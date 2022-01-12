15 возмутительных историй, которые так и хочется закончить фразой: «Да вы издеваетесь, наверное»

Как бы нам ни хотелось всегда сохранять невозмутимость, некоторые ситуации доводят до белого каления даже стойких к стрессам людей. Будь то бытовая неприятность или же бесцеремонное поведение близкого человека, в такие моменты хочется просто пару минут отдышаться.