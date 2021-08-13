15 вещей, предназначение которых лучше отгадывать с помощью знатоков «Что? Где? Когда?»

Кажется, что известно уже все и вряд ли нам попадется на глаза что-то из ряда вон. Но для чего загадочные маленькие кнопочки на банкомате? Или что за непонятные плиты на тротуарах? Такими вопросами задаются интернет-пользователи и все вместе пытаются разобраться.

Мы в AdMe.ru тоже взялись поискать ответы, активно погрузившись в обсуждения разгадок. И хотя некоторые без подсказок решить было трудно, история из бонуса показывает, что иногда объяснение находится совсем рядом.

«Что это за металлические кнопки рядом с картридером?»

Ответ: «Это сделано для предотвращения краж. Различные уникальные дизайны картридеров усложняют мошенникам установку устройств, которые бы считывали данные карт».

«Что это за деревянные доски у меня в прачечной?»

Ответ: «Такие решетки предназначены для вентиляции, так как эта часть дома находится в тени».

«Во время поездки в Италию заметили такую прозрачную пластиковую штуку. Воткнута в розетку, звуков не было, но все время горела зеленая лампочка»

Ответ: «Это аварийное освещение, а лампочка показывает, что все работает».

«Вот, доставили с Amazon. Но я вообще ничего не заказывала»

Ответ: «Это повязка от храпа».

Видимо, кто-то пытается вам тонко намекнуть, что вы храпите по ночам. © BurntRaisin1 / Reddit

«Что это за металлическая штука в форме зеркально отраженной буквы S?»

Ответ: «Эта пластина предназначена для того, чтобы удерживать кирпичи на месте».

«Что это за бассейн в центре непонятно чего?»

Ответ: «Вероятно, это хранилище воды для тушения пожаров».

«Штука из проволоки в виде курицы с ручкой»

Ответ: «Это старинная выбивалка для ковров».

«Купил дом и нашел там какую-то щетку с гвоздями. Понятия не имею, для чего она может быть, кроме как для пыток»

Ответ: «Это щетка для малярных кистей. С ее помощью удаляют старую краску и распрямляют щетину».

«Видел такое на тротуарах в Норвегии»

Ответ: «Это датчики снега и льда, которые автоматически включают обогрев покрытия».

«Что это за фиолетовый дым?»

Ответ: «Вероятно, на этом заводе по переработке мусора было много больничных отходов, пропитанных йодом».

«Это что-то типа шины?»

Ответ: «Надеватель носков. Носок надевают на язычки, затем все вместе лентами подтягивают вверх по ноге. Этот девайс помогает людям, у которых есть проблемы с подвижностью».

«Что это за петля на левой штанине?»

Ответ: «Просто петля для молотка. Такие джинсы носили плотники и маляры на работу, а теперь это вошло в моду».

«Что это? В кошельке есть 2 отделения на молнии, так что они вряд ли для монет»

Ответ: Это отверстия для запасных ключей. Нужно их вставить в прорезь, которая прикреплена к кошельку. Продеть кончик через отверстие, пока головка не будет в этом кармашке. То есть она будет надежно сидеть внутри, а сам кончик окажется снаружи.

«Дали дедушка с бабушкой. Что это такое?»

Очень бюджетный калькулятор даже без цифры 0? © travellingmonk / Reddit

travellingmonk / Reddit Ответ: «Это портативное судоку».

Бонус: «Помогите, кто-нибудь. Я думал, что это просто USB-порт, но ничего не подходит туда. Я не могу понять, что за разъем?»

Ответ: «Это обычный USB-порт. Просто он немного сломан».