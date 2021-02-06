15 завсегдатаев фитнес-клуба, с которыми хоть раз встречался каждый, кто ходит в зал

Иногда складывается ощущение, что, в какой спортзал ни зайди, там будут заниматься все те же люди, которых вы уже точно где-то видели. Вот, к примеру, этот красавчик в модной спортивной форме постоянно подкатывает ко всем женщинам в радиусе ста метров. А вон та девушка все так же медленно и печально ходит по беговой дорожке, скрашивая скуку просмотром клипов.

Мы в AdMe.ru решили классифицировать и нарисовать персонажей, которых вы точно хоть раз встречали в любом тренажерном зале.

Местный мистер Олимпия

Этот спортсмен раскачался настолько быстро, что вся одежда стала ему катастрофически мала, и теперь он так и ходит в мини-шортах. Да, форма на нем трещит по швам, зато всем виден немалый прогресс, которого он достиг.

Рапунцель

Эта дама столько времени и сил вложила в уход за волосами, что даже в момент выполнения упражнений не хочет прятать свою шикарную копну. К сожалению, заниматься так не очень-то удобно. Хотя, безусловно, красиво.

Неразлучники

Закадычные приятели, у которых ни одно занятие не обходится без словесной поддержки. Кажется, даже штангу они удерживают только силой дружбы. Если одному из них упражнение дается тяжело, то второй тут как тут: подбадривает и морально разделяет тяжесть снарядов.

Мисс «Ну теперь-то можно!»

Искренне уверена, что раз она потратила так много калорий, то имеет полное право их восстановить, съев после занятий вкусное пирожное или бургер. Иногда ее можно встретить прямо в ближайшей к спортзалу кофейне или в McDonald’s.

Беспрекословный авторитет

С виду обычный посетитель. Но может неожиданно подойти со спины, пока вы мирно выполняете упражнение, и заявить, что оно делается совсем не так, а вы вместе с вашим тренером ничего в этом не смыслите.

Любительница пеших прогулок

Неспешная ходьба на свежем воздухе чем-то не нравится этой даме, зато когда она встает на дорожку и надевает наушники, выпадает из реальности на час. После этого, даже не взмокнув и так и не приступив к другим упражнениям, она возвращается в раздевалку.

Одинокий бродяга любви Казанова

Считает, что лучшего места для знакомств, чем спортзал, не придумать. Ну и что, что вы вся растрепанная, зато он неотразим! И даже не устал. Возможно, из-за того, что был увлечен беседой, а времени для тренировки так и не нашел.

Парень, который пропускает день ног

Его рукам и торсу позавидует Арнольд Шварценеггер, ну а худым ногам — любая топ-модель. Он может буквально часами стоять и размахивать канатами для кроссфита, даже не запыхавшись. Но тренажеры для ног как-то обходит стороной.

Парфюмерная маньячка

Свято верит в то, что перед интенсивной тренировкой нужно щедро обрызгать себя любимыми духами, и запах пота не появится. О том, что она пришла заниматься, можно узнать, когда она только открывает дверь, ведь вокруг нее витает стойкое облако парфюма.

Тот самый человек, который вечно «решает вопросики»

Парень, у которого жизнь расписана по минутам. Вы не понимаете: вся его работа замрет, если он не ответит на звонок вот прямо сейчас. Зато, кажется, у него отлично развита многозадачность. Еще бы, попробуйте-ка одновременно удержать штангу и телефон!

Заботливая мать

Уверенной поступью заходит вместе с сыном в женскую раздевалку. На любые замечания отмахивается со словами: «Да он же еще ребенок!» Ребенку, как правило, лет 7, и он способен раздеться самостоятельно. Но мама знает лучше.

Коллекционер блинов

Его дело — собрать вокруг себя все снаряды, какие только можно. Сначала он, конечно, упражняется с небольшими, потом приносит блины покрупнее, а затем еще и гантели захватит. Расставить все обратно? Нет уж, вам надо, вы и ставьте.

Девушка, которая очень боится накачать мышцы

Берет самые миниатюрные гантели и осторожно приседает с ними. Считает, что единственная мышца, которую можно качать женщине — это попа. На любые вопросы или советы испуганно отвечает: «Ты что, я же как мужик раскачаюсь!»

Предпраздничный спортсмен

Появляется в зале лишь накануне важных событий в своей жизни: свадьба, день рождения, поездка на море. За неделю выжимает из себя все возможное, а потом благополучно пропадает до следующего мероприятия.

Клуб по интересам

Компания подружек, которые обычно вместе ходят на групповые занятия. Умудряются громко болтать и на самих тренировках, и в раздевалке, и в душевой, невольно посвящая всех в подробности своей жизни. А если вы попросите, они и вам фотографию внука покажут.