15+ загадочных вещей, над предназначением которых нужно хорошенько подумать

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Скорее всего, мы бы никогда не задумались, как выглядит зажим заземления или переносная подставка для бейсбольного мяча. Однако мы заглянули в социальные сети. Там люди делятся друг с другом находками, хранившимися в гараже целую кучу лет, и совместными усилиями пытаются понять, что же это такое.

Мы в AdMe.ru присоединились и выбрали несколько вещей, над предназначением которых люди долго ломали голову — и не безуспешно.

«Что это за большие полые „яйца“?»

Ответ: Это страусиные яйца. Отверстия были проделаны, чтобы выдувать желток и белок.

«Что это за странная сеть кабелей и грузов на здании?»

Ответ: Судя по всему, это проволочная решетчатая система для живой стены. Вес внизу удерживают провода в натянутом состоянии.

«Эта штука на моей школьной парте. Она есть на всех столах такого типа и размером с мяч для пинг-понга»

Ответ: Скорее всего, это предназначено для большого пальца, чтобы управлять столом.

«Понятия не имею, что это за инструмент»

Ответ: Это приспособление для снятия штифтов с ремешка для часов.

«Что это за гаджет в форме фасоли?»

Ответ: Это складной нож для снятия цедры с цитрусовых.

«Что это за загнутый оранжевый молоток?»

Ответ: Это переносная подставка для бейсбольного мяча. Она используется во время тренировки нападающих, чтобы те оттачивали свои удары. Сейчас чашечка установлена ​​в перевернутом виде, но будет использоваться для того, чтобы на ней стоял мяч.

«В нашей новой квартире этот белый гриф в стене»

Ответ: Кнопка аварийного оповещения для медсестры в здании. Этот жилой дом, возможно, когда-то был домом престарелых.

«Альтернатива соковыжималке или что это такое?»

Ответ: Это похоже на измельчитель льда.

«Нашел этот „ключ“ на земле на работе (в больнице). Не соответствует ни одному из тех, что нам дали»

Ответ: Похоже, это может быть ключ для взлома замков.

«Нашел у себя в инструментах, что это такое?»

Ответ: Съемник микросхем. Идет в комплекте с паяльными станциями.

«Этот старый инструмент нашел мой отец»

Ответ: Похоже на измельчитель льда.

«Обнаружил среди кухонных принадлежностей. Для чего это?»

Ответ: Это пыльник для муки.

«Кто-нибудь знает, что это? Эта штука преследует меня в моем же доме»

Ответ: Похоже на прокладку, используемую в одежде для придания жесткости ткани.

«Найден в ящике с кухонной утварью. 10 дюймов в длину. Металлический шар достаточно увесистый»

Ответ: Это приспособление для того, чтобы колоть лед.

«Сферические контейнеры с клапаном и трубками внутри, их около 50 штук. Для чего это?»

Ответ: Биогазовые установки на заброшенной свалке.

«Нашел на распродаже. Размером с ручку, а наконечник на пружине»

Ответ: Это самый обычный массажер.

«Это пластиковое кольцо под иллюминатором в самолете. Посередине есть гребень, разделяющий его на половины»

Ответ: С наступлением ночи экипаж самолета автоматически затемняет окна с их помощью.

«Заметил это во время полета, в передней части Boeing 737-800. Есть идеи, что это такое?»

Ответ: Видимо, именно там расположен плот для экстренной посадки на воду.

«Кто-нибудь знает, для чего конкретно предназначен этот инструмент или как он называется?»

Ответ: Это зажим заземления. Провод заземления идет снизу, где находится гайка.

«Нашли эту штуку с петлей на конце среди инструментов для шитья»

Ответ: Это крючок Викторианской эпохи для застегивания пуговиц на обуви.



А вы когда-нибудь находили у себя в закромах странные и безымянные вещи?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.