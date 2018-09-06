15 забавных ситуаций, в которых могли оказаться только дети

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Детство — лучшая пора в жизни. Именно в детстве мы попадаем в истории, о которых потом вспоминаем всю оставшуюся жизнь. Кто-то с восторгом вспоминает момент, когда впервые увидел море, кто-то не может сдержать улыбку, рассказывая о первой дружбе, а кто-то не может забыть двойку по математике.