15+ человек, которые зашли на барахолку просто поглазеть и сорвали джекпот

Когда мы видим винтажные вещи, мы сразу представляем, какой баснословной стоимостью они могут обладать. Ведь они старые, с историей, — такие за три копейки не купишь. Но порой и в груде гаражного хлама, на распродажах или в неприметных магазинчиках за бесценок попадаются настоящие жемчужины.

Мы в AdMe.ru публикуем фото пользователей сети, которые хорошенько прошерстили барахолки и нашли поистине раритетные вещи, заслуживающие вашего внимания.

«Я обожаю черепах, поэтому была в восторге, когда случайно купила эту брошь. Женщине, которая ей владела, 90 лет. Представляете, насколько старая эта вещь?»

«Я нашла это красивое винтажное пальто от Жан-Поля Готье за $ ​​8 в пыльном старом комиссионном магазине»

«Купила этот браслет из 18-каратного золота всего за $ 5»

«Нашла свадебное платье в секонд-хенде за $ 50. Кажется, довольно дорого, если не знаешь, что на самом деле оно с вышивкой из бисера и длинным шлейфом, а для такого сокровища это сущие копейки»

«Купила за $ 4 эту великолепную кожаную сумку 1950-х годов»

«Нашла байк своей мечты за $ 10. Все, что ему нужно, — это новые шины и хорошая мойка»

«Маленький персиковый витраж, который я купил за $ 1 на распродаже»

«Представляю вам винтажное хрустальное кольцо в виде павлина. Моя лучшая подруга нашла его в антикварном магазине»

«Самый потрясающий декантер в мире. Забрали из местного комиссионного магазина»

«Кожаная сумочка ручной работы за $ 6»

«Нашел в секонд-хенде в коробке с бижутерией. Покупка обошлась мне в $ 4, а на самом деле это 14-каратное золото»

«Свадебное платье, которое я нашла в комиссионном магазине пару лет назад. Купила его не для того, чтобы выходить замуж, а просто так — пофотографироваться»

«Стала обладательницей этого изумительного зеркала всего за $ 2»

«Нашла этот шкаф в интернете. Он сделан из палисандра и имеет высоту почти 2,5 м»

«Эспрессо-машина La Pavoni Europiccola стоит $ 1 200, я урвал ее за $ 6,50. Мои мечты о кофе сбылись!»

«Нашел эти часы на барахолке. Я подумал, что они стоят своих $ 5. Но без механизма они весят 22,1 г. Оказалось, что это 14-каратное золото»

«Великолепное старинное кресло-качалка из дуба с боковым швейным ящиком. Отличная находка за $ 25»

«Сегодня я нашла это невероятное винтажное платье из шелка с пайетками. Если бы было можно, то и вовсе его бы не снимала»