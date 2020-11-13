15+ историй от взрослых, чей внутренний ребенок до сих пор обижен на родителей
Гармоничное воспитание отпрысков — нелегкая задача, но, как отметил Владимир Даль, «воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника». Герои же нашей статьи, увы, столкнулись с отношением, которого дети совсем не заслуживают. Нам же остается лишь надеяться, что давняя обида пройдет и из них самих получатся отличные родители.
AdMe.ru очень хочет, чтобы вы не узнали в этих историях себя, однако если у вас, как говорится, накипело, смело высказывайтесь в комментариях. А чтобы все же поднять вам настроение, в бонусе мы подготовили потрясающе теплые истории.
- Большая часть моих игрушек — кукла, пара медведей, резиновые кролики какие-то — лежала на полке в бывшей нашей с братом комнате 30 лет. И как только у меня родилась дочь, мама их куда-то дела, не объяснив внятно причин. А когда я уехала учиться в другой город, она достала коробку со всеми письмами (примерно 15-летней давности), где я с ровесниками переписывалась, сестрами, подругами, знакомыми парнями, ушедшими в армию, и т. п., и все сожгла. Мотивировала тем, что мой муж найдет и будет ревновать. Появившийся у меня через 10 лет муж будет читать мои детские письма, ага. © Nushik / Pikabu
- «Вот, сынок, каникулы будут, в деревню поедешь, отдохнешь там» — одна из самых лживых фраз детства. Ибо, как только приезжаешь в деревню, начинается: скотине пожрать отнеси; огород прополи и полей; воды в баню натаскай; на 4 огородах картошку мотыжь, потом копай; за коровой сходи; из места выпаса приведи; сарай / забор / фиг пойми что строй; свинью или барана деду зарезать помоги; кирпичи туда-сюда перетаскай; мешок картошки, флягу молока и кучу других продуктов тете Моте на другой конец села отвези; в процессе поездки от гусей и собак, которые преследуют на протяжении всего пути, спасись; сено накоси, перевороши, на чердак перетаскай; молоко парное пей (до сих пор молочные продукты ненавижу), Dendy не включай, иначе кинескоп посадишь. Отлично отдохнул, как на курорте. © Mordvinnn / Pikabu
- Был у деда в деревне хороший велосипед, дед на нем с войны приехал и почти не катался. Аналог ХВЗ, только что-то староевропейское. Стоял велосипед на чердаке много лет, пока я в 15 лет самостоятельно не научился кататься. Дед предложил починить велосипед своими силами и забирать себе. Я купил камеры, покрышки, спицы, цепь, нашел инструменты и масло. Велосипед был успешно реанимирован и радовал целое лето. Но лето подходило к концу, и я решил увезти велосипед в город, с разрешения деда, естественно. Докрутил 30 км до станции электрички, затащил велосипед на борт, успешно довез, доехал по городу домой. И все было хорошо, пока про эту операцию не прознал мой дядя. Что тут началось... Оказалось, велосипед ему был ОЧЕНЬ нужен, чтобы ездить по делам в деревне (нет, потому что дядино самомнение и пузо не позволяли на него влезть). Что я, оказывается, УКРАЛ велосипед у деда. И много интересных вещей. Родители традиционно решили не связываться с ним. В итоге он заехал к нам на машине по дороге в деревню и увез мой велосипед. Заканчивается история тем, что после еще 5–6 лет на чердаке велосипед украли в одну из холодных зим, пока старики успешно зимовали в городе. А потом от соседки я узнал, что дядя ходил и предлагал купить его всем подряд за копейки. © bozzafresco / Pikabu
- В начале нулевых мне было примерно 8–10 лет и я очень хотела «бионикла». Как хороший ребенок, начала понемногу откладывать с карманных денег и прятать их (как мне казалось) в очень надежном месте. Но перед 1 сентября выяснилось, что мой тайник (там лежало рублей 800, что в то время было не так уж и мало) пуст. Так я узнала, что мама взяла эти деньги и на них мне купила тетради в школу, поэтому извиняться или возвращать их никто не собирается. Именно тогда то доброе и детское доверие к родителям было потеряно. © Manyamirok / Pikabu
