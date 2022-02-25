15+ женщин, которые самостоятельно накрасились так, что любой визажист поаплодировал бы
Порой макияж может изменить внешность до неузнаваемости, а иногда, наоборот, косметика лишь ненавязчиво подчеркивает черты лица. Некоторые девушки настолько отточили искусство краситься, что им не нужен поход к визажисту.
Героини нашей подборки наглядно показали свои навыки нанесения макияжа, и мы в AdMe.ru считаем, что они отлично справились.
1. Без косметики vs с обычным макияжем vs образ, созданный с учетом советов из интернета
2. «Я начинаю выздоравливать и решила снова пользоваться косметикой»
3. Гламурный мейкап. До и после
4. Селфи до и после нанесения макияжа
5. Фото до того, как накрасилась, и после
6. «Первый раз использую накладные ресницы»
7. «В этот раз решила создать естественный образ»
8. «Мой мейкап на День святого Валентина»
9. «Я прислушалась ко всем советам, и теперь мой естественный макияж смотрится шикарно»
10. Женщина сама сделала себе свадебный макияж
11. «Это моя лучшая работа — презентация силы мейкапа»
12. «Сделала макияж под названием „без макияжа“»
13. «Попробовала новую палетку теней, и вот что у меня вышло»
14. «Мой вариант естественного макияжа»
15. Посмотрите, как сильно меняется лицо, если нанести косметику и сделать прическу
- Боже мой! Ваши брови — совершенство! © dfn_youknowwho / Reddit
16. «Так выглядит мой ежедневный естественный макияж»
А какой мейкап предпочитаете вы? Ходите ли вы в салон к визажисту или делаете макияж сами?
Фото на превью Natural-Sundae5844 / Reddit
Поделиться этой статьёй