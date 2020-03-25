15 захватывающих историй от пользователей, для которых работа и приключения — синонимы
Люди-то мы все в основном серьезные и делаем карьеру, не щадя своих сил и времени. Но если бы работа не была постоянным источником забавных ситуаций и легендарных провалов, нам точно было бы там скучновато. Почитайте про девушку, которую укусила обезьяна на горнолыжном курорте в Сибири, или завхоза, который потребовал 4 кг золота для собственных скромных нужд, чтобы убедиться в том, что рабочие будни полны приключений.
Мы в AdMe.ru считаем, что самая лучшая работа в мире — у нас, но всегда готовы почитать истории пользователей про их собственную работу. Вот самые новые и веселые из них.
- Я спасатель на горнолыжном курорте. Звонок на служебный телефон.
— Спасатели, гора Зеленая, здравствуйте.
— Даже не знаю, как правильно сказать... Меня обезьяна укусила. Что делать?
Новогодние каникулы. Сибирь. Горнолыжный курорт. Девушку укусила обезьяна. © Makhmud / Pikabu
- Наш завхоз как-то втиснул в кипу документов бумажку на подпись управляющему производственными процессами, второму человеку на предприятии. С формулировкой: «От такого-то начальнику такому-то. В связи с ремонтными нуждами и производственной необходимостью прошу выдать мне со склада 4 (четыре) кг очищенного золота для личного пользования. Число, подпись». Ну и что думаете? Подписал не глядя! Перед обедом ворвался тот завхоз на склад и давай требовать: «Где мое золото?! У меня документ! У меня работа стоит! Давай сюда быстро!» Кому выговор объявить за халатность с документооборотом, так и не нашли. Впрочем, как и золота. © Abraham.Simpson / Pikabu
- Город у нас небольшой, поэтому есть врачи, которых каждый житель в лицо знает. На днях наш окулист зашел в магазин. Продавец по ходу обслуживания начала демонстрировать врачу свой жировик на глазу, не стесняясь остальных клиентов в очереди. На что окулист выдал: «Хорошо, что я не гинеколог». © «Подслушано»
- Моя коллега — трудоголик. Настолько трудоголик, что во время телефонного разговора она однажды сказала: «Мне сейчас не очень удобно говорить, я рожать еду. Через час перезвоню». И ведь перезвонила! © «Подслушано»
- Сломала на работе очки, а у меня зрение — минус 5. Чтобы новые сделать, нужно ждать до зарплаты дней 10. Иду на работу, слышу, кто-то сигналит, а я ноль внимания: мало ли. Дошла, а самой неприятно, что ничего не вижу. Попросила коллегу за меня поработать, пока очки не сделают, и ушла домой. Она мне через пару часов звонит и говорит: «Срочно приезжай, тебя начальник вызывает». Приехала, выходит начальник и дает мне деньги на очки. Оказывается, это он мне сигналил на машине, чтобы подвезти, но увидел мое лицо и презрительный взгляд и ничего не понял. А потом коллега объяснила. Спасибо вам, Алексей Александрович, вы лучший! © blackira / Pikabu
- В мой первый год работы начальник, уходя в отпуск, оставил на моем рабочем столе бумажку со своим номером телефона и подписью «Бог». Мне потребовалась минута, чтобы сообразить, что это фамилия Богомолов. © Bash.im
- Работаю в дружном коллективе: 5 девушек, 5 парней. Начальство находится на другом конце города, и кто в какую смену работает, им неважно. Главное, чтобы работа работалась. А мы смены сами формируем и выходим, когда кому удобно. В пятницу срочно после работы всех девушек вызывает начальство — поздравить с 8 Марта. Приехали в офис, начальство выстраивает девушек в шеренгу и торжественно объявляет:
— Дорогие дамы! В качестве премии на выходных будете работать вы! Чтобы получить больше денег! С праздником вас, дорогие женщины! © AMOkp / Pikabu
- Проводил я как-то собеседование на должность начальника достаточно крупного подразделения. Кандидат, имея необходимый опыт работы на руководящих должностях, не казался уверенным себе человеком.
— Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь увольнять сотрудника, который сам не хотел уходить? Как вы это делали?
— У меня сейчас как раз такая ситуация в отделе.
— И что? Удалось добиться успеха?
— Пока нет.
— Почему?
— Понимаете, он очень сильный!
— А-а-а, то есть это очень сильный специалист и вы просчитываете, как минимизировать риски от его ухода и безболезненно передать функционал другим сотрудникам?
— Нет! Он сильный. Прям здоровый нереально. Бодибилдер какой-то. Я боюсь на него давить, вдруг ему что-то в голову не то придет.
На этом собеседование пришлось прекратить, чтобы не начать ржать прямо при нем. © Kaa1980 / Pikabu
- Работала в секретариате крупной строительной фирмы. Вторая половина дня, шеф уехал, нас трое молодых девчонок. Одна отлучилась на время, и я решила подшутить: залезть в гардеробный шкаф и напугать ее, неожиданно выскочив. Прячусь, слышу шаги, выскакиваю — лицо перекошено, из груди вырываются истошные вопли... Иностранная делегация, приехавшая на встречу к шефу, конечно, офигела. © «Подслушано»
- Работаю консультантом в магазине бытовой техники. Однажды помогала мужчине определиться с покупкой, все тонкости разобрали, оформили, а он все не уходит. Спрашиваю: «Может, вам еще что-то подсказать?» Смотрит на меня застенчиво и говорит: «Девушка, от вас так приятно пахнет... Можно я еще немного рядом с вами просто постою?» © «Подслушано»
- Первый рабочий день в новом офисе. Станция метро та же самая, но новый офис находится в противоположной стороне. Выбежала из метро и, опаздывая, бегу со всех ног на работу. Очнулась только тогда, когда дернула ручку двери старого офиса. В объяснительной так и написала: «Причина опоздания: ушла в старый офис по привычке». Поржали надо мной, конечно, дружно всем коллективом. © «Подслушано»
- Я репетитор английского. Занимаюсь с детьми младших классов. Чего только не бывало на уроках! Дала тест ребенку. Проверяем задания, спрашиваю:
— Почему ты выбрал тут «is»?
На это последовал ответ:
— На «are» вы страшно скривили лицо! © «Подслушано»
- Подрабатываю кассиром в продуктовом магазине. Самое приятное в этой работе — держать в руках монетки ребятишек-покупателей. Они такие те-е-еплые и чаще всего аккуратно сложены. Через тепло монет чувствуется, как малыш долго перебирал и пересчитывал их, крепко сжимал, чтобы не потерять. А сколько радости, когда еще и сдача остается! © «Подслушано»
А у вас есть смешные истории с работы, которые вы любите пересказывать в кругу друзей?
Фото на превью Makhmud / Pikabu