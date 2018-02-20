15 записок, в которых вся детская непосредственность

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Дети реагируют на все прямо и честно. Самоконтроль, благодаря которому взрослый сначала подумает и лишь потом скажет или сделает, только начинает формироваться к 7–8 годам. Пока ребенок взрослеет и учится разбираться в ситуациях, он волей-неволей выдает подобные шедевры. Утаить перлы этих детей и не поделиться с друзьями просто невозможно.

Мы в AdMe.ru от души повеселились, читая эти рукописные детские мудрости, и спешим показать их вам.

1. Детский противоугон

2. Жизненно

3. Маленькая королева метафоры

4. Не переживай, малыш, этого никто не знает

5. Ребенок знает, что на самом деле важно в жизни

6. Родителям стоит волноваться

7. Видимо, математик растет

8. Вежливость в письме к учителю

9. Капитан Объективность в деле

10. Сестра плохого не пожелает

11. Ребенка попросили сочинить короткую сказку

12. Возмущение 80 lvl

13. Все, поезд ушел

14. Заботливый ребенок

15. Так у многих

Наверняка ваши дети тоже писали такие записки, от которых хоть стой, хоть падай. Поделитесь историями в комментариях.