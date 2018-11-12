15 язвительных комментариев от истинных повелителей слова
Часто мы, проиграв словесную битву, сочиняем обидчику тысячи остроумных ответов, когда уже слишком поздно озвучить их. Но есть люди, которые не лезут за словом в карман, а уж в интернете для них настоящее раздолье. Эта статья - мастер-класс для тех, кто хочет научиться метко комментировать любые темы: от пыли в системнике до помолодевшего на 40 лет для роли Кристиана Бейла.
AdMe.ru собрал новые интернет-комментарии, которые заставят вас громко рассмеяться (на совещаниях не читать!).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Постите в комментариях свои любимые комментарии — и мы запилим новую крутую статью!
Фото на превью Erik Elwell / Twitter