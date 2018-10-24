15 вредных советов, которым мы крайне не рекомендуем следовать

Уж что-что, а давать советы любят многие. Вот только иногда эти советы могут оказаться не совсем обычными, странными или вовсе бесполезными. Следовать таким рекомендациям мы, конечно, не будем, а вот прочитать и посмеяться точно стоит.

AdMe.ru собрал для вас порцию вредных советов из сети, которым, мы надеемся, вы не будете следовать.

Перед началом.

  • Еще раз: мы крайне не рекомендуем следовать данным советам. Они собраны для того, чтобы посмеяться и в очередной раз убедиться в том, что мир — сумасшедшая штука.
  • Мы всегда понимаем ваше недовольство и разделяем радость. И готовы обсудить все в комментариях.
  • Если у вас есть своя интересная история и вы хотите ей поделиться, напишите нам, и мы обязательно ее опубликуем.

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12 На склад!
3 Комментарии
  • 24 октября 2018
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