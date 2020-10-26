20 человек, которые в любой непонятной ситуации включают смекалку на максимум

Если с фантазией все в порядке, то зачем ограничиваться покупкой вещей в магазине? Ведь можно создать что-то свое, уникальное, пусть и немного странное. Вот герои нашего материала и создали, а потом включили самоиронию и выложили свои творения в сеть.

AdMe.ru нашел доказательства тому, что между творчеством и вредительством проходит тонкая грань. А бонусом расскажем про интересную задумку от космического инженера.

«Я напечатал на 3D-принтере специальный стик для своего контроллера»

«Буду использовать, играя в авиасимулятор».

«Роутер из старой телевизионной антенны и USB-модема»

«Он отражает сигнал, как и любое другое параболическое устройство. А раньше на чердаке нельзя было пользоваться Wi-Fi».

«Мое изобретение: „Охладитель супа — 3001“»

«Сделал iMac для муравьев»

«Сделал „арбуз-бой“ и опробовал его на публике»

«С фарой на тачке я не сталкиваюсь с предметами ночью. Правда, только пока не кончится шнур»

2,5-метровый скейт. Почему бы и нет?

Когда ты у мамы инженер и проще переделать дверь, чем передвинуть раковину

«Я хотел ключницу из опоссума, поэтому сделал это. Если что, я не художник»

«3 палочки — да это лампа!»

«Я сделал пряжку ремня, которая помогает пузырькам на пленке лопаться»

«Этот шедевр создали дети моей племянницы. Девочка-ракета»

Истинные инновации

«Создал костюм Человека-попкорна»

«У вас нет каподастра для гитары? Что ж, не беспокойтесь, благодаря моему изобретению можно cоздать свой за считаные минуты»

Как насчет раковины из сверлильного станка?

«Cоорудил фонарь из камеры слежения»

«Я постоянно удивляюсь некоторым вещам, которые делают люди, которые снимают у меня квартиру. Недавно я установил новые карнизы, но арендаторы посчитали необходимым прибить занавески к стене»

«Нашел эту вилку в доме моего брата и спросил его, зачем он это сделал. Вместо ответа он побежал наверх, чтобы показать мне свой iPad»

«Колонки, которые я слепил для ноутбука в далеком 2012 году»

Бонус: космический инженер Жюстин Хаупт придумала и создала смартфон с вращающимся механизмом

«В раздражающем мире сенсорных экранов, где люди используют телефоны, которые они не в состоянии контролировать, я хотела сделать что-то, что было бы понятно и приятно, а также стало бы оправданием, чтобы не писать текстовые сообщения», — cообщила Жюстин.