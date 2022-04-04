15+ загадочных штук, опознать которые удалось только с помощью пользователей сети

Раньше для того, чтобы опознать какую-нибудь непонятную вещь, нужно было обойти как минимум всех своих знакомых и друзей. И это, кстати, вовсе не гарантировало успех. Сегодня же достаточно сфоткать неизвестный предмет и выложить его в интернет — и тут же найдется с десяток знающих людей, которые вовсю будут его обсуждать. И кто-то обязательно окажется прав.

Мы в AdMe.ru уверены, что в любой непонятной ситуации нужно сразу обращаться за советом к пользователям сети. Уж они-то точно знают ответ на любой вопрос и с радостью помогут во всем разобраться.

«Вот что прилипло к моей одежде после стирки в прачечной. Надо ли мне теперь все заново перестирывать?»

Ржу не могу! Я запасаюсь такими штуками, когда иду в поход. Это грелка для ног. © xSaint20 / Reddit

«Ложка и открывалка для бутылок из дома моих бабушки и дедушки»

Это для закусок и коктейлей. © notwhatyouknow / Reddit



Инструменты ручной ковки с очень острым концом в специальном кожаном футляре

Это украшенные шампуры для шашлыков. © NoPajamasOutside / Reddit

«Нашел в антикварном магазине»

Так выглядит передняя часть держателя дров для камина. © cfreezy72 / Reddit

«В эту штуку встроено около 60 извилистых винтов. Это поставило меня в тупик»

Это приспособление для изготовления украшений из сахара для десертов. © Jamdog77 / Reddit



Пластиковый кухонный прибор, выглядит как соковыжималка

Он нужен для того, чтобы держать продукты, пока вы их режете, например яйца, помидоры и т. д. © jackrats / Reddit

«Нашла на кухонной полке у бабушки моего парня»

Что это за стеклянный предмет?

Странный деревянный кухонный прибор

«Нашел в секонд-хенде»

Корзина для пикника с держателями для бутылок. © twoeightnine / Reddit

«Нашел серебряную ложку в старых коробках»

Этот прибор необходим для мелкой рыбы в соусе или масле, например для сардин, анчоусов. © ClementineCoda / Reddit



Что это такое? В этой штуке есть 2 отверстия

Ручной кухонный инструмент из металла

Это предмет для выжимания цитрусовых. © brock_lee / Reddit



Что за деревянная штука?

Это мольберт. Там еще должна быть подставка, которая регулируется по высоте. © CryptographerWide247 / Reddit

Найден в старом доме. Сделан из металла, с крючком внизу и чем-то вроде вешалки наверху

Это заводной вертел для камина. © sawyouoverthere / Reddit

Что это за вещь?

Это сервировочный прибор. Я почти уверен в том, что это щипцы для спагетти. © Altoid_10 / Reddit



Ключ с гравировкой «Хорошее здоровье»

Здесь все очевидно: это ключ к хорошему здоровью. © mabutosays / Reddit

Это из так называемых мотивационных безделушек. Например, у моей бабушки был набор магнитов на холодильник. © Beard_o_Bees / Reddit

«Когда мы нашли эту штуку, она была размером с маленький шарик, а за 2 дня превратилась в горошину»

Ржу не могу! Это же детская игрушка — гидрогелевые шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики. © diegothengineer / Reddit

«Мой тесть был плотником и использовал все виды молотков. Кто-то дал ему этот, но тесть не может понять, для чего он нужен»



Это молоток для отбивания мяса. У моей бабушки есть такой на кухне. © my_psychic_powers / Reddit