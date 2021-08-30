15+ выхваченных из жизни сравнений, разница между которыми будет видна и за километр

Герои сегодняшней подборки умудрились сделать фотографии, которые могут рассказать о мире лучше иллюстраций в учебнике, ведь все они про сравнение. Не каждый день в голову приходит мысль сопоставить клык волка с клыком шпица или посмотреть на небо в месте, где есть освещение и его нет. А вот пользователи Reddit и Pikabu это сделали.

Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели фотоснимки, выложенные в интернете, и в очередной раз убедились, что мир разнообразнее, чем мы думаем.

1. Клык волка на фоне клыка шпица

Скажем честно: клык волка на фоне целого шпица. © non.private / Pikabu

2. С людьми такое тоже бывает

3. Масштабы

4. «Разница между яблоком, которое вырастила моя бабушка, и магазинным»

5. Интересный факт: обе эти вещи обошлись в ₽ 600 тыс.

«Диплом».

6. Как купают собак женщины и как это делают мужчины

7. «Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»

8. «Только что прошел 3,2 тыс. км.»

9. Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей

10. «Пятицентовая монета моего дяди, с которой он играл в „отскок“, бросая ее об бетонный пол, чтобы скоротать время на своей первой работе»

11. Плюсневая кость динозавра и предплечье человека ростом 2 метра

Плюсневая кость — одна из костей стопы (прим. AdMe.ru).

12. В кофейных кружках ИКЕА есть небольшое отверстие сбоку. Оно служит для того, чтобы лишняя вода могла стекать в посудомойку

13. Яйца молодки (слева) и обычной несушки

14. 10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым

15. «Первые мазки на моей картине и финальный результат»

16. До и во время путешествия пешком длиною в год

17. След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки

18. «Взгляните на этот лист. Жена для сравнения»