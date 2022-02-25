15+ женщин, которые самостоятельно накрасились так, что любой визажист поаплодировал бы

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Порой макияж может изменить внешность до неузнаваемости, а иногда, наоборот, косметика лишь ненавязчиво подчеркивает черты лица. Некоторые девушки настолько отточили искусство краситься, что им не нужен поход к визажисту.

Героини нашей подборки наглядно показали свои навыки нанесения макияжа, и мы в AdMe.ru считаем, что они отлично справились.

1. Без косметики vs с обычным макияжем vs образ, созданный с учетом советов из интернета

2. «Я начинаю выздоравливать и решила снова пользоваться косметикой»

3. Гламурный мейкап. До и после

4. Селфи до и после нанесения макияжа

5. Фото до того, как накрасилась, и после

6. «Первый раз использую накладные ресницы»

7. «В этот раз решила создать естественный образ»

8. «Мой мейкап на День святого Валентина»

9. «Я прислушалась ко всем советам, и теперь мой естественный макияж смотрится шикарно»

10. Женщина сама сделала себе свадебный макияж

11. «Это моя лучшая работа — презентация силы мейкапа»

12. «Сделала макияж под названием „без макияжа“»

13. «Попробовала новую палетку теней, и вот что у меня вышло»

14. «Мой вариант естественного макияжа»

15. Посмотрите, как сильно меняется лицо, если нанести косметику и сделать прическу

16. «Так выглядит мой ежедневный естественный макияж»