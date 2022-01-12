15+ ярких, как салют, воспоминаний из детства, которые до сих пор вызывают у людей улыбку от уха до уха

Детство — пожалуй, наиболее яркий и незабываемый период в жизни каждого человека. Это время, когда мы познаем окружающий мир, заводим первых друзей, с которыми нередко остаемся близкими до самой старости, влюбляемся и попадаем во всевозможные переделки. Нет сомнений, что у всех нас в потаенных уголках памяти бережно хранятся моменты, в которые мы до сих пор мысленно возвращаемся, расплываясь в улыбке и смахивая слезу ностальгии. Какие-то из них трепетные, какие-то — неловкие и несуразные, но все они такие дорогие и родные сердцу.

Мы в AdMe.ru прочитали немало воспоминаний пользователей сети о беззаботном детстве и убедились в том, что каждому из нас это время запоминается по-своему. Но вместе с тем в некоторых историях легко можно узнать себя.

Когда я был мелким, в мои обязанности входил ежедневный вынос мусора. Пакет родители вынимали из ведра, завязывали и ставили у входной двери в коридоре, чтобы я не забыл или не забил. Значит, собрался я в школу, взял пакет у двери и выкинул по пути в контейнер. Прихожу домой, а мама спрашивает, почему я мусор не вынес. Я говорю, что вынес, а она: «Вот же он стоит». Короче, прошло уже больше 10 лет, а папа до сих пор пытается вспомнить, куда он положил свои сапоги. © pavelmax / Pikabu

Однажды, когда я была 7-летней непоседой, у нас дома зазвонил телефон. Я побежала отвечать, а мама попросила меня сказать, что ее нет. Я так и поступила. Подняла трубку и сказала: «Алло, мама просила передать, что ее нет!» Позже мама пошла готовить чай, а мне велела следить за молоком на плите. Ну я и следила, наблюдая, как оно убегает. Откуда мне было знать, что конфорку нужно выключить? В общем, я была очень послушным ребенком и делала именно то, о чем меня просили. © Haritha M / Quora

Мама растила нас одна. Торговала на рынке в жару и в холод, чтобы выжить. Мы с братом, будучи увлеченными нашими остросюжетными играми, не замечали прихода мамы с работы. Она открывала дверь и звонко-звонко выкрикивала: «Персики мои, персики! А ну, кто быстрее маму целовать!» Мы от испуга и радости бросали всех наших кукол и бежали со всех ног. Мамины холодные руки, красный нос и пальто с мороза... Помню эти ледяные, но такие теплые объятия. © Подслушано / VK

Помню, когда мы с моим двоюродным братом были мелкими, мы играли в догонялки и ему захотелось пить. Он полез в холодильник, увидел на полке стакан холодной воды и такой: «Ух ты, как знал кто-то!» Он давай пить воду, медленно, с блаженством, закрыв глаза, — ну прямо как в рекламе. И вдруг чувствует, как что-то касается его губ. Открывает глаза, а это бабушкина вставная челюсть в стакане. Он поначалу опешил, а затем сделал еще пару глотков. © kryspypatata / Reddit

Как-то раз в детстве я еще неделю просидел дома на больничном. А все из-за того, что на вопрос врача о том, какого цвета у меня стул, я ответил, что голубого. Хотел еще уточнить, что на математике — зеленого, а на литературе — коричневого, но промолчал. © Podslyshano / Twitter

Помню, как маму учила киндер-сюрприз трясти, чтобы определить, правильная ли там игрушка (главное, чтобы не пазл). Научила. И вот, когда я простыла, принесла мне мама киндер, а там пингвин, которого у меня как раз еще не было. © Евгения Таран / AdMe

«Я сейчас снова живу в той квартире, где жила, когда мне было 4–5 лет. Денег тогда не было, и мама нарисовала обычной гуашью на побелке маленькую фею. Вот она, скрывалась 15 лет под обоями».

