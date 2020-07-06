15+ вещей, узнать предназначение которых сложнее, чем найти черную кошку в темной комнате

Самые древние каменные орудия труда нашли на берегу озера Туркана в Кении. По подсчетам ученых, они были сделаны около 3,3 млн лет назад. Более того, они старше, чем первые люди из рода Homo, а это означает, что наши самые далекие предки уже пытались облегчить себе ежедневный труд. С тех пор человечество изобрело огромное количество разнообразных приспособлений, и некоторые из них выглядят настолько странно, что невозможно сразу догадаться, как и для чего их используют.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фантазии людей, которые создают вещи, предназначение которых не всегда очевидно. А в конце статьи вас ждет бонус, доказывающий, что некоторые загадки могут навсегда остаться тайной за семью печатями.

Зачем в этой раковине вторая раковина?

Ответ: Это дополнительный измельчитель мусора. Если основная раковина занята посудой, его можно сложить в нее.

Для чего нужна эта 8-угольная площадка с метровыми стенами?

Ответ: Это площадка для игры га-га — одного из вариантов «вышибал».

«Нашел эту штуку в комиссионном магазине. Металлические брусочки внутри — это магниты»

Ответ: Это приспособление для удаления магнитных защитных бирок с одежды.

«Нашла этот круглый синий диск в пакете с чипсами. Судя по всему, внутри металл»

Ответ: Кажется, у кого-то проблемы на производстве. Такие диски используют для проверки работы детекторов, которые должны определять наличие посторонних предметов в упаковках с продуктами. «Фишки» кладут на конвейер, и, если в конце их остается меньше, чем в начале, их ищут. Видимо, на этой фабрике что-то пошло не так.

«Для выпечки каких пирогов может использоваться эта форма? Нашли ее в старом доме в Юте, построенном в 1910 году»

Ответ: Это не форма для пирогов, а приспособление для раскалывания орехов, у которого потерялся молоток. Орех кладется на выступ в середине и по нему бьют молотком.

Множество этих «штук» выбросило на берег во Флориде. Они мягкие на ощупь

Ответ: Это морской огурец.

«Эта металлическая штука влетела мне в лобовое стекло прямо на трассе»

Ответ: Этот крюк предназначен для крепления контейнера на мусоровозах.

«Кто-нибудь знает, что это за трубы, торчащие посреди лужайки? Я только что переехал в дом постройки 1930-х годов и очень бы хотел от них избавиться»

Ответ: Это основа от старых качелей.

«Что это? В антикварной лавке оно продавалось за $ 9, а на ценнике было написано, что это ксилофон»

Ответ: Правильно, это одна из разновидностей ксилофона под названием язычковый барабан. А вот так он звучит.

«Утром обнаружил в своем саду вот такую странную паутину и углубления в земле»

Ответ: Это паутина воронкового паука. Он ведет ночной образ жизни и безопасен для людей.

Выглядит как старый телефон, но у него нет ни трубки, ни динамиков, ни входа для подключения чего-либо. Только штекер

Ответ: Это аналог цифровой клавиатуры, который использовался со старыми компьютерами.

«В моей посылке из Китая их было 6. Зачем их туда положили и что это вообще — загадка»

Ответ: Это растение иерихонская роза.

«Нашел в лесу за своим домом. Это точно не настоящий пистолет, и, судя по всему, ему больше 30, а может, даже и 50 лет»

Ответ: Это игрушечный бластер. Подобным оружием пользовался Бак Роджерс из одноименного сериала 1950-х годов.

Для чего нужны эти металлические полосы на полу рядом с питьевыми фонтанчиками?

Ответ: Они предназначены для незрячих людей, которые могут нащупать их тростью.

«Нашел это в старом разрушенном доме и не могу понять, что это такое. Штука произведена компанией Rally»

Ответ: Это что-то вроде старинного депилятора, который нужно было для удаления волос катать по лицу. Судя по тому, что в широкое производство этот приборчик не попал, эффективность у него была низкая.

«Нашел на пляже. Похоже на часть чьей-то челюсти, но не уверен. Кто-нибудь знает, что это?»

Ответ: Правильно, это часть нижней челюсти рыбы, одного из представителей семейства губановых.

«Нашел это в своей тарелке со спагетти, которые я заправил соусом из банки»

Ответ: Спагетти с таким «соусом» есть нельзя ни в коем случае! Это ягоды чечеточника молитвенного, и они ядовиты.

Бонус: старинная французская кухонная утварь, предназначение которой интернет пытается понять уже 9 лет

Увы, ответа найти так и не удалось. Среди вариантов были такие: приспособление для поедания устриц; прибор, помогающий чистить рыбу; измельчитель для пармезана.