15 захватывающих историй от пользователей, для которых работа и приключения — синонимы

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Люди-то мы все в основном серьезные и делаем карьеру, не щадя своих сил и времени. Но если бы работа не была постоянным источником забавных ситуаций и легендарных провалов, нам точно было бы там скучновато. Почитайте про девушку, которую укусила обезьяна на горнолыжном курорте в Сибири, или завхоза, который потребовал 4 кг золота для собственных скромных нужд, чтобы убедиться в том, что рабочие будни полны приключений.