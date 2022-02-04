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15+ вещей, которые выглядят так, что непонятно, на свалку их нести или к ювелиру

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Жизнь полна неожиданных открытий: семейная реликвия, которая хранится в бабушкином комоде, запросто может оказаться обычной безделушкой. А невзрачное кольцо, случайно найденное в саду, — драгоценностью Викторианской эпохи. Сразу и не распознаешь, что попало к вам в руки — обыкновенный хлам или по-настоящему стоящая вещь. Все на свете знать невозможно, да это и не нужно, когда под рукой есть интернет, где всегда можно получить ответ на любой вопрос.

Мы в AdMe.ru обожаем вместе с пользователями сети разглядывать фотографии случайных находок и гадать о предназначении загадочных предметов.

Столовое серебро. Вероятно, конец XIX — начало XX века. Для чего оно использовалось?

Что это за штука? Украшенная драгоценностями подвеска?

«Понятия не имею, что это за штука»

Блестящий металлический предмет выбросило на пляж. Имеет надпись, похоже, на арабском языке. Сделан под золото, но внутри серебристый

«Нашел, когда занимался садоводством. После чистки оказалось, что это необычное кольцо»

  • Это ранневикторианское кольцо 1820–1840-х годов. Обычно кольца делались из золота и покрывались черной эмалью. © batbrat / Reddit
  • Я бы облазил весь двор, если бы нашел такое. © Paxed2018 / Reddit

Найдено под эстакадой, похоже на кольцо с бриллиантом, прикрепленное к металлу золотого цвета

Что это за штука?

  • Это сувенир — медальон для фото малыша. Серебряные предметы являются традиционными подарками для детей на крестины и стали популярными в Викторианскую эпоху. © raineykatz / Reddit

Эта драгоценность пришла с чехлом для телефона

  • Это пылезащитная крышка на разъем для наушников. © DDatapod / Reddit

«Маленький драгоценный камень, который выпал из моей бутылки с соусом»

«Получил эту штуку. Что это за механизм?»

«Принес домой после прогулки с собакой. Может, это золото?»

  • Нет, это не золото, это пирит. Обратите внимание на маленькие кубики в нескольких местах и ​​хрупкие участки. Золото не ломается, пирит — да. © thanatocoenosis / Reddit

«Моя сестра нашла это в старом шкафу. Никто не знает, что это такое и как оно туда попало»

  • Это винтажная, украшенная драгоценными камнями ручка для приборной панели. © unknown author / Reddit

Кольцо, похожее на ювелирное, с металлическим стержнем. Возможно, какой-то ювелирный инструмент?

  • Это кольцо регулировки для духового инструмента, такого как труба. © verdatum / Reddit

Что это за вещь? Небольшой контейнер с золотой ложкой в виде хвоста

«Бабушка подарила мне это ожерелье много лет назад. Люди постоянно спрашивают меня, что это такое»

Интересно, что означают эти маркировки?

  • 1873–1898, Санкт-Петербург, Россия. Я думаю, что это часть рукоятки сервировочной ложки. © Working-Flan8431 / Reddit

«Нашел эти кольца в доме моих бабушки и дедушки. Мне сказали, что они королевские, привезены из мусульманской страны»

  • Такие кольца часто продают туристам. Вряд ли они имеют какую-либо связь с королевской семьей. У меня есть 5 похожих колец. © TheNewElite250 / Reddit

«Нашел в деревне у бабушки на дороге камушек. Что это может быть такое?»

  • Стекляшка из моря, в детстве на пляже находил кучу таких осколков зеленых и коричневых бутылок. © ArizonaHills / Pikabu
  • Неси ювелиру, он тебе пиратскую серьгу сделает. © NickCrow / Pikabu

А вам когда-нибудь попадалось что-то стоящее? Или солидные находки обходят вас стороной?

Фото на превью alwaysomewhere / Reddit
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