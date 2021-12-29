15+ человек, которые просто боролись со скукой. И победили

У взрослого занятого человека не так много свободного времени, чтобы скучать, но, конечно, произойти может всякое. В том числе и ситуации, когда деть себя совершенно некуда. И тогда многие из нас не выбирают привычный вариант досуга и не включают очередной сериал на компьютере, а действуют от противного. Результаты предсказать в таких случаях получается не всегда.

Мы в AdMe.ru, признаться, тоже иногда не знаем, чем себя занять, и стараемся выходить из положения креативно, как и герои нашей статьи. А в бонусе есть история о том, какие долгосрочные последствия ждут тех, кто ни за что не хотел делать скучные вещи.

«Я уже лет 15 занимаюсь вышивкой. Мне наскучил привычный формат, и я решила перейти на 3D»

Иногда у «мистических» событий есть рациональное объяснение: просто кое-кому было совершенно нечего делать

У меня есть сестра-близнец. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Когда нам становится скучно, мы одеваемся в одинаковую одежду, выходим на улицу и ищем, кого бы разыграть. Сестра проходит мимо выбранного нами человека, в это время по другой стороне улицы я обгоняю его и прохожу мимо. И так по кругу. При 2-м нашем появлении человек уже понимает, что что-то не так, при 4-м — нервно дергается, а при 6-м — старается зайти в здание. © Подслушано / Ideer

«Мамина коллега нарисовала ей это ручкой на ноге от скуки»

Иногда желание чем-то себя занять приносит свои плоды, причем вполне материальные

От скуки я решил посчитать отверстия перфорации в чайном пакетике одного известного бренда. Утверждалось, что их там аж 2 000. Я вооружился увеличительным стеклом и иглой и приступил к делу. Часа через 2 выяснилось, что в чайном пакетике 1 920 отверстий. Мне все еще было скучно, поэтому я решил себя перепроверить и посчитать еще раз. Результат получился тот же. Потом я взял и написал компании-производителю. Они ответили, что впечатлены, потому что не думали, что кто-то возьмется это проверить. Но потом они сами пересчитали и согласились с тем, что отверстий меньше, чем 2 000. А я написал им, что мне 11 лет и я все это затеял просто потому, что заскучал. Со следующим письмом от них я получил брендовую кружку и мягкую игрушку. © Chris Chovanek / Quora

«Моя 7-летняя дочка заскучала и испекла кексы. Вот скажите, как мне поощрять ее таланты и при этом не растолстеть?»

А как вы развлекаете себя в похожих ситуациях?

«Жене стало скучно, и она уговорила меня постричься. Ни о чем не жалею»

А стоило бы. © lgtbyddrk Reddit

Чем бы дитя ни тешилось, только бы не этим

Когда мне было 5 лет, меня оставили с сестрой. Она болтала по телефону, а я от скуки начал выбрасывать по картофелине с балкона 2-го этажа. К приезду родителей я так выкинул 10 кг картошки. А старушка с 1-го этажа ее собирала. Нам с сестрой досталось тогда от родителей, а старушка картошку так и не вернула. © Подслушано / Ideer

«Стало скучно на работе, и я привязал воздушный шар к веревке, которая была настолько длинной, что мне пришлось добавить еще шаров, чтобы компенсировать ее вес»

Капелька свободного времени, щепотка везения, благосклонность судьбы — и вуаля! — тот самый единственный найден

Летала в командировку в Западную Сибирь. Поездка длилась 10 дней. От нечего делать за 6 часов до вылета домой в приложении познакомилась с парнем, обменялись номерами, пообщались. Пригласила к себе — фирма снимала квартиру. Думала, лопушок какой-то придет. Ага, не тут-то было! В дверях стоял он... Пару часов мы проговорили, а потом я улетела. Каждый день общаемся по видеосвязи, скоро встречаемся в Москве. Эх, судьба-проказница. © Подслушано / Ideer

«Было нечем заняться, и я нарисовала это маркером на своих джинсах»

Скука сближает людей

«Бабушке было нечем заняться, и вот что она мне связала»

Сказки, которых мы и сами с нетерпением ждали бы каждый вечер

«От скуки я создал туалетного монстра»

Маленькая шалость, которая, кажется, и не могла закончиться как-то по-другому

В молодости работала машинисткой в сельскохозяйственном техникуме. Работа была наискучнейшая, а завуч постоянно приносила перепечатывать всякие методички, которые никогда никто не читал. В одной методичке про кормление коров я со скуки почти везде заменила слово «корова» на «крокодил». Выглядело это примерно так: «Одним из основных видов кормов для дойных крокодилов является сено» или «Молочным крокодилам можно скармливать...» Отдала распечатанные методички завучу, а она раздала их преподавателям. Работала потом еще год, и так никто ничего не заметил странного в этих методичках. © Подслушано / Ideer

«Я слишком долго ждал консультанта в магазине, заскучал и нашел на экране умного холодильника вот это»

Бонус: тот самый случай, когда от скуки получилось избавиться надолго. И это определенно было полезно для всех

Когда ребенок был маленьким, в его жизни не было никаких Колобков, Красных Шапочек, [Курочек] Ряб, Баб (подразумевается сказочный персонаж Баба-яга. — Прим. AdMe.ru) и аналогичной ерунды. Это появилось уже в садике, к 4 годам. Дома мы читали рассказы Бианки, Житкова, стихи Токмаковой, детские сказки Пушкина и прочее. По одному рассказу или главе за вечер. А сказки придумывали вместе, втроем. Это были очень-очень подробные истории, иногда выдумывали их несколько вечеров подряд. Книги ребенок выбирал сам на полке. А после чтения обсуждали, что ему понравилось и что он думает о сюжете. Теперь у него нет никаких проблем с большим потоком информации, у него прекрасное воображение и он любит хорошую литературу. Карманные деньги тратит на книги, ездит на барахолку за старыми изданиями. А нам просто скучно было читать ребенку шаблонные глупости, которые навязывали родственники. © Подслушано / Ideer