15+ доказательств того, что из всех навыков родители в первую очередь прокачивают смекалку и крепкие нервы

Наверное, у каждого родителя есть маленькие хитрости на каждый день, с помощью которых можно собрать ребенка на прогулку, скормить малышу ненавистные овощи, наконец, уложить непоседу спать. Пока дети растут, папы и мамы проходят «школу молодого бойца» и получают краповый берет по воспитанию.

Мы в AdMe.ru собрали лайфхаки от пользователей сети, с помощью которых они справляются с буйным нравом своих неутомимых сорванцов. А в бонусе немного расскажем о родительском чате, который помогает родителям делиться мудростью друг с другом.

Своим капризничающим и ревущим детям с заговорщицким видом показывала пенициллиновый флакончик со словами: «Наплачь, пожалуйста, сюда. Наберем полный пузырек и продадим». Слезы тут же прекращались. © Деймос / AdMe

Лайфхак, или о нашей маленькой семейной традиции. Когда мы с братом были маленькими, наши родители частенько звали нас «на пикник». Варили картошку в мундире, яйца, собирали все, что нашли в холодильнике, расстилали в зале плед, размещали наш псевдопоходный провиант. И мы всей семьей, удобно развалившись, болтали и ели. Особым аппетитом мы с братом не отличались, но «на пикнике» всегда все казалось особенно вкусным. Сейчас дочке моего брата 4, их семейные «пикники» она тоже обожает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мы вместе с детьми разрабатывали меню для завтрака на каждый день. Пока они были маленькими, я использовала вырезанные картинки и предлагала им выбрать: хлеб, крупу, фрукт, овощ и молоко на каждый день недели. Мы составляли меню, вывешивали его на кухне, и оно действовало от 4 до 8 недель. Через 4 недели, если оно им надоедало, мы его меняли. У меня трое детей, и не было ни одного несъеденного завтрака до средней школы. © Maggie Christy / Quora

Сын в сад ходить не хотел. Пропихиваю ему тему, что сад — это такое элитное заведение, куда хотят вернуться все взрослые, но им нельзя. Не пустят. Все взрослые хотят сутками есть, спать и катать машинки. Теперь он ходит с удовольствием и даже иногда чужим родителям тайком язык показывает, дескать, мол, завидуйте молча. © LupaCap / Pikabu

Моя дочь работала раньше инструктором по плаванию с детьми. Они очень любили повторять какой-то новый элемент за ней, и каждый хотел это сделать первым. Тогда она придумала выход: «Мы будем это все делать первыми, только по очереди!» — с малышами был полный успех. © Julia Maslova / Facebook

Я придумала способ, как показать дочери цену деньгам. У меня был собственный бизнес, и когда дочери исполнилось 9 или 10 лет, я подключила ее к работе. Каждый месяц нужно было рассылать счета рекламодателям — этим она и стала заниматься. Это было не так уж сложно, но ей нужно было быть очень усидчивой и сосредоточенной, чтобы сопоставить информационные бюллетени со счетом, рассчитать почтовые расходы и подготовить их к отправке. За работу она получала $ 8–9 в час, трудилась по 4–5 часов, так что в месяц выходило около $ 40. Из этих денег она платила за все, что хотела: билеты в кино и попкорн, катание на коньках, модные джинсы или обувь. Сейчас ей 36 лет, она жена, мать и владеет собственным бизнесом. Она очень успешна и знает, как откладывать деньги, мы очень гордимся ею. © Susan L Stewart / Quora

Очень расстраивает, когда ребенок плохо себя ведет и не обращает внимания угрозы, даже если ему сказали: «Ну все, я считаю до трех». Это бывает из-за того, что, когда вы доходите до трех, ничего не происходит. Поэтому мы с женой прибегаем к счету только в тех случаях, когда придумываем что-то, что может произойти в конце. Это даже не наказание и не угроза, а просто реальное действие. Например, мы говорим что-то вроде: «Я считаю до трех, и если вы еще не начнете чистить зубы, то я буду чистить их вам сам». Это творит чудеса, нам редко приходится применять какие-то санкции, дети слушаются! © Menachem Pritzker / Quora

