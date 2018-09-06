15 забавных ситуаций, в которых могли оказаться только дети
Детство — лучшая пора в жизни. Именно в детстве мы попадаем в истории, о которых потом вспоминаем всю оставшуюся жизнь. Кто-то с восторгом вспоминает момент, когда впервые увидел море, кто-то не может сдержать улыбку, рассказывая о первой дружбе, а кто-то не может забыть двойку по математике.
AdMe.ru предлагает вам окунуться в прошлое. Мы выбрали для вас лучшие истории от пользователей Pikabu о самых запоминающихся, а порой и странных ситуациях из детства.
- Сегодня позвонили с работы. Я испугалась, мол, что-то случилось, у меня проблемы и все в таком роде. Но мне лишь хотели сказать, что моя младшая сестра уже несколько дней пишет в социальные сети нашей компании с требованием повысить мне зарплату... чтобы я наконец-то смогла отдать ей деньги, проигранные в споре. ©IvanKiller
- В детстве мне говорили, что если я буду бегать и вопить в квартире, то к нам придут «злые кравчуки». Детская фантазия рисовала себе огромных страшных монстров, слепых и черных. В моем воображении они были словно летучие мыши, а поэтому резкие звуки вызывают в них ярость. Я боялась и вела себя как мышь. Если что, Кравчук — это просто фамилия соседей снизу. ©RedKiwi
- Когда мне было 4 года, мой папа работал на заводе. И, как это раньше бывало, ему давали молоко «за вредность». Я была уверена, что папе дают молоко только потому, что он вредный. Всякий раз, слыша эту фразу, представляла, как папа безобразничает у себя на заводе и не слушается директора, а ему дают молоко, чтобы задобрить и перевоспитать. ©WotkiDay
- Прихожу как-то из школы, а дома сестренка маленькая одна оставалась, ей тогда лет 5 было. Она мне начинает рассказывать: «Представь, к нам же воры хотели залезть, но я их спугнула. Слышу, что кто-то под дверью скребется, ну, думаю, надо что-то делать. Подошла к двери и таким строгим-престрогим голосом, как у папы, говорю, мол, доча, принеси-ка мне ПЛАКСОБУКСЫ, а потом вспомнила, что плохо выговариваю это слово, и снова говорю: ой, доча, не надо ПЛАКСОБУКСЫ, лучше принеси молоток». Я тогда катался по полу, а она стоит такая гордая своим поступком и ничего не понимает, что же этот неадекватный хохочет. ©fanjacotey
- Я в детстве не знал, что же умеет мой папа. Забор нам починит дядя, барана зарежут его водители или соседи, машину водить он не умеет. Я думал, что же он тогда умеет. Один раз, когда у нас во дворе резали корову, я спросил у отца, который наблюдал за процессом, умеет ли он резать животных. В этот момент ответил его водитель, что мой папа умеет резать людей. Тогда я не понял, почему все смеялись надо мной, пока не подрос. Мой папа врач, спас очень много жизней. Сам он не хвастался этим. ©WotkiDay
- Недавно мы с сестрой разбирали вещи в родительском доме, и попался нам на глаза старенький старомодный цветастый зонтик. Вот, говорю, наш давнишний зонтик, помнишь? Сестра отвечает: «Ну еще бы я его не помнила. Мне было где-то 3 года, и я собиралась спрыгнуть с ним с балкона, как с парашютом (мое примечание: мы жили тогда на 5-м этаже). Каждый день собиралась, но забывала за играми, а вспоминала только в постели, когда нас укладывали спать. Вспоминала, расстраивалась из-за того, что забыла прыгнуть, обещала себе — ну завтра-то точно не забуду, а назавтра все повторялось». Непонятно, как мы выжили? ©st0waway
- Одно время я боялся монстров. Когда мне было 6 лет, родители отправились к кому-то в гости допоздна. Меня оставили с дядей.
— Ты только это, смотри там аккуратнее, — предупредил его мой папа, — он у нас нервный последние несколько дней. Монстров чего-то стал бояться.
— Да нормально, не будет монстров бояться, — успокоил его мой дядя.
