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15 вещей, увидев которые люди вряд ли смогут их забыть

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Ежедневно мы получаем огромное количество информации, но, конечно, большую часть не запоминаем. Возможно, так происходит потому, что мы сталкиваемся с обыденными вещами. Однако иногда нам выпадает случай увидеть что-то поистине из ряда вон выходящее, и тогда наш мозг уже ни за что это не пропустит.

AdMe.ru хочет поделиться с вами 15 фото, которые вам будет трудно забыть, как и тем людям, которые их сделали.

1. «Это полотенце в доме родителей моей девушки. Руки у меня до сих пор мокрые»

2. Они что, выдали пиццу без коробки?

3. «Я работаю в компании по прокату самокатов, и мне нужно забрать этот, чтобы я мог продолжить свой маршрут»

4. Вход так удобен для инвалидов, что охота расплакаться

5. «Я думал, что это кусок закрашенного скотча, приклеенный к книжной полке. Очистил его и обнаружил, что он скрывает тайну»

6. «Увидел этот жуткий душ в виде клоуна»

7. «Хорошенько подумав, решил повесить ее обратно»

8. Кусок суши-пиццы, приготовленной в Бразилии

9. Моллюск с Большого Барьерного рифа, которому около 100 лет

10. Прототип новых сидений на авиалиниях экономкласса

11. «Думаю, мне попалась самая длинная в мире жареная спиралька»

12. «В последнее время в офисе не бывает народа, сегодня я заглянул и решил сделать кофе. Когда он заварился, я поднял рычаг насоса и увидел это»

13. «Пожалуй, я припаркуюсь в другом месте»

14. «Этот велосипед я увидел около продуктового магазина»

15. «Моя жена ест яблоки снизу... включая сердцевину»

Что самое запоминающееся вам доводилось видеть? Постарайтесь вспомнить в деталях или поделитесь с нами фотографиями.

Фото на превью rugburn55 / reddit
341429
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