15+ выхваченных из жизни сравнений, разница между которыми будет видна и за километр
Герои сегодняшней подборки умудрились сделать фотографии, которые могут рассказать о мире лучше иллюстраций в учебнике, ведь все они про сравнение. Не каждый день в голову приходит мысль сопоставить клык волка с клыком шпица или посмотреть на небо в месте, где есть освещение и его нет. А вот пользователи Reddit и Pikabu это сделали.
Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели фотоснимки, выложенные в интернете, и в очередной раз убедились, что мир разнообразнее, чем мы думаем.
1. Клык волка на фоне клыка шпица
- Скажем честно: клык волка на фоне целого шпица. © non.private / Pikabu
2. С людьми такое тоже бывает
3. Масштабы
4. «Разница между яблоком, которое вырастила моя бабушка, и магазинным»
5. Интересный факт: обе эти вещи обошлись в ₽ 600 тыс.
«Диплом».
6. Как купают собак женщины и как это делают мужчины
7. «Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»
8. «Только что прошел 3,2 тыс. км.»
9. Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей
10. «Пятицентовая монета моего дяди, с которой он играл в „отскок“, бросая ее об бетонный пол, чтобы скоротать время на своей первой работе»
11. Плюсневая кость динозавра и предплечье человека ростом 2 метра
Плюсневая кость — одна из костей стопы (прим. AdMe.ru).
12. В кофейных кружках ИКЕА есть небольшое отверстие сбоку. Оно служит для того, чтобы лишняя вода могла стекать в посудомойку
13. Яйца молодки (слева) и обычной несушки
14. 10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым
15. «Первые мазки на моей картине и финальный результат»
16. До и во время путешествия пешком длиною в год
17. След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки
18. «Взгляните на этот лист. Жена для сравнения»
Есть ли в вашей коллекции такие снимки?
Фото на превью Christoph Rehage / YouTube
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