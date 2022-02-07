15+ заковыристых прозвищ, которые приклеились к людям как банные листы

Родители скрупулезно выбирают имя для ребенка. Однако их усилия порой идут прахом, когда одноклассники, друзья или коллеги вносят свои коррективы и придумывают прозвища. Клички становятся иной раз настолько самобытными, что приклеиваются к людям на всю жизнь.