15 человек с нестандартным мышлением и необузданным чувством юмора

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Только человек с богатым воображением может увидеть в привычных ситуациях, предметах и явлениях то, чего не видят другие. А если у него еще и чувство юмора есть, то это вообще к-к-комбо. Мы собрали подборку постов из соцсетей, на которые без смеха не взглянешь.