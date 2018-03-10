15 человек с нестандартным мышлением и необузданным чувством юмора

Только человек с богатым воображением может увидеть в привычных ситуациях, предметах и явлениях то, чего не видят другие. А если у него еще и чувство юмора есть, то это вообще к-к-комбо. Мы собрали подборку постов из соцсетей, на которые без смеха не взглянешь.

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Признайтесь, не ожидали такого от «Love»? А кто вас больше всего впечатлил?

Фото на превью mouse-42 / reddit

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