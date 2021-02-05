15 ярких доказательств, что от поездки в такси можно ожидать чего угодно

Подрабатывала я как-то в такси. И вот приезжаю на вызов. Выходит клиентка с взрослой дочкой. Девочка окончила школу, и они едут в отпуск, о чем она тут же оповещает на радостях. А еще она тарахтит обо всем на свете — практически не закрывая рот, посвящая меня в детали событий. И тащит женщина огромный чемодан размером километр на километр. А дочь на шпильках, модная вся, с парой легких сумок. Открываю багажник. Жду, когда они загрузят вещи. А женщина так вопросительно смотрит и удивленно спрашивает: «А чемодан вы разве не поможете мне положить?» «Таксист вам не грузчик, тем более что у тебя есть помощница», — думаю я, а сама говорю: «Нет, мне тяжелое поднимать нельзя». После чего они свой огромный чемоданище и сумки кладут в багажник самостоятельно. Всю дорогу пассажиры молчали. © Milamanik / Pikabu