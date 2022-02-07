15+ заковыристых прозвищ, которые приклеились к людям как банные листы
Родители скрупулезно выбирают имя для ребенка. Однако их усилия порой идут прахом, когда одноклассники, друзья или коллеги вносят свои коррективы и придумывают прозвища. Клички становятся иной раз настолько самобытными, что приклеиваются к людям на всю жизнь.
Нам в AdMe.ru остается только гадать, почему человек вдруг стал Губошлепиком, Вячетобусом или Чичей. Давайте вместе выясним, откуда у людей появились любопытные прозвища.
- Моя страсть — это сон. По щелчку вырубаюсь в маршрутках, проезжая свою остановку. Однажды пошла в ванную, открыла кран, легла, и так меня расслабило, что я уснула. Как же я обалдела, когда проснулась, а в ванной куча народа. Оказывается, уснув, я заткнула пяткой слив, а пока спала, затопила соседей. Дверь мне выломали, чтобы зайти в квартиру, ведь я не открывала. 30к на возмещение ущерба + прозвище в доме Затычка. Поспала, блин. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Служил с парнем, у которого была одна особенность. Волосы на теле спереди не росли абсолютно, гладкий, как младенец. Зато спина была покрыта густым шерстяным ковром. Получил прозвище Полушубок. © Unlic / Pikabu
- У нас во дворе жил маленький мальчик Вячеслав, а его отец работал водителем троллейбуса. И странным образом парню досталась кличка Вячетобус. © Maxisualiy Tyrcoon / Яндекс.Кью
- Есть у нас полноватая знакомая, которая вечно опаздывает. И как-то раз, устав ждать, один из компании в сердцах воскликнул: «Ну и где ж Ирина?» А другой шутник добавил: «Какая Жирина?» Так и приклеилось. © Михаил Викторович / Яндекс.Кью
- Почему-то на ум приходят клички учителей истории. Один был полненьким, в подтяжках и с отличным чувством юмора, за что удостоился прозвища Карлсон. А его коллега непонятно за какие заслуги звался в школе Кексом. А вот учительницу истории за выражение лица прозвали Рыбкой. © Deer Eyes / Яндекс.Кью
- Одну бабку из нашего подъезда прозвали Скутер. А все потому, что была у нее внучка Фаина, и эта бабка, подзывая девочку с балкона, орала: «Фа-а-я-я-я-я-я!» © Andrey81545647 / Twitter
- В универе меня называли Бабуля. Я была старше одногруппников и знала нюансы учебного процесса. Взяла «птенцов» под свое крыло и помогала в учебе. Прошли годы, о кличке уже и позабыла. И вот спустя годы познакомилась с компанией, в которой был серьезный, начитанный и малость занудный парень по прозвищу Дед. А дальше — классика жанра: счастливы вместе 7 лет, в браке 3 года. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У меня в семье прозвище Телефон. Потому что у меня есть способность дозваниваться до любой инстанции в считаные секунды. Просто дайте мне трубку, и никаких проблем. А я ведь разговаривать по телефону просто ненавижу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Меня в армии прозвали Артист, потому что зовут Юра Шатунов. Я ненавижу свое ФИО, иногда даже кажется, что жена со мной только ради фамилии. © Bocha882 / Pikabu
- Необходимо было написать ребенку в школу записку о причине его отсутствия. Начинаю писать и понимаю, что забыла отчество учительницы. Обращаюсь к сыну, ему 7 лет:
— Как зовут вашу учительницу английского?
Он быстро отвечает:
— Чича.
После секундного замешательства говорю, что нельзя давать прозвища, это некрасиво. Опять спрашиваю:
— Имя какое?
Он с возмущением:
— Мам, ну Чича же! Когда она заходит в класс, мы всегда говорим: «Хеллоу, Чича!»
Остаток вечера заучивали имена учителей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас на работе клички давать не принято, но один товарищ случайно стал Сантехником. Пришел оформляться на работу важный молодой человек, на руководящую должность. Он произвел такое впечатление на коллегу, что после встречи с ним она обыденно и между делом выдала: «Ой, он мне снился сегодня. Кран мне чинил». © Konseki / AdMe
- Мой одноклассник Валерка в 9-м классе отпустил длинные волосы. Это сильно не нравилось нашей классной руководительнице. Поскольку ее просьбы постричься он игнорировал, в один прекрасный день она дала ему свои деньги и отправила в парикмахерскую со словами: «Делаешь нормальную прическу или завтра в школу приходишь с родителями!» Валерка постригся, но назло классной под ноль. Месть удалась: учительница была в шоке, да и внимания девочек он получил много. Трое его друзей на большой перемене тоже сбегали и постриглись налысо, на следующий день еще двое. Все получили свою минуту славы, их даже к директору водили, хотя формально придраться было не к чему. Постриглись почти все мальчишки, но кличку Лысый получил только Валерка. До сих пор гордо носит прозвище и соответствующую прическу. © smile2 / Pikabu
- Когда занимался в музыкальной школе, был у нас в хоре парень, у которого во время быстрого пения изо рта доносились звуки чавканья. Учительница за это дала ему кличку Губошлепик. За ней подхватили все ученики, а потом и педагоги. В итоге парня все стали называть Боря Губошлепик, но на прозвище он не обижался. © Sio Deversion / Яндекс.Кью
- Я как-то стащила у мамы косметичку и принесла в сад. На тихом часе все уснули, а я прокралась в туалет и накрасилась. Размазала тени по всему лицу и отправилась спать гордая, ведь стала я красавицей, как мама. Воспитательницы даже не ругались, а ржали и не хотели меня умывать. Дали мне кличку Фантомас. Тени были ярко-голубые. И с тех пор до самого выпуска из сада меня звали Фантомасом. © Подслушано / Ideer
- Зовут меня Алексей, но прозвище Ленин. Появилось оно, когда я жил в татарской деревне, где моя мама работала директором школы. Должность значимая, а имя для Татарстана у нее редкое — Елена. Все учителя меня звали Ленин сын, потом и одноклассники подхватили. Прошло 14 лет как окончил школу, но в деревне я до сих пор Ленин. © lexser / Pikabu
- В начальной школе был одноклассник по фамилии Шляпников. Прозвали, соответственно, Шляпой. Его мама вышла замуж за человека по фамилии Демченко. И вместе с новой фамилией появилось новое прозвище — Демон. Позже закрепилось постоянное прозвище — Демон в шляпе. © Leanora Mirelli / AdMe
А какие клички были у ваших учителей, друзей, близких?
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