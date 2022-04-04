15+ загадочных штук, опознать которые удалось только с помощью пользователей сети
Раньше для того, чтобы опознать какую-нибудь непонятную вещь, нужно было обойти как минимум всех своих знакомых и друзей. И это, кстати, вовсе не гарантировало успех. Сегодня же достаточно сфоткать неизвестный предмет и выложить его в интернет — и тут же найдется с десяток знающих людей, которые вовсю будут его обсуждать. И кто-то обязательно окажется прав.
Мы в AdMe.ru уверены, что в любой непонятной ситуации нужно сразу обращаться за советом к пользователям сети. Уж они-то точно знают ответ на любой вопрос и с радостью помогут во всем разобраться.
«Вот что прилипло к моей одежде после стирки в прачечной. Надо ли мне теперь все заново перестирывать?»
- Ржу не могу! Я запасаюсь такими штуками, когда иду в поход. Это грелка для ног. © xSaint20 / Reddit
«Ложка и открывалка для бутылок из дома моих бабушки и дедушки»
- Это для закусок и коктейлей. © notwhatyouknow / Reddit
Инструменты ручной ковки с очень острым концом в специальном кожаном футляре
- Это украшенные шампуры для шашлыков. © NoPajamasOutside / Reddit
«Нашел в антикварном магазине»
- Так выглядит передняя часть держателя дров для камина. © cfreezy72 / Reddit
«В эту штуку встроено около 60 извилистых винтов. Это поставило меня в тупик»
- Это приспособление для изготовления украшений из сахара для десертов. © Jamdog77 / Reddit
Пластиковый кухонный прибор, выглядит как соковыжималка
- Он нужен для того, чтобы держать продукты, пока вы их режете, например яйца, помидоры и т. д. © jackrats / Reddit
«Нашла на кухонной полке у бабушки моего парня»
- Винтажная орехоколка. © SkallagrimHardfoot/ Reddit
Что это за стеклянный предмет?
- Масляная свеча. © Igoogledyour*** / Reddit
Странный деревянный кухонный прибор
- Это ручной миксер. © Xantho083 / Reddit
«Нашел в секонд-хенде»
- Корзина для пикника с держателями для бутылок. © twoeightnine / Reddit
«Нашел серебряную ложку в старых коробках»
- Этот прибор необходим для мелкой рыбы в соусе или масле, например для сардин, анчоусов. © ClementineCoda / Reddit
Что это такое? В этой штуке есть 2 отверстия
- Пресс для гамбургеров. © wgmax / Reddit
Ручной кухонный инструмент из металла
- Это предмет для выжимания цитрусовых. © brock_lee / Reddit
Что за деревянная штука?
- Это мольберт. Там еще должна быть подставка, которая регулируется по высоте. © CryptographerWide247 / Reddit
Найден в старом доме. Сделан из металла, с крючком внизу и чем-то вроде вешалки наверху
- Это заводной вертел для камина. © sawyouoverthere / Reddit
Что это за вещь?
- Это сервировочный прибор. Я почти уверен в том, что это щипцы для спагетти. © Altoid_10 / Reddit
Ключ с гравировкой «Хорошее здоровье»
- Здесь все очевидно: это ключ к хорошему здоровью. © mabutosays / Reddit
- Это из так называемых мотивационных безделушек. Например, у моей бабушки был набор магнитов на холодильник. © Beard_o_Bees / Reddit
«Когда мы нашли эту штуку, она была размером с маленький шарик, а за 2 дня превратилась в горошину»
- Ржу не могу! Это же детская игрушка — гидрогелевые шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики. © diegothengineer / Reddit
«Мой тесть был плотником и использовал все виды молотков. Кто-то дал ему этот, но тесть не может понять, для чего он нужен»
- Это молоток для отбивания мяса. У моей бабушки есть такой на кухне. © my_psychic_powers / Reddit
А к кому вы обращаетесь за помощью в непонятной ситуации?
Фото на превью mxpwr94 / Reddit
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