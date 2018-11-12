15 язвительных комментариев от истинных повелителей слова

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Часто мы, проиграв словесную битву, сочиняем обидчику тысячи остроумных ответов, когда уже слишком поздно озвучить их. Но есть люди, которые не лезут за словом в карман, а уж в интернете для них настоящее раздолье. Эта статья - мастер-класс для тех, кто хочет научиться метко комментировать любые темы: от пыли в системнике до помолодевшего на 40 лет для роли Кристиана Бейла.