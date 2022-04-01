15 женщин, которые вряд ли когда-нибудь устанут ошеломлять своих мужчин

Семейная жизнь легко может превратиться в рутину, если периодически не вносить в нее толику чудачества или очаровательности. Можно обрадовать свою вторую половинку приятным сюрпризом, сфотографировать ее для милого сердцу воспоминания или просто любя подшутить.

Мы в AdMe.ru думаем, что у каждой пары есть свои секреты для поддержания отношений, и герои нашей подборки поделились милыми зарисовками о своих любимых женщинах.

«Моя девушка нарезает лук именно так»

«У меня был трудный день, поэтому жена сделала мне сюрприз. Это лишь 2-й раз за всю мою жизнь, когда мне дарят цветы. Это просто переполняет мое сердце»

«Я люблю фисташки, но ненавижу их чистить. Моя жена, которой завтра предстоит кесарево сечение, почистила для меня много-много фисташек, положила их в пакет и отдала мне»

«„Мы не сможем встретиться в течение следующих 4 дней, но ты можешь думать обо мне каждый раз, когда будешь есть фисташки“, — сказала она. Я расплакался».

«Я тайком сфотографировал свою жену и сказал ей, что она прекрасно выглядит. Вот как она отреагировала на этот комплимент»

«Наш местный журнал взял интервью, в котором рассказывалось о недавно опубликованном фантастическом романе моей жены, но она не ожидала, что попадет на обложку»

«Я решил удивить свою жену нашими любимыми M&M’s, а она, как оказалось, удивила меня тем же. Это настоящая любовь»

«После 15 лет ожидания моя жена наконец-то смогла приютить кота. Вот так я застал их вместе, когда поднялся наверх»

«Вот такое иногда делает моя жена»

«Я тебя люблю».

«Жена „отчитывает“ море. Я хорошо знаю эту позу: океан, вероятно, не помыл посуду»

«Что касается жен, то моя — настоящая принцесса Disney»

«Моя супруга — лучница»

«„Тебе нужны эти подушки для новой студии“, — сказала моя жена»

«Она сказала мне, что нашла романтическое место для наших выходных. Ух ты!»

«Пока я был в колледже, приехала моя девушка и устроила мне сюрприз»

«С днем рождения, Барат».

«Попросил жену сфотографировать, как я глажу луговую собачку, а вместо этого получилось вот что»