15 доказательств того, что в такси Дедов Морозов работает больше, чем на детских елках

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Сохранить доброе сердце можно в любой профессии. Будь то первоклассный врач, ежедневно спасающий жизни, или простой таксист, с трепетом относящийся к своим пассажирам, — все они делают наш мир чуточку лучше и светлее.

Мы в AdMe.ru решили разыскать нескольких добрых и юморных таксистов, которые, словно настоящие Деды Морозы, всегда не против доставить небольшую радость ближнему.

Однажды в маршрутке на конечной остановке, когда заходила толпа людей, один парень, сидевший за водителем, собирал деньги со всех, давал сдачу и передавал всё водителю.

Когда отъехали, водитель резко спрашивает: «Кто деньги собирал?!» — все молчат. «Кто собирал деньги?!» Тот парень говорит: «Ну я», а водитель ему: «Держи конфетку!» © Подслушано / Ideer

Когда отъехали, водитель резко спрашивает: — все молчат. «Кто собирал деньги?!» Тот парень говорит: «Ну я», а водитель ему: © Подслушано / Ideer Я была на 9-м месяце беременности, но категорически отказывалась сидеть дома, так как чувствовала себя отлично, а живот абсолютно не мешал. Утром из женской консультации вызываю такси, всю дорогу таксист со мной болтал так, будто у меня и нет живота, но ехал аккуратно. А напоследок спросил: «У вас мальчик?» Я удивилась: «Нет, у меня девочка». Он: «Странно, а говорят, что девочки всю красоту у мамы забирают». Я аж выпорхнула из машины. © Лариса Веселова / Facebook

Нас с моим парнем однажды подвозил мужчина, у которого был очень глубокий голос, похожий на голос Муфасы из «Короля Льва». Таксист оказался оперным певцом, и он пел для нас всю дорогу домой! Невероятно хороший и талантливый парень. © thisprettyplant / Reddit

«Этот водитель заслуживает кучу лайков! Ему удалось сделать мой день счастливее».

Был случай не с таксистом, а с водителем при гостинице. Крайне неудачно съездила в Сиэтл. Водитель меня забирал из аэропорта и на следующий день расстроенную до жути вез обратно в аэропорт. Когда отправлялись, он такой: «Эй, у вас же совсем не было времени посмотреть достопримечательности нашего города!» В итоге устроил мне автомобильную экскурсию по Сиэтлу, показывал достопримечательности и рассказывал о музеях и статуях. Довез до аэропорта вовремя. Настроение поднял. © Marina Karpus / Facebook

Однажды мы с моей девушкой сильно разругались, сидя на заднем сиденье такси. Водитель сказал нам, чтобы мы перестали валять дурака и поженились. В общем, в тот же вечер я сделал предложение. 20 лет спустя я понял, что таксисты и впрямь могут давать отличные советы. © CrimeCounsel / Twitter

Только что вернулась домой на такси. Во-первых, таксист — колоритный: здоровенный такой мужчина с косичкой на макушке и замысловатой вязью тату на запястьях и кистях. И лицо такое красивое. Мне кажется, я всю дорогу неприлично пялилась на него. Водит машину одной рукой: оказалось, левая сторона парализована после серьезной аварии на мотоцикле. Бывший байкер. 5 лет жил в Тибете, 3 года — на Гоа, изучал духовные практики. Очень вежливый. Приехали, деньги брать категорически отказался . Вынесла ему домашнюю выпечку. © Bisquit / AdMe.ru

. Вынесла ему домашнюю выпечку. © Bisquit / AdMe.ru В Сочи в спешке оставила в такси телефон. А следующая пассажирка была так «мила», что мой телефон забрала. Таксист Виктор искал эту «добрую» женщину вместе с диспетчером, нашел, съездил забрал у нее телефон, потребовал вернуть карту памяти, а потом привез телефон мне. Самое важное в том, что это как раз та карта памяти, где были фото дочери с рождения. Спасибо неравнодушным людям, в какой бы сфере они ни работали! © Юлия Кузнецова / Facebook

Однажды в такси разговорилась с водителем и сказала ему, что хочу получить степень кандидата наук, но как-то не уверена в правильности моих действий. Таксист ответил, что не столь важно, получу я докторскую степень или нет, ведь 5 лет все равно рано или поздно пройдут. Так почему бы не попробовать сделать то, что хочется? В общем, сегодня я закончила первый год своей докторской программы. © ScientypicAl / Twitter

Ездили во Владивосток на 3 дня, нужно было в американское консульство попасть. Декабрь, 9 утра, ветрище и холод. Минус 12 градусов ощущались как все минус 40. И еще по пути у дочки стала подниматься температура. Муж пошел узнать, подошла ли наша очередь, но нам сказали, что задержка на час. Пока мы думали, где переждать этот час с 2 детьми на холоде, водитель молча выключил счетчик и сказал: «Сидите в машине, в тепле, и спокойно ждите очереди. Я вас с детьми на улице не оставлю ». Спасибо тебе, милый человек! Прошло уже 8 лет, но я все еще помню его доброту. © Вафа Моллаева / Facebook

». Спасибо тебе, милый человек! Прошло уже 8 лет, но я все еще помню его доброту. © Вафа Моллаева / Facebook Как-то раз я села в маршрутку, а там никого, кроме меня, не было. Водитель говорит: «Сядь, пожалуйста, на переднее сиденье». Я, конечно, испугалась... А он: «Мне тут дочери нужно задание по русскому сделать, поможешь?» Ну я и помогла, доехала бесплатно в итоге. © Подслушано / Ideer

«Вызвала такси в Москве. Приехало такое „чудо“ с позитивным водителем».

У меня была забавная история не с такси, а со служебным водителем. Повез как-то 2 французских журналистов в Суздаль. Стоял мороз — минус 30 градусов, французам такие температуры в страшном сне не приснятся, так что одеты они были, мягко скажем, плоховато. Один еще куда ни шло, парка и балаклава, а второй даже без шапки. Водитель на это смотрел-смотрел, потом разразился воплем: «Я не могу на это смотреть! Как там его зовут?» «Серж», — говорю. Надо заметить, что этот Серж не знал ни слова по-русски, а водитель, в прошлом рязанский десантник, иностранными языками и вовсе не владел. Зовет: «Серж! Поди сюда!» Серж по призывным жестам понял, чего от него хотят, подошел. Водитель без лишних слов достает из багажника свою шапку и нахлобучивает ее французу по брови. Думаю, только благодаря этому Серж уехал во Францию с полным комплектом ушей. © Екатерина Полякова / AdMe.ru

AdMe.ru Вызвала такси, чтобы отвезти на выставку труды своих учеников. Я работаю в спецбиблиотеке для слепых, обучаю их бисероплетению. Было несколько коробок. Загрузили в багажник, там было видно их содержимое. По дороге водитель спросил, что это и куда везу. Помог занести коробки в музей и отказался брать плату. © Елена Грачева / Facebook