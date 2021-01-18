15+ вопиющих случаев, когда логика внезапно вышла погулять

Есть у меня один знакомый 22 лет от роду. Окончил универ с горем пополам. Увлекается компами и всем, что с ними связано. Несколько месяцев назад он пришел устраиваться в очень крупную компанию, занимающуюся созданием программного обеспечения. Надо сказать, что они серьезно расширяются и нанимают новых специалистов без опыта работы, проводят обучение. Проходил собеседование, стандартные вопросы, вроде все отлично. И последний вопрос: «Кем вы видите себя через 5 лет?» Ну он и ответил: «Я у вас пару лет поработаю, наберусь опыта и уйду в другую компанию N (конкуренты), куда без опыта работы не берут». Нужно ли говорить, что он до сих пор ищет работу? © ABTOBAZ / Pikabu