Когда я был маленьким, мы жили в Париже и меня часто отправляли за багетами к ужину. Обычно я съедал половину по пути домой. Мама интересовалась, что случилось, на что я отвечал: «Я не знаю, что-то невероятное!» Все эти воспоминания ожили только что в моей голове, когда я откусил кусочек свежего хрустящего багета. © bader_diedrich / Twitter

Расскажу вам кое-что, что заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я об этом вспоминаю. Итак, я не ем вареный белок и яйца не варю, чтобы продукт не переводить. И каждую Пасху, выкидывая очередной белок, вспоминаю, как в детстве, сидя за столом, брат впервые смекнул, что я не люблю белки, и предложил меняться на желтки. Каждый раз мы менялись: я ела только желтки, он ел только белки. С тех пор прошло много лет, живем мы уже раздельно, и вот довелось нам снова вместе есть вареные яйца. Он молча перекладывает мне на тарелку желток, я отдаю ему белок и впервые за все время спрашиваю: «Почему ты не любишь желтки? Они же гораздо вкуснее белков». А брат отвечает: «На самом деле я люблю желтки, а белки не очень» . Мы плохо ладили все детство, часто ссорились и мало разговаривали, но он все время молча жертвовал тем, что любит, ради меня. Пусть это и пустяк, но для меня это важно. © MoxuTo.0 / Pikabu

. Мы плохо ладили все детство, часто ссорились и мало разговаривали, но он все время молча жертвовал тем, что любит, ради меня. Пусть это и пустяк, но для меня это важно. © MoxuTo.0 / Pikabu Когда я был маленьким, мама спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту. Я ответил, что самолетом. Она переспросила: «А, ты имеешь в виду пилотом?» На что я парировал: «Нет, я хочу стать САМОЛЕТОМ!» В общем, когда родители говорят вам, что вы сможете стать кем захотите, когда вырастете, знайте: это все ложь. © unknown author / Reddit

Мне было лет 5 или 6. Как-то я заметил, что мой двоюродный брат постоянно делает всем вокруг какой-то странный жест рукой, и я поинтересовался, что он означает. Тот сказал, что на языке жестов это значит «Я тебя люблю». Я тут же побежал вниз со словами: «Мам, смотри, чему я научился!» В общем, мама не очень-то была рада тому, что ее 6-летний сын показал ей средний палец. © Robert Puckett / Quora

В детстве я так часто падала, что однажды, когда я опоздала в садик, ко мне подбежали дети и сказали: «Света, ты опоздала, вместо тебя уже Рома с качелей упал». © Подслушано / VK

У моих родителей в 90-е годы лишних денег не было, но чувство юмора их не подводило никогда. На одно из новогодних представлений девочки должны были нарядиться снежинками, а мальчики — мушкетерами. Новое белое платье мы себе позволить не могли. А тем временем в шкафу висело пышное желтенькое платьице. Сейчас мама любит всем с гордостью показывать альбом с детскими снимками, особенно фотографию с девочками-снежинками. Показывая на меня в этом желтом платье, она говорит: «А вот и наша „описанная“ снежинка!» © Подслушано / VK

В детстве я ходил в садик. Перед Новым годом воспитательница попросила нас принести мишуру, чтобы украсить елку. Так вот, дома я потребовал, чтобы мне дали с собой в садик ФАРШ. Потому что слово «мишура» я забыл и был уверен, что нужен именно фарш, а не какая-то там «миш-мош-фиг-его-знает». © 220ADekwat / Pikabu

Когда я был маленьким, моя бабушка была известна на весь городок своей вкуснейшей выпечкой и сладостями. Я обожал приходить к ней в гости, ведь у нее дома всегда было полно угощений. Однажды бабушка готовила мое любимое имбирное печенье. Я то и дело рвался на кухню, чтобы умыкнуть лакомство, как только бабуля достанет его из духовки, но она то и дело отправляла меня восвояси. И вот во время очередного набега я увидел на столешнице одно заветное печенье. Я бессовестно его стащил и тут же c вожделением надкусил. К моему разочарованию, сладость оказалась отвратительной на вкус. А затем я понял, что это была пробковая подставка под кружку, очень похожая на печенье. Бабушка тогда хохотала до слез, а вот мне было не до смеха. © Richard Slomkowski / Quora