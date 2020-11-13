15+ историй от взрослых, чей внутренний ребенок до сих пор обижен на родителей

Гармоничное воспитание отпрысков — нелегкая задача, но, как отметил Владимир Даль, «воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника». Герои же нашей статьи, увы, столкнулись с отношением, которого дети совсем не заслуживают. Нам же остается лишь надеяться, что давняя обида пройдет и из них самих получатся отличные родители.