15+ вопиющих случаев, когда логика внезапно вышла погулять
Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни попадал в ситуации, когда логика происходящего давала осечку. Героями таких происшествий были как мы сами, так и окружающие. Особенно вводит в ступор абсурдное поведение незнакомых людей. Когда не знаешь, как среагировать: попытаться выяснить, в чем дело, красноречиво ответить, промолчать или просто от души рассмеяться и запомнить этот комичный случай.
У нас в AdMe.ru тоже бывали такие моменты, но сегодня мы не про них будем вспоминать, а посмеемся вместе с вами над алогичными ситуациями, которыми поделились пользователи сети.
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Еду в метро с тубусом. Сзади стоит мужчина, смотрит на меня внимательно и выдает: «Девушка, да что у вас там, стрелы?». Чувствую себя Леголасом, бегающим по московскому метро. © «Подслушано» / Ideer
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Иду себе, стараюсь не скользить. К слову, иду в зимних берцах, но все равно очень тяжело, гололед, я бы сказал, идеальный. Прохожу довольно-таки трудный участок, стараясь ступать на более безопасные места: где-то лед треснутый, где-то немного травы или листьев проступает. Сзади меня падает женщина.
— Мужчина, вы нормальный?!
— Вы мне?
— Ну а кому еще?
— А что я сделал?
— Зачем вы сюда пошли?
— В смысле?
— Ну я за вами пошла!
— А я причем?!
В ответ недовольное бормотание, какой я нехороший, и я поспешно решил удалиться. © apdan / Pikabu
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Жена: — Принеси зеленый горошек.
Я: — Тут их три вида.
— Тащи тот, что в жестяной банке.
— В жестяной банке тут их два вида.
— Тогда тащи тот, что в стеклянной. © Livsy78 / Pikabu
«Только что переехал в новый дом и увидел, где и как хозяин залатал ковер».
- Папа договорился о встрече с мастером по ремонту телевизоров. Чтобы не забыть, записал на бумажке, когда тот придет. Привычка, что поделать. Я из любопытства взглянула на этот листик, а там написано «завтра». © «Подслушано» / Ideer
- Знакомый рассказал. На днях попросил он своего коллегу постирать плед в машинке. Плед в машинку плохо влезал и был разрезан пополам. Вот что у таких людей в голове? © bash.im
- По дороге домой с работы, уставшая донельзя, я зашла в магазин купить куриные головы для кошки. И на автопилоте задаю продавщице вопрос:
— У вас есть кошачьи головы?
Ответ был эпичен:
— Куриц кормить? © bash.im
- Собрались с женой в город. Я оделся раньше и вышел погреть машину. Завел и, чтобы зря не терять время, решил поколоть дрова. Прошло довольно много времени. Супруга все не выходит. Может, случилось чего? Захожу, а она в телефоне. В полном облачении. Спрашиваю: «Ты чего?» Драгоценнейшая отвечает: «Выхожу на улицу, а ты дрова рубишь. Думаю, чего на улице мерзнуть, дома подожду». © NurLand / Pikabu
- Я училась в автошколе. Как-то преподаватель рассказывал, что нужно делать, когда сел в машину: пристегнуться, проверить зеркала и прочее. Ближе к концу лекции он нам начал рассказывать о пяти поломках, после которых двигаться нельзя даже до места ремонта. Задал вопрос: «Что нужно сделать первым делом при отказе тормозной системы?» Моя внутренняя блондинка вырвалась на свободу, и в идеальной тишине я, довольная, сообщила: «Пристегнуться!» Препод сквозь слезы выдавил: «И помолиться». © «Подслушано» / Ideer
- Две недели менеджеры банка уговаривали меня получить кредитную карту. Она мне и не нужна, но уговорили. И вот когда я таки согласился, пришел в отделение, отстоял очередь и наконец заполнил заявку. Мне сообщили, что в выдаче карты мне отказано. © bash.im
- Мой рост 180 см, поэтому я участвую в квесте «Закомплексованный низкорослый мужчина пытается самоутвердиться за ваш счет». Сегодня человек, знающий меня 2 минуты, спросил, не стыдно ли мне жить с таким ростом. Заюш, ну тебе же не стыдно жить без мозга, вот и я как-то справляюсь. © Wizard_Severus / Twitter
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Есть у меня один знакомый 22 лет от роду. Окончил универ с горем пополам. Увлекается компами и всем, что с ними связано. Несколько месяцев назад он пришел устраиваться в очень крупную компанию, занимающуюся созданием программного обеспечения. Надо сказать, что они серьезно расширяются и нанимают новых специалистов без опыта работы, проводят обучение. Проходил собеседование, стандартные вопросы, вроде все отлично. И последний вопрос: «Кем вы видите себя через 5 лет?» Ну он и ответил: «Я у вас пару лет поработаю, наберусь опыта и уйду в другую компанию N (конкуренты), куда без опыта работы не берут». Нужно ли говорить, что он до сих пор ищет работу? © ABTOBAZ / Pikabu
«Футбол — это спорт?» «Ответ: да». «Ответ неверный: тут должно быть число».
- Моя девушка, прежде чем закрыть флакон с лаком для ногтей, дует в него. На вопрос, для чего она это делает, сказала: для того, чтобы выдуть оттуда воздух, чтобы лак во флаконе не засох. Ей 24. © «Подслушано» / Ideer
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Частенько провожу съемки того, как молодые пары на УЗИ узнают пол будущего ребенка. Момент всегда очень трогательный и непредсказуемый. Однако один забавный случай запомнился особенно. Будущая мама на полном серьезе сказала узисту: «Если там девочка, вы мне обязательно скажите. А если там мальчик, то не говорите, пусть сюрприз будет». Врач ненадолго зависла, но в итоге нашла выход из ситуации. Сказала, что разглядеть пол не удалось. © Alexograf / Pikabu
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Еду в метро, поезд еще даже не вышел из туннеля, а меня уже настойчиво кто-то толкает в спину. Первые раза четыре не обращала внимания, но потом уже стало больновато, и я обернулась. Вижу раздраженный взгляд женщины 40+ лет. Поезд в это время начинает уже подходить к станции.
— Женщина, зачем вы меня толкаете?
— А чего ты не выходишь?!
— Так двери закрыты!
— И че?
И все. Я зависла. В тот день вышла из метро другим человеком. © Miss.Moore / Pikabu
- У нас на работе в холле месяц назад поставили аппарат по продаже газированной воды — тархунчика, как в детстве. Все сразу согласились, что идея продавать газировку — полная глупость, надо было ставить кофе-автомат. В воздухе даже раздавались вопли об издевательстве над людьми. По итогу рядом с автоматом всегда тусовка и очередь в обеденный перерыв, а когда он вчера поломался, то стояли страшные крики и требования срочно починить. И это обычный тархун. © Graycie / Pikabu
- Отец звонил оператору с симки, зарегистрированной на мать.
Оператор: «Скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество».
Отец: «Мое? Елена Игоревна». © bash.im
- Сосед отдал сына в кружок по стрельбе из лука, и я услышала лучший аргумент в мире: «Он Стрелец по гороскопу, стрелец — это же стрельба, мы с женой решили не заморачиваться. Хорошо, что не Козерог, тогда пришлось бы ему вместо кота КОЗУ ПОКУПАТЬ». © Wizard_Severus / Twitter
А какие у вас были абсурдные ситуации, когда логика внезапно покидала сцену действий?