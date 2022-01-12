15 возмутительных историй, которые так и хочется закончить фразой: «Да вы издеваетесь, наверное»
Как бы нам ни хотелось всегда сохранять невозмутимость, некоторые ситуации доводят до белого каления даже стойких к стрессам людей. Будь то бытовая неприятность или же бесцеремонное поведение близкого человека, в такие моменты хочется просто пару минут отдышаться.
Мы в AdMe.ru уверены, что «постигнуть дзен» сложно, но все-таки возможно, чего мы от души желаем героям сегодняшней подборки.
- Купила себе новенький iPhone. Не скажу, что с трудом, так как с деньгами проблем нет. Прихожу я в зал, кладу его на скамеечку, переодеваюсь и ухожу в туалет. Была уверена, что положила свой телефон в куртку. Выхожу и вижу — лежит на скамейке iPhone. Подхожу к женщине, спрашиваю: «Не ваш?» Она говорит: «Да, это мой, спасибо!» Больше я эту женщину не видела. И свой телефон тоже. © Подслушано / Ideer
- Стою в магазине в очереди к кассе, за мной женщина лет за 50 с внуком. Кассир пробивает товар и мороженое, которое я не брала. Говорю, мол, это не мое. И тут дамочка за мной с наездом заявляет: «Вам что, жалко ребенка угостить?» Отвечаю: «Мне есть кого угощать!» — и кладу мороженое в сумку. Дама возмущалась, что я украла ее мороженое, а кассир ответила, что нельзя украсть то, что оплатил! © Алена Ратушная / Facebook
- Я работала в лапшичной. Как-то одна посетительница попросила приготовить лапшу с пряным арахисом. А потом вдруг заявила, что у нее аллергия на арахис, и попросила убрать его из блюда. Я попыталась объяснить, что в лапше есть еще и арахисовое масло, но дамочка ответила, что на него у нее аллергии нет. И это при том, что именно арахис — основной компонент арахисового масла. В конечном итоге мне пришлось отменить заказ, женщина разозлилась и начала нас обзывать. А мы просто хотели спасти ей жизнь. © Evilrubberpiggy / Reddit
- У меня однажды в кафе сотрудник попытался унести поднос, на котором еще были даже не открытый кофе, целая картошка и стакан мороженого. Самое удивительное, он так и не смог понять, почему я внезапно начал возмущаться. © Malf7 / Pikabu
- Моя бабушка с 5 лет учила меня готовить. Самым строгим блюдом была манка. Если там были комочки, я получала знатных люлей. Переделывала по несколько раз, молока бабуля не жалела. Доходило до слез, истерики и до фраз: «Замуж тебя никто не возьмет, поняла?!» В 19 лет я научилась готовить идеально. Сейчас живу с молодым человеком, он любит мою еду. Но кашу манную признает только с комочками. Ему нравится, чтобы можно было там что-то жевать. © Подслушано / Ideer
- Пела песенку своему 3-летнему сыну, а он вдруг заявил, что ненавидит ее. Я, шокированная его словами, сказала, что пела ему эту песню еще до его рождения, во время беременности. Тогда сынок посмотрел внимательно мне прямо в глаза и сказал: «С тех самых пор ее и ненавижу». © AliceTaylorM / Twitter
- В маршрутке досталось последнее место у закрытого окна. Cзади, ряда через 3, сидела женщина, которая все хотела, чтобы я это окно открыла, ибо ей было душно. Я предложила ей поменяться местами, но она почему-то не согласилась. © Татьяна Хейфец / Facebook
- Пригласили поучаствовать в программе о жизни глухих. Спросила организаторов, с какой целью они делают эту передачу. Вот что мне прислали:
- Я в мае купался в море в Сочи, а вода еще прохладная, и купающихся было ну очень мало. И вот плыву я, значит, в радиусе 50 метров от меня никого. Смотрю, женщина на берегу раздевается, лезет в воду и плывет в мою сторону. Ну, думаю, плывет — и черт с ней, а она подплывает ближе и говорит: «Можно я тут проплыву?» © Hamunkulus / Pikabu
- Пододеяльник в стиралке всегда «съедает» все остальное белье. Я узнала простой секрет: нужно засунуть весь комплект в наволочку. Почувствовала себя олдовой хозяйкой, засунула. Итог: во время стирки пододеяльник выбрался и снова все сожрал. © Bash.im
- На прошлый Новый год муж пригласил домой коллегу, которой негде и не с кем было отмечать праздник. Я ее частично знала, девочка хорошая, так что пустила. Она и с готовкой помогла, и подарки принесла. А через 2 недели мой муж ушел к ней. Позже вернулся, но семья рушится до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Есть возле нашего дома магазин, в котором некогда был продуктовый, но однажды дяди-коммерсанты выкупили здание и открыли там магазин по продаже квадроциклов и моторных лодок. Данный факт всех взбесил, ибо ближайший продуктовый оказался лишь в соседнем квартале, но прошло 10 лет, и все привыкли. На днях все заметили, что магазин закрылся и его начали переделывать. Спросили у строителей, что же тут будет. Они ответили, что магазин «Магнит». Радости жителей не было предела, наконец-то будет свой продуктовый под боком, но сегодня все увидели на магазине вывеску «Магнит Косметик». © Bash.im
- В супермаркете 6-летний ребенок одной покупательницы буквально игрался со стеклянными бутылками на полке. В итоге одна разбилась. Продавец говорит: «Заплатите», а дамочка ему: «Так это ж не я, это ребенок». Пока продавец стоял в шоке, она быстро улизнула, ничего не купив. © Сабир Джафаров / Facebook
- Ходил вчера на свидание. Долго не мог найти нужное кафе, минут 7 бродил туда-сюда, пока его все-таки не нашел. Извинился перед девушкой за опоздание, представился. Знаете, что я услышал в ответ? «Да все нормально, я видела, что ты заблудился, и мне стало интересно, сколько времени ты еще ходить там будешь». © flatgel / Twitter
А какие возмутительные ситуации однажды довели вас до белого каления?
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