15 везунчиков, у которых есть дар находить крутые вещи буквально под ногами

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В реке, на улице и даже в собственном шкафу — удача может настигнуть в самый неожиданный момент и в любом месте. Нужно только внимательно смотреть по сторонам и быть готовым к сюрпризам.

Мы в AdMe.ru обожаем всякие находки, потому решили и вас познакомить с чудесами, которые происходят вокруг.

«Нашел под водой кольцо за $ 5 тыс. и вернул владельцам»

«Выяснилось, что моей чугунной сковороде сегодня почти 100 лет»

«На моем старом пластилине выросли какие-то кристаллы»

Для запаха в него добавляют ванилин, а еще кучу соли, препятствующей росту бактерий и плесени. © dbx99 / Reddit

«Мой аммонит, который окаменел в месторождении пирита»

Трон на деревянном пне в лесу

«Я нашел фургон, сделанный из самолета»

«Я нашел эту монету в 2010 году на горе в Восточном Теннесси»

Редкие аметистовые грибы

Петроглиф в заповеднике Голд Бьютт, штат Невада, с толсторогами, людьми и спиралью

«Первое английское издание полного собрания сочинений Эдгара Аллана По. Найдено среди множества книг по цене € 20»

«Хотите верьте, хотите нет, но этой римской монете почти 1,8 тыс. лет»

«А это подлинная банкнота в 2 шиллинга 6 пенсов 1776 года»

«При ремонте нашел напольный сейф. Сейчас пытаюсь его открыть»

«Нашел это давным-давно. Выглядит круто, но до сих пор не знаю, что это такое»

«Серебряный календарь майя. Нашел на пляже с помощью металлоискателя. Такие украшения местные жители продают туристам»