Когда родители ушли, он стал лечить мою монстрофобию. Довольно радикальным методом: на два часа запер меня в комнате, вырубил свет и стал через дверь загробным голосом меня пугать. Монстров я с тех пор больше не боялся. Я боялся дядю. ©Bladerunner42
- Мне было лет 9, бегали с пацанами по двору. Тут подходит женщина, типа дверь в квартире захлопнулась, нужно помочь — перелезть с балкона одной квартиры на другой и открыть дверь изнутри. Я ж пацан! Полез. Был третий этаж. Все сделал быстро. Тогда посчитал для себя рядовым событием. А сейчас, когда у самого растет ребенок, вспоминаю эту историю и в шоке от той тети, которая додумалась попросить о таком детей. ©Alexey010474
- Свое первое блюдо я приготовила в 4 года. Правда, пришлось будить родителей раньше времени, потому что блюдо не выглядело презентабельно. Я разбила яйца, перемешала, посолила, но ничего не происходило. А все потому, что я была послушная: плиту трогать было запрещено, и свои манипуляции я творила на табуретке. ©Sartomasy
- Был где-то 1980-й год. Мне было 7 лет. Понадобилась мне копирка — делать модель не помню чего. Взял 5 копеек, пошел в магазин. Пришел, смотрю, а копирка стоит полкопейки. А я стою и думаю: «Как же я дам продавцу полкопейки? У меня же целый пятак! Такой большой, тяжелый, медно-красный, но, главное, целый! А сдачу как дадут?» Делать нечего, дал продавщице пятак и попросил копирку. Она спокойно положила на прилавок два листика копирки, дала сдачи две двушки, и тут в моей голове сошелся пазл. Именно тогда я понял, как товар может стоить полкопейки. ©anton78
- Вспомнилось. Отправили меня к тете отдать ключ от квартиры, мама строго сказала: «Сынок, не потеряй ключ». Я, взяв его, пошел в пункт назначения. Иду и всю дорогу думаю: «Не потеряй ключ. Не потеряй ключ». И вот мне в голову взбредает мысль: «Надо потренироваться в поиске ключа, чтобы в случае утери быстро найти его». Я рассматриваю ключ со всех сторон и со всей дури бросаю его вперед, зажмурив глаза. И знаете что? Да! Я его потерял. Я искал этот ключ несколько часов. Каково было мое облегчение, когда я весь грязный и заплаканный заметил отблеск от ключа. Я, как Голлум, подбежал, схватил его и пошел. С надежной мыслью о том, что точно его не потеряю. ©Liqbez
- Нам с другом по 11 лет. Решили прогулять школы, Андрюха — художественную, я — музыкальную. Решили — сделали. Закинули дипломаты (в те времена мода была с дипломатом ходить) под лестницу в подъезде и пошли бродить по городу. Когда проголодались, пошли в магазин за пирожными. На выходе из магазина нас встречает Тамара Васильевна — мама Андрея. Она делает круглые глаза и задает резонный вопрос: «Мальчики, я не поняла, а что вы тут делаете?» На что мой друг невозмутимо отвечает: «Женщина, вы обознались». И пока Тамара Васильевна стекала по стене (она реально на попу села), мы свалили в закат. Моим родителям тетя Тамара ни слова не сказала. Прошло уже 35 лет, но при каждой встрече мы вспоминаем этот случай. Уже со смехом. ©Spirtyoza
- В детстве, когда были сильные морозы, по дороге в музыкальную школу нашел окоченевшего воробья. Слышал, что рыбки могут оживать, даже если вмерзнут в лед. Запихнул птицу в рюкзак, сходил с ним в школу, пришел домой и положил на батарею размораживаться. Два дня пытался его оживить, пока мама не стала искать источник запаха. ©Vipman84
- 7-летняя сестра делает что-то из бумаги и спрашивает меня:
— Кого мне сделать из бумаги, котика-мальчика или котика-девочку?
— А как ты их отличишь? *осознаю, что задал, скорее всего, некорректный вопрос*
— ...по платью и пиджаку! ©UNIBOBSTER
- В детстве я просил у бабушки поиграть со мной, но она быстро уставала, а поэтому говорила: «Вот как темно на улице станет, то мы сразу с тобой и поиграем». И так несколько раз. А я все ждал и ждал, но вырубался спать раньше, чем наступала темнота. Повзрослев, я узнал о белых ночах... ©Gofessor
Какая из вышеперечисленных историй впечатлила вас больше всего?