумываю сама сделать себе макияж. Моя попытка — на фото справа»
«Мой вариант „до и после“. Нужно ваше мнение»
- Выходи за меня замуж. © Notanonymousu / Reddit
«У визажиста (на правом фото) вышла какая-то ерунда. Я лучше сама на свадьбу накрашусь»
- Ух ты! У вас реально круто получилось. Ваши глаза стали гораздо выразительнее. © christidi / Reddit
«Я сделала праздничный макияж своей старшей сестре»
Без туши и помады VS при полном параде
«Сейчас работаю удаленно, но все равно ежедневно крашусь, чтобы не расслабляться»
«Мой свадебный макияж: до и после»
«Я начала искать свой образ с 2015 года. И вот как я выглядела в разные моменты жизни»
«Слева мое обычное фото. А справа — работа визажиста аж за $ 25. Хохотала всю дорогу домой»
Интересно, как вы относитесь к макияжу? Ленитесь краситься или считаете, что настоящая леди даже за хлебом должна ходить при полном параде?
Фото на превью Procrastinator0517 / Reddit
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