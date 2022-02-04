15+ вещей, которые выглядят так, что непонятно, на свалку их нести или к ювелиру
Жизнь полна неожиданных открытий: семейная реликвия, которая хранится в бабушкином комоде, запросто может оказаться обычной безделушкой. А невзрачное кольцо, случайно найденное в саду, — драгоценностью Викторианской эпохи. Сразу и не распознаешь, что попало к вам в руки — обыкновенный хлам или по-настоящему стоящая вещь. Все на свете знать невозможно, да это и не нужно, когда под рукой есть интернет, где всегда можно получить ответ на любой вопрос.
Мы в AdMe.ru обожаем вместе с пользователями сети разглядывать фотографии случайных находок и гадать о предназначении загадочных предметов.
Столовое серебро. Вероятно, конец XIX — начало XX века. Для чего оно использовалось?
- Это набор для подачи мороженого. © kn510 / Reddit
Что это за штука? Украшенная драгоценностями подвеска?
- Это просто вешалка для сумок. © brock_lee / Reddit
«Понятия не имею, что это за штука»
- Часть видоискателя для старой камеры. © brock_lee / Reddit
Блестящий металлический предмет выбросило на пляж. Имеет надпись, похоже, на арабском языке. Сделан под золото, но внутри серебристый
- Это флакон для духов. © unknown author / Reddit
«Нашел, когда занимался садоводством. После чистки оказалось, что это необычное кольцо»
- Это ранневикторианское кольцо 1820–1840-х годов. Обычно кольца делались из золота и покрывались черной эмалью. © batbrat / Reddit
- Я бы облазил весь двор, если бы нашел такое. © Paxed2018 / Reddit
Найдено под эстакадой, похоже на кольцо с бриллиантом, прикрепленное к металлу золотого цвета
- Это просто украшение, которое крепится на крышку телефона. © -Miss_Information- / Reddit
Что это за штука?
- Это сувенир — медальон для фото малыша. Серебряные предметы являются традиционными подарками для детей на крестины и стали популярными в Викторианскую эпоху. © raineykatz / Reddit
Эта драгоценность пришла с чехлом для телефона
- Это пылезащитная крышка на разъем для наушников. © DDatapod / Reddit
«Маленький драгоценный камень, который выпал из моей бутылки с соусом»
- Это просто кристалл соли. © TaikongNiuzai / Reddit
«Получил эту штуку. Что это за механизм?»
- Карманные часы в виде осьминога в стиле стимпанк. © unknown author / Reddit
«Принес домой после прогулки с собакой. Может, это золото?»
- Нет, это не золото, это пирит. Обратите внимание на маленькие кубики в нескольких местах и хрупкие участки. Золото не ломается, пирит — да. © thanatocoenosis / Reddit
«Моя сестра нашла это в старом шкафу. Никто не знает, что это такое и как оно туда попало»
- Это винтажная, украшенная драгоценными камнями ручка для приборной панели. © unknown author / Reddit
Кольцо, похожее на ювелирное, с металлическим стержнем. Возможно, какой-то ювелирный инструмент?
- Это кольцо регулировки для духового инструмента, такого как труба. © verdatum / Reddit
Что это за вещь? Небольшой контейнер с золотой ложкой в виде хвоста
- Это солонка, а еще в ней можно хранить приправы. © Palatyibeast / Reddit
«Бабушка подарила мне это ожерелье много лет назад. Люди постоянно спрашивают меня, что это такое»
- Это просто сувенир из Колумбии. © typoglycemicshock / Reddit
Интересно, что означают эти маркировки?
- 1873–1898, Санкт-Петербург, Россия. Я думаю, что это часть рукоятки сервировочной ложки. © Working-Flan8431 / Reddit
«Нашел эти кольца в доме моих бабушки и дедушки. Мне сказали, что они королевские, привезены из мусульманской страны»
- Такие кольца часто продают туристам. Вряд ли они имеют какую-либо связь с королевской семьей. У меня есть 5 похожих колец. © TheNewElite250 / Reddit
«Нашел в деревне у бабушки на дороге камушек. Что это может быть такое?»
- Стекляшка из моря, в детстве на пляже находил кучу таких осколков зеленых и коричневых бутылок. © ArizonaHills / Pikabu
- Неси ювелиру, он тебе пиратскую серьгу сделает. © NickCrow / Pikabu
А вам когда-нибудь попадалось что-то стоящее? Или солидные находки обходят вас стороной?
Фото на превью alwaysomewhere / Reddit
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