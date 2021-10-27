15+ везунчиков, которые прошли посвящение в клуб «Кому за ...цать»

После 30 лет горячие головы остывают и юношеский максимализм уступает место опыту. В этот момент мы понимаем, что идти напролом — не всегда хорошая тактика, а на смену бессонным вечеринкам и походам по ночным клубам приходят спокойные домашние вечера.

Мы в AdMe.ru вместе с пользователями сети взглянули на молодежь с высоты прожитых лет и перечислили вещи, из которых состоит жизнь человека, разменявшего третий десяток.

Для меня жизнь в 30 лет — потрясающая! Стал ходить в спортзал, начал есть более здоровую пищу. Продал старую машину, хожу на свидания, заметил, что многие женщины считают меня привлекательным. А еще теперь больше путешествую и знакомлюсь с новыми людьми. © unknown author / Quora

Когда мне было 20, мужья двоюродных сестер лет на 17 старше меня на какой-то праздник под конец застолья сбацали гопака на столе. С душой так. Я потом спросила одного из них: «Слушай, вы ведь взрослые люди, стыдно же?» На что он мне ответил: «А мы твои ровесники в душе, только нам уже не стыдно». © Salivan / AdMe

30 — превосходный возраст: вы еще молоды и привлекательны и у вас намного больше денег, чем было в 20. Сейчас мне 39, и теперь я с нетерпением жду своего 40-летия, у меня такое чувство, что оно мне понравится еще больше. © Kelli Sharpe / Quora

«Единственно возможный кураж, когда тебе больше 30».

Общение с друзьями, когда тебе немножко за 30: «У меня такие болячки, так все болит...» — «Да что у тебя болит, вот у меня болит так болит...» Ребята, а раньше мы ведь своими победами хвастались, а не уровнем холестерина, давления и как у кого колено весело хрустит. © KeyG370 / Twitter

В 36–40 лет я стала молодой мамой и наслаждалась временем, которое проводила со своими детьми. Сейчас, в среднем возрасте, я пытаюсь найти баланс между семьей и работой, открыта достижениям. После 30 лет у вас по-прежнему есть много возможностей, а это, безусловно, означает, что вы еще молоды. Важно то, что вы их используете. Вы можете делать все что угодно, браться за любую работу, главное — ставить перед собой правильные цели. © Carolina Reid / Quora

Мне 38, все жду, когда осознаю, что взрослой стала: прыгаю в воду, плещусь, строю рожицы мужу и т. д. Мультики смотрим вместе и разговариваем о научной фантастике, глядя на звезды. © Marnia / AdMe

«Завтрак в 20 и завтрак тех, кому за 30».

Когда мне стукнуло 30 лет, я сразу почувствовала себя старой. Я была расстроена 35-летием, а в свой 40-й день рождения вообще пала духом! А потом на меня просто снизошло озарение, я поняла, что стариться не так уж и плохо. Сейчас мне 58 лет и я с радостью всем об этом рассказываю. Возраст — это просто цифра, я все еще чувствую себя молодой в душе. © Jennifer Kohos Kostiner / Quora

Маленькие радости после 30. В супермаркете взял булочку и сок, подаю продавщице ₽ 100. А она: «Молодой человек, 18 есть?» Я удивленно поднимаю бровь и говорю: «Зачем еще? Сок и булки теперь только по паспорту отпускают?» Оказалось, что сумма получилась 68 рублей и продавщица просто хотела сдать 50-рублевую бумажку. А я уж было обрадоваться хотел, что молодо выгляжу. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

В 25 мне было страшно: старость на пороге! А сейчас, в 50, мне хорошо: еще столько интересного впереди! И с внуком на велике, и с подругой в Прибалтику! © Римма Койфман / Facebook



Мне 36, и я чувствую себя старше, потому что у меня 5 детей, я стала матерью в 19 лет. Я очень серьезная женщина с жизнью, полной сложных решений и суматохи. Когда младшему ребенку исполнится 18 лет, мне будет 55, вот тогда я смогу расслабиться и повеселиться. © Brandy Mundy / Quora

У меня знакомая в 62 года катается на роликах и балдеет от занятий йогой, одевается в довольно молодежном стиле, и ей идет как родной! Что там эти 30+? © Натали Сооберг / Facebook



Мне 29, ездили с мамой отдыхать. Обе выглядим младше своих лет. В музеях я брала студенческие билеты со скидкой. Верили. Но изумили нас в аэропорту, когда у мамы спросили, вклеен ли ребенок в паспорт. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK



«Прошел посвящение в клуб 30-летних, мне сделали первую МРТ. Был приятно удивлен, что можно неподвижно лежать в течение 20 минут. Этакая капсула релакса».

32. Бегаю, плаваю, тренируюсь, сплю мало. Могу после бессонной ночи как огурчик встать. © Надя Умарова / Facebook

30 — отличный возраст. На тебя больше не смотрят как на ребенка, но и не считают еще стариком. Если кто-то в вашем окружении все же считает вас старым, то это определенно ребенок или подросток. © Diana Todd / Quora

У меня после 32 жизнь только и началась. Сейчас считаю, что до того просто детство было — только и делал, что ошибался-обжигался, сейчас тоже ошибаюсь, бывает. Но это другое. © PshikSoSkripoM / Pikabu

«Костюм на Хеллоуин для тех, кому за 30».

Когда я побреюсь, меня на кассе спрашивают, есть ли мне 18. А я делаю грустные глаза и отвечаю: «Вот уже 16 лет, как мне нет 18». © ZOObastik / Pikabu

Подколола как-то знакомую на 20-летие: «Светик, ну, с наступлением 3-го десятка». Она очень сильно обиделась, долго убеждала всех, что ей только 20 исполнилось, а не 3-й десяток пошел. В общем, возраст только внутри нас и не стоит его стыдиться. © Алена Романек / Facebook

Возвращались из Турции с начальницей. Я везу сумки, у нее — наши паспорта. Открываю перед прохождением границы паспорт и холодею: не мой! Начальница прошла по моему паспорту. Ей 65, мне 30, не похожи! Делаю морду кирпичом, протягиваю документ, и меня спрашивают:

— Это вы?

— Нет.

— А почему?

— А вон, начальница побежала!

Оглянувшись по сторонам, быстро ставит штамп и говорит: «Проходи». Думала, не вернусь на родину. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK