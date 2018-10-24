15 вредных советов, которым мы крайне не рекомендуем следовать

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Уж что-что, а давать советы любят многие. Вот только иногда эти советы могут оказаться не совсем обычными, странными или вовсе бесполезными. Следовать таким рекомендациям мы, конечно, не будем, а вот прочитать и посмеяться точно стоит.