15 действительно крутых вещей, которые достались людям за бесценок
Комиссионные магазины и барахолки — это кладезь нетривиальных вещей. Если постараться, здесь можно отыскать настоящие сокровища за сущие копейки. Конечно, для этого придется пересмотреть кучу второсортного барахла, но результат может оказаться действительно впечатляющим.
Мы в AdMe.ru искренне рады за счастливчиков, которым на барахолке улыбнулась удача. Их находки можно рассматривать бесконечно.
«Купил на блошином рынке кольцо за $ 20. Оказалось, что великолепная винтажная оправа сделана из 10-каратного золота, а камни — это не что иное, как бриллианты»
«Купил комплект пластинок The Beatles на распродаже всего за $ 30»
«Приобрела этот стол и стул 1800-х годов на торговой площадке в интернете!»
«Мой друг увидел эти туфли на раздаче одежды и понял, что они мне нужны»
«Я одержима моим новым пылесосом Dyson. Купила его всего за $ 9,99 при розничной цене $ 399. Бонус: он розовый!»
Авторский чайный сервиз из 11 предметов за $ 8
«Я нашла этот изысканный клатч, расшитый бисером, в идеальном состоянии за $ 10»
«Кассир мечтал, чтобы этот клатч уже кто-нибудь купил, потому что куча народа постоянно просила его показать сумочку поближе. Рада, что помогла этому желанию сбыться».
«Урвал этот стол с основанием в виде медвежонка на интернет-барахолке, и он мне так нравится! Теперь наше логово действительно логово»
«Нашла эту красоту на блошином рынке за $ 20. Великолепный опал и розовый сапфир в оправе из стерлингового серебра. Фото до и после чистки»
«Купила эти ботинки Dr. Martens за $ 4!»
«Нашла этот торшер в комиссионке за $ 20. Когда меняла лампочку, заметила фирменный знак внутри. Это Dale Tiffany»
«Урвал этот винтажный портфель за $ 12,99! Он в отличном состоянии»
«Нашел в благотворительном магазине этот красивый орган Болдуина всего за $ 170. Работает отлично. Я о нем всю жизнь мечтал!»
«Благодарю благотворительный магазин за то, что он дал мне большую скидку на эту вазу для фруктов, которую я купил в итоге всего за $ 6!»
«Купила эту красоту в местном комиссионном магазине за $ 30. У меня отвисла челюсть, когда я увидела это зеркало»
Какую действительно классную вещь удалось за сущие копейки урвать вам?
Фото на превью galaxyMLP / Reddit
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