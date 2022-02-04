15+ вещей, которые выглядят так, что непонятно, на свалку их нести или к ювелиру

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Жизнь полна неожиданных открытий: семейная реликвия, которая хранится в бабушкином комоде, запросто может оказаться обычной безделушкой. А невзрачное кольцо, случайно найденное в саду, — драгоценностью Викторианской эпохи. Сразу и не распознаешь, что попало к вам в руки — обыкновенный хлам или по-настоящему стоящая вещь. Все на свете знать невозможно, да это и не нужно, когда под рукой есть интернет, где всегда можно получить ответ на любой вопрос.

Мы в AdMe.ru обожаем вместе с пользователями сети разглядывать фотографии случайных находок и гадать о предназначении загадочных предметов.

Столовое серебро. Вероятно, конец XIX — начало XX века. Для чего оно использовалось?

Это набор для подачи мороженого. © kn510 / Reddit



Что это за штука? Украшенная драгоценностями подвеска?

Это просто вешалка для сумок. © brock_lee / Reddit

«Понятия не имею, что это за штука»

Часть видоискателя для старой камеры. © brock_lee / Reddit

Блестящий металлический предмет выбросило на пляж. Имеет надпись, похоже, на арабском языке. Сделан под золото, но внутри серебристый

Это флакон для духов. © unknown author / Reddit



«Нашел, когда занимался садоводством. После чистки оказалось, что это необычное кольцо»

Это ранневикторианское кольцо 1820–1840-х годов. Обычно кольца делались из золота и покрывались черной эмалью. © batbrat / Reddit

Я бы облазил весь двор, если бы нашел такое. © Paxed2018 / Reddit



Найдено под эстакадой, похоже на кольцо с бриллиантом, прикрепленное к металлу золотого цвета

Это просто украшение, которое крепится на крышку телефона. © -Miss_Information- / Reddit

Что это за штука?

Это сувенир — медальон для фото малыша. Серебряные предметы являются традиционными подарками для детей на крестины и стали популярными в Викторианскую эпоху. © raineykatz / Reddit



Эта драгоценность пришла с чехлом для телефона

Это пылезащитная крышка на разъем для наушников. © DDatapod / Reddit

«Маленький драгоценный камень, который выпал из моей бутылки с соусом»

Это просто кристалл соли. © TaikongNiuzai / Reddit



«Получил эту штуку. Что это за механизм?»

Карманные часы в виде осьминога в стиле стимпанк. © unknown author / Reddit

«Принес домой после прогулки с собакой. Может, это золото?»

Нет, это не золото, это пирит. Обратите внимание на маленькие кубики в нескольких местах и ​​хрупкие участки. Золото не ломается, пирит — да. © thanatocoenosis / Reddit



«Моя сестра нашла это в старом шкафу. Никто не знает, что это такое и как оно туда попало»

Это винтажная, украшенная драгоценными камнями ручка для приборной панели. © unknown author / Reddit



Кольцо, похожее на ювелирное, с металлическим стержнем. Возможно, какой-то ювелирный инструмент?

Это кольцо регулировки для духового инструмента, такого как труба. © verdatum / Reddit



Что это за вещь? Небольшой контейнер с золотой ложкой в виде хвоста

Это солонка, а еще в ней можно хранить приправы. © Palatyibeast / Reddit

«Бабушка подарила мне это ожерелье много лет назад. Люди постоянно спрашивают меня, что это такое»

Это просто сувенир из Колумбии. © typoglycemicshock / Reddit

Интересно, что означают эти маркировки?

1873–1898, Санкт-Петербург, Россия. Я думаю, что это часть рукоятки сервировочной ложки. © Working-Flan8431 / Reddit



«Нашел эти кольца в доме моих бабушки и дедушки. Мне сказали, что они королевские, привезены из мусульманской страны»

Такие кольца часто продают туристам. Вряд ли они имеют какую-либо связь с королевской семьей. У меня есть 5 похожих колец. © TheNewElite250 / Reddit



«Нашел в деревне у бабушки на дороге камушек. Что это может быть такое?»

Стекляшка из моря, в детстве на пляже находил кучу таких осколков зеленых и коричневых бутылок. © ArizonaHills / Pikabu

Неси ювелиру, он тебе пиратскую серьгу сделает. © NickCrow / Pikabu