- Меня мама, вероятно, хотела научить делиться, но что-то пошло не так. Мне было около 3 лет. Она покупала мне упаковку вкусняшек, чипсов или конфеток, маленькую, и потихоньку таскала их из нее. Ребенку в 3 года все вокруг интересно, да и руки не такие ловкие, ест он медленно. В итоге мне от упаковки доставалась дай бог если пятая часть. Всегда было очень обидно, что вкусное так быстро заканчивается. Теперь ненавижу делиться едой, причем любой, и либо стараюсь съесть вкусное по дороге домой, либо пронести так, чтобы никто не увидел. До сих пор чуть ли не самое большое счастье в отношении еды — съесть что-то вкусное одной, чтобы никто не отбирал. © Dina/ AdMe
- Мне в детстве очень не хватало матери. То на работе задержится (хотя работа не предполагала этого), то на гулянку быстрее бежит — там друзья, там интересно. Да и когда я старше стала, если, например, мне нужно было к врачу и я ее просила со мной сходить, она это делала очень неохотно и без конца телефон проверяла, хотя ей так ни разу никто с работы не позвонил. © Просто птичка / AdMe
- Грустно об этом говорить, но мои родители по сей день ужасно справляются со своей ролью. Я никогда не слышал слов поддержки, любую мою ошибку осуждали так, что в итоге я еще в школе перестал делиться с ними чем-либо. Вот некоторые фразы, врезавшиеся мне в память на всю жизнь: «Зачем ты хочешь поступить в медицинский? Даже если каким-то чудом поступишь, ты не сможешь учиться, это же совсем не твой уровень, там учатся боги». Мама: «Мне в детстве не говорили о любви, так что я не умею говорить это тебе», «Если бы ты был умным, никогда не допустил бы такого». Отчим: «Проваливай из дома!» Эту фразу он выкрикнул в бешенстве из-за какой-то бытовой чепухи. А мать не стала в это вмешиваться. В тот вечер я покинул родительский дом навсегда. © Aleksei Rudich / AdMe
- У меня было прекрасное детство, но был один случай, который врезался в память. Середина 70-х. Фирменные диснеевские игрушки дети могли увидеть только на картинках, и то у немногих граждан СССР. Мы собирались в гости на день рождения к ребенку маминой кумы, и мне поручили дарить подарок — большого яркого Гуффи. У меня от восторга перехватило дыхание. Скрепя сердце дарила подарок. Потом все детство вспоминала эту игрушку. © Витуся Гончарова / Facebook
- Моя мама, при всех ее плюсах, всегда относилась к моим вещам как к своим — выбрасывала и дарила другим мои игрушки, мои вещи. Самый жуткий случай был с учебниками. Нас в школе попросили отнести на мусорку некий хлам из школьной библиотеки. И в нем оказались прекрасные старые учебники и справочники по литературе и русскому языку. Я забрала их себе и благодаря им прекрасно училась с 9-го по 11-й класс. Потом, когда поступила на филфак, дома их не обнаружила. Мама все выкинула: «Ну это же все школьное...» Я пыталась потом по букинистическим магазинам найти эти книги, но безуспешно. И до сих пор на дачу ничего привезти и оставить там нельзя: все будет использовано, подарено, выкинуто... А еще она любила мебель переставлять в моей комнате. Придешь из школы / института, а в комнате все: и шкаф, и диван, и стол с компьютером — переставлено, потому что «так тебе будет удобнее». Я раз 5 обратно переставляла, а потом устала и забила. © Елена Козачук / Facebook
- Когда мне было 14 лет, я узнал, что мой папа обманывал нас с сестрой, и в первую очередь нашу маму. У него много лет были другие женщины и дети. Там был достаток, и он их обеспечивал. А нам нечего было есть. Не было хорошей одежды, зато сплошные долги. Про велосипеды и прочее вообще молчу... И не мечтали даже. © Константин Григорьев / Facebook
- Моя мама не умеет что-то объяснять, не хватало у нее терпения чему-то научить без крика. А я просто боялась что-либо делать. Когда на меня орут, я впадаю в ступор и перестаю вообще соображать, мозг отключается. А потом мама очень удивлялась, почему я предпочитаю идти с папой старые телевизоры разбирать и канализацию чистить, а не иду с ней учиться пирожки делать. Когда я замуж вышла, я умела только пожарить яичницу и картошку, сварить простой суп и борщ, и то этому меня научила бабушка. В остальном готовить я училась через интернет и у свекрови. Первое время вообще страшно было кормить этим (опять скажут, что все не так и лучше не трогать). Повезло с мужем и свекрами, всегда хвалят. Зато канализацию прекрасно чищу сама, немного в электрике разбираюсь, могу что угодно раскрутить и собрать обратно. © Дарья Ким / Facebook
