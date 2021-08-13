15 вещей, предназначение которых лучше отгадывать с помощью знатоков «Что? Где? Когда?»
Кажется, что известно уже все и вряд ли нам попадется на глаза что-то из ряда вон. Но для чего загадочные маленькие кнопочки на банкомате? Или что за непонятные плиты на тротуарах? Такими вопросами задаются интернет-пользователи и все вместе пытаются разобраться.
Мы в AdMe.ru тоже взялись поискать ответы, активно погрузившись в обсуждения разгадок. И хотя некоторые без подсказок решить было трудно, история из бонуса показывает, что иногда объяснение находится совсем рядом.
«Что это за металлические кнопки рядом с картридером?»
«Что это за деревянные доски у меня в прачечной?»
- Ответ: «Такие решетки предназначены для вентиляции, так как эта часть дома находится в тени».
«Во время поездки в Италию заметили такую прозрачную пластиковую штуку. Воткнута в розетку, звуков не было, но все время горела зеленая лампочка»
- Ответ: «Это аварийное освещение, а лампочка показывает, что все работает».
«Вот, доставили с Amazon. Но я вообще ничего не заказывала»
- Ответ: «Это повязка от храпа».
- Видимо, кто-то пытается вам тонко намекнуть, что вы храпите по ночам. © BurntRaisin1 / Reddit
«Что это за металлическая штука в форме зеркально отраженной буквы S?»
- Ответ: «Эта пластина предназначена для того, чтобы удерживать кирпичи на месте».
«Что это за бассейн в центре непонятно чего?»
- Ответ: «Вероятно, это хранилище воды для тушения пожаров».
«Штука из проволоки в виде курицы с ручкой»
- Ответ: «Это старинная выбивалка для ковров».
«Купил дом и нашел там какую-то щетку с гвоздями. Понятия не имею, для чего она может быть, кроме как для пыток»
«Видел такое на тротуарах в Норвегии»
- Ответ: «Это датчики снега и льда, которые автоматически включают обогрев покрытия».
«Что это за фиолетовый дым?»
- Ответ: «Вероятно, на этом заводе по переработке мусора было много больничных отходов, пропитанных йодом».
«Это что-то типа шины?»
«Что это за петля на левой штанине?»
- Ответ: «Просто петля для молотка. Такие джинсы носили плотники и маляры на работу, а теперь это вошло в моду».
«Что это? В кошельке есть 2 отделения на молнии, так что они вряд ли для монет»
«Дали дедушка с бабушкой. Что это такое?»
- Очень бюджетный калькулятор даже без цифры 0? © travellingmonk / Reddit
- Ответ: «Это портативное судоку».
Бонус: «Помогите, кто-нибудь. Я думал, что это просто USB-порт, но ничего не подходит туда. Я не могу понять, что за разъем?»
- Ответ: «Это обычный USB-порт. Просто он немного сломан».
Вы когда-нибудь видели непонятные, загадочные вещи?
Фото на превью Gadetron / Reddit, meh35m / Reddit
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