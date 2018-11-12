15 язвительных комментариев от истинных повелителей слова

Часто мы, проиграв словесную битву, сочиняем обидчику тысячи остроумных ответов, когда уже слишком поздно озвучить их. Но есть люди, которые не лезут за словом в карман, а уж в интернете для них настоящее раздолье. Эта статья - мастер-класс для тех, кто хочет научиться метко комментировать любые темы: от пыли в системнике до помолодевшего на 40 лет для роли Кристиана Бейла.

AdMe.ru собрал новые интернет-комментарии, которые заставят вас громко рассмеяться (на совещаниях не читать!).

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Постите в комментариях свои любимые комментарии — и мы запилим новую крутую статью!

Фото на превью Erik Elwell / Twitter

16 На склад!
4 Комментарии
  • 12 ноября 2018
  • 4
  • 21269

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