- Были обиды, когда росла, а как повзрослела, поняла, что родители дарили то, что им жутко хотелось в детстве, но на это не было денег. Мама и папа росли в очень бедных семьях. Например, у папы мама вешала замки на кухонные шкафы, чтобы детки сахар и конфеты не воровали. Жалко их до слез. Мама мне подарила картину со Снегурочкой, когда я была маленькая, а мне хотелось Барби. Я была жутко расстроена, а она так этой картиной восхищалась, повесила ее на самом видном месте. Потом (не по возрасту) своей племяннице мама подарила мягкую игрушку (советскую белочку). Повзрослев, поняла, что она дарила то, что хотела сама иметь в детстве, но не могла в силу обстоятельств. Так что жалко их, вот и все, а обиды прошли, потому что узнала / поняла, как жили они. Несладко им пришлось... © RN AL / Facebook
- Мама всегда воспитывала меня довольно строго, отец не вмешивался, за что мать его всегда попрекала. В итоге я выросла и мы с ней не можем не поссориться при встрече. С отцом тоже не очень сложилось по другим причинам, но не ругаемся хотя бы. Зато, как мама любила говорить, «дети меня уважают». © «Подслушано» / Vk
- Помню, как ходил в школу в 1-м классе пешком и без родителей. Нужно было в 3 местах переходить дорогу, район неблагополучный. Зимой на улице еще темно, а я шел и смотрел на звезды, телефонов не было. Это был 1994 год. На улице гуляли лет в 6–7 — мог целый день во дворе бегать и не показываться на глаза. Зато лет с 13 началась гиперопека со стороны матери: «На борьбу хочешь ходить? А вдруг там тренер вас бить будет?», «День рождения отмечать с друзьями? Нет, женишься еще». © «Подслушано» / Vk
- Когда мне было лет 5, отец повел меня в парк аттракционов. Оказалось, что это была встреча с незнакомой «тетей Ириной» и ее сыном. Кроме дичайшего ощущения неправильности ситуации, мне пришлось терпеть мерзкого мальчишку. Отец попросил, чтобы это был наш секрет и мама ни о чем не узнала. Мне было ужасно стыдно, что придется врать, но сложно выбирать между родителями в 5 лет... В тот же вечер дома он ржал, что сам признался матери, а я не сказала ей правду. И мама на меня обиделась.© «Подслушано» / Vk
Бонус
- Мне было лет 8, когда я нашла «красненькую» (10 советских рублей). В начале 1980-х — большие деньги. Я пошла в магазин (он назывался галантерейным) и накупила на всю сумму разных штучек: помаду, пену для ванн и так далее. И вручила маме. Просто так, без повода. Она плакала и обняла меня. Мы жили небогато, и она часто говорила подругам, как сильно хотела бы «ту дорогую коралловую импортную помаду за 3 рубля». Моя мама уже старенькая, но рассказывает об этом всем моим новым знакомым и друзьям. Удивительно, как это сильно на нее подействовало. Она пронесла это через всю жизнь. © Ekaterina Katie Spindler / Facebook
- Мама воспитывала нас одна, в семье только женщины. Я привыкла заботиться о своих девочках, и в первую очередь о кормилице-маме. В нашей семье много ласки и любви. Даже с отцом общаюсь, все хорошо. И вот 3 года уже живу одна. Сама за себя. Встречаюсь с парнем, все серьезно. Перед тем как поехать домой, гостила у его семьи в загородном доме. В поезд мне дали много вкусного, хотя я отнекивалась. Открываю контейнер, а там, помимо всего прочего, морковка: чищеная, мытая, порезана как в «Маке». И такой заботой веет от этого, будто ты опять маленький и мама приносит тебе фруктики в комнату. Рассказала парню, а он мне: «Это папа, приколист, положил, потому что остальное испортится. Видимо, ты ему очень понравилась, у него всегда голова хорошо работает, когда очень хочет угодить». Папа режет морковку. Еду в поезде, в глазах слезы. © «Подслушано» / Vk