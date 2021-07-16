15 действительно крутых вещей, которые достались людям за бесценок

Комиссионные магазины и барахолки — это кладезь нетривиальных вещей. Если постараться, здесь можно отыскать настоящие сокровища за сущие копейки. Конечно, для этого придется пересмотреть кучу второсортного барахла, но результат может оказаться действительно впечатляющим.

Мы в AdMe.ru искренне рады за счастливчиков, которым на барахолке улыбнулась удача. Их находки можно рассматривать бесконечно.

«Купил на блошином рынке кольцо за $ 20. Оказалось, что великолепная винтажная оправа сделана из 10-каратного золота, а камни — это не что иное, как бриллианты»

«Купил комплект пластинок The Beatles на распродаже всего за $ 30»

«Приобрела этот стол и стул 1800-х годов на торговой площадке в интернете!»

«Мой друг увидел эти туфли на раздаче одежды и понял, что они мне нужны»

«Я одержима моим новым пылесосом Dyson. Купила его всего за $ 9,99 при розничной цене $ 399. Бонус: он розовый!»

Авторский чайный сервиз из 11 предметов за $ 8

«Я нашла этот изысканный клатч, расшитый бисером, в идеальном состоянии за $ 10»

«Кассир мечтал, чтобы этот клатч уже кто-нибудь купил, потому что куча народа постоянно просила его показать сумочку поближе. Рада, что помогла этому желанию сбыться».

«Урвал этот стол с основанием в виде медвежонка на интернет-барахолке, и он мне так нравится! Теперь наше логово действительно логово»

«Нашла эту красоту на блошином рынке за $ 20. Великолепный опал и розовый сапфир в оправе из стерлингового серебра. Фото до и после чистки»

«Купила эти ботинки Dr. Martens за $ 4!»

«Нашла этот торшер в комиссионке за $ 20. Когда меняла лампочку, заметила фирменный знак внутри. Это Dale Tiffany»

«Урвал этот винтажный портфель за $ 12,99! Он в отличном состоянии»

«Нашел в благотворительном магазине этот красивый орган Болдуина всего за $ 170. Работает отлично. Я о нем всю жизнь мечтал!»

«Благодарю благотворительный магазин за то, что он дал мне ​​большую скидку на эту вазу для фруктов, которую я купил в итоге всего за $ 6!»

«Купила эту красоту в местном комиссионном магазине за $ 30. У меня отвисла челюсть, когда я увидела это зеркало»