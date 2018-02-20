15 записок, в которых вся детская непосредственность
Дети реагируют на все прямо и честно. Самоконтроль, благодаря которому взрослый сначала подумает и лишь потом скажет или сделает, только начинает формироваться к 7–8 годам. Пока ребенок взрослеет и учится разбираться в ситуациях, он волей-неволей выдает подобные шедевры. Утаить перлы этих детей и не поделиться с друзьями просто невозможно.
Мы в AdMe.ru от души повеселились, читая эти рукописные детские мудрости, и спешим показать их вам.
1. Детский противоугон
2. Жизненно
3. Маленькая королева метафоры
4. Не переживай, малыш, этого никто не знает
5. Ребенок знает, что на самом деле важно в жизни
6. Родителям стоит волноваться
7. Видимо, математик растет
8. Вежливость в письме к учителю
9. Капитан Объективность в деле
10. Сестра плохого не пожелает
11. Ребенка попросили сочинить короткую сказку
12. Возмущение 80 lvl
13. Все, поезд ушел
14. Заботливый ребенок
15. Так у многих
Наверняка ваши дети тоже писали такие записки, от которых хоть стой, хоть падай. Поделитесь историями в комментариях.
Фото на превью Rand0mHero/pikabu