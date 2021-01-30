15 везунчиков, у которых есть дар находить крутые вещи буквально под ногами
В реке, на улице и даже в собственном шкафу — удача может настигнуть в самый неожиданный момент и в любом месте. Нужно только внимательно смотреть по сторонам и быть готовым к сюрпризам.
Мы в AdMe.ru обожаем всякие находки, потому решили и вас познакомить с чудесами, которые происходят вокруг.
«Нашел под водой кольцо за $ 5 тыс. и вернул владельцам»
«Выяснилось, что моей чугунной сковороде сегодня почти 100 лет»
«На моем старом пластилине выросли какие-то кристаллы»
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Для запаха в него добавляют ванилин, а еще кучу соли, препятствующей росту бактерий и плесени. © dbx99 / Reddit
«Мой аммонит, который окаменел в месторождении пирита»
Трон на деревянном пне в лесу
«Я нашел фургон, сделанный из самолета»
«Я нашел эту монету в 2010 году на горе в Восточном Теннесси»
Редкие аметистовые грибы
Петроглиф в заповеднике Голд Бьютт, штат Невада, с толсторогами, людьми и спиралью
«Первое английское издание полного собрания сочинений Эдгара Аллана По. Найдено среди множества книг по цене € 20»
«Хотите верьте, хотите нет, но этой римской монете почти 1,8 тыс. лет»
«А это подлинная банкнота в 2 шиллинга 6 пенсов 1776 года»
«При ремонте нашел напольный сейф. Сейчас пытаюсь его открыть»
«Нашел это давным-давно. Выглядит круто, но до сих пор не знаю, что это такое»
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Это обычный опал. © secretWolfMan / Reddit
«Серебряный календарь майя. Нашел на пляже с помощью металлоискателя. Такие украшения местные жители продают туристам»
А вам приходилось находить редкие и уникальные вещи?
Фото на превью cheezy2ez / Reddit