15+ вещей, глядя на которые даже бывалый эрудит нервно почешет затылок
Когда смотришь передачи вроде «Что? Где? Когда?», непонятно, как люди придумывают все эти вопросы. Но на самом деле ничего сложного тут нет: зачастую что-то загадочное можно найти прямо под носом. Пользователи регулярно делятся такими находками, а потом весь интернет сбегается, чтобы выяснить, что это.
AdMe.ru уверен, что многие из этих вопросов поставят в тупик даже бывалых знатоков.
«Есть идеи, что это? Эта штука может крутиться»
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Инструмент для сплетения пряжи. © travellingmonk / reddit
«Отец купил, даже не подозревая, что это. Кто-нибудь может помочь?»
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Это инструмент для демонстрации волн на уроках физики. © PKDickman / reddit
«В нашем новом доме в каждом шкафу спальни есть эта странная панель. Что это?»
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Это часть системы сигнализации. Первая кнопка ее включает, а вторая выключает. AUX может быть настроена как отключение датчиков движения, если в доме есть люди. Последняя — кнопка тревоги. © Fullraph / reddit
«Нашел в мусорке это старое устройство. Чрезвычайно тяжелое»
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Посмотрел пару видеороликов. Безумие, насколько сложными раньше были вещи, которые сегодня совершенно тривиальны, это старинный калькулятор. © ldorigo / reddit
«Какой-то молотковый инструмент, который прислали из Африки примерно в 1945 году»
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Это для сахара. У моей мамы такой. Сахар поступал в виде конусов или блоков, которые приходилось разбивать. © pskye / reddit
«Таинственный предмет от бабушки моей жены. Она не рассказала, что это, но говорила, что раньше использовала его, а теперь нет смысла»
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Это инструмент для перемешивания напитков. © stan2111 / reddit
«Что за штука с крючками в кухонном шкафу?»
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Они нужны для кружек. © SnapCrackleMom / reddit
«Эта штука найдена металлоискателем в Боливии. Что это?»
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Мой отец — археолог со степенью доктора философии. Это часть топора из империи инков, и она определенно настоящая. © CaptainSeamaster2000 / reddit
«Что за металлическое кольцо с бегунком по центру и гравированными цифрами?»
- Это подвесные солнечные часы, и они отлично работают, если вы находитесь примерно в нужной широте. Подвешиваете, направляя к солнцу, бегунком выбираете месяц, и солнечный луч через отверстие укажет текущее время. © AranoBredero / reddit
«Кто-нибудь знает, что это?»
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Китайская или японская краска в блоках. В блюдо наливается вода, и туда добавляется краска в измельченном виде. © Evil-Mike / reddit
«Сосед недавно установил камеру дверного звонка (что странно для Нидерландов). А потом поставил эту штуку на крышу и направил в окно спальни моей соседки. Что это?»
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Похоже, сосед занимается городским планированием или землеустройством. Это система Trimble GNSS, используемая для многих вещей, но в этом случае, вероятно, для съемки ландшафта. Из окна вы видите кнопку питания, а не камеру. © astro-cowboy / reddit
«Они уже много лет лежат у нас на кухне, но мы так и не поняли, зачем они нужны»
«На прогулке обнаружил деревья с такой корой. Что с ними не так?»
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Это прививка — садоводческий метод, в результате которого два растения соединяются в одно. © weneedsporecowbell / reddit
«Что за замочная скважина в стене рядом со входной дверью?»
- Внутри находится металлическая труба, в которой запасной ключ от двери. Им могут воспользоваться строители или пожарные в случае опасности. © RawVeganMeat / reddit
«Эта штука двигалась как медленная лодка, а внутри нее можно разглядеть голову какого-то парня»
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Это американский художник Эрик Сталлер, который решил удивить людей своим изобретением.
«Что за странное устройство-чемодан? Владелец антикварного магазина пытается найти ответы»
- Это для трафаретной печати. Вот более современная версия. © Fuquar7 / reddit
Сталкивались ли вы с чем-нибудь таким же загадочным?