У меня топовая игра была — в юного палеонтолога. Заворачивалась в пару одеял на диване, прятала в складки пару-тройку десятков динозавриков, вручала сыну палочки для суши и малярную кисточку. И вуаля — раскапывай динозавров. Но есть одно условие: главное — не разбудить маму. Разбудил — проиграл. Два часа покоя и тишины было обеспечено. Динозавры были раскопаны как следует, я успевала отдохнуть, все были счастливы. Как бонусы: сейчас ребенок ловко лопает суши палочками и даже во сне назовет признаки зауроподов и тероподов. © Deliria00 / Pikabu

Извечный вопрос — как заставить детей есть овощи? Просто сварите из них суп. Первое время можно перемалывать содержимое кастрюли в пюре. По мере того как ребенок растет, он сам начинает интересоваться: а что же мама туда положила? И ведь это вкусно! © Julia Markman / Facebook

А я в юности с младшей сестренкой в королеву играл. Из подушек сооружал трон, оборачивал ее пятнистым пледом, на голову напяливал кружевную салфетку с телевизора и сажал на трон. А сам кланялся ей, называл «ваше величество» и уходил на «войну» в другую комнату смотреть кино. © Murzilka75 / Pikabu

Позвольте детям самим принимать решения — это учит самостоятельности. Моим любимым приемом с двумя мальчишками было позволять им руководить парикмахером. Мы приходили с сыном в салон, он садился в кресло, и парикмахер спрашивал меня: «Как стричь»? А я отвечал: «Спрашивайте не меня, а его». © Scott Sandler / Quora

Когда с дочкой шли за покупками в «Ашан», первым делом посещали отдел игрушек: ребенок брал и рассматривал все игрушки, которые ей были интересны, наигравшись, просила отвести в другой отдел, потому что отдел игрушек надоедал. © Анна Ануфриева / Facebook

Вот трюк, который всегда отлично срабатывал с моей дочерью в возрасте 4–6 лет, когда мы гуляли по городу без коляски. Если она начинала жаловаться, что устала, и хотела, чтобы я ее понесла, я говорила: «О, ты утомилась ходить? Тогда давай побегаем!» И мы брались за руки и бежали. Это ее взбадривало, и она могла еще немного погулять. Легко подумать, что ее маленькие ножки устали, но на самом деле у детей огромные запасы энергии. Просто им быстро все наскучивает, и тогда надо переключать их внимание. © Birgitta Berglund / Quora

У нас дома вообще принято извиняться, благодарить и так далее. Мой сын 8 лет довольно самостоятельный и вежливый. Если в магазине или транспорте кого-то случайно заденет или толкнет — извиняется. И я не один раз замечала, что если он толкнет какую-то тетеньку, то сначала у нее на лице появляется недовольное выражение и даже готовность начать ворчать, а стоит ему извиниться, как она сразу расцветает и говорит в ответ: «Ой, что ты, мальчик, ничего-ничего!» Мужики тоже мило реагируют. © LeighLee / Pikabu

Во время длинного похода или прогулки вместе с детьми часто играли в игру «Кто дальше всех закинет палку или ветку». Кидали по очереди и постепенно продвигались вперед. Хватает на несколько километров. © Alexsashka Bbc / Facebook

Бонус

Родительский чат разродился жалобным сообщением помочь в поиска телефона мальчика. Несколько мам указали место: за скамейками в сугробах, попробуй найди! Поздно вечером нашли. Я даже вздрогнула, представив себе труд родителей, а оказалось, что родители дождались ночи и в темноте стали звонить на телефон и искать пятно света в снегу. То есть звук снег глушит. А вот свет пробивается, по нему и нашли. Вот какие у нас упорные родители! © nadiashiba / Livejournal