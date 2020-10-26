AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 человек, которые в любой непонятной ситуации включают смекалку на максимум

85153739
14k

Если с фантазией все в порядке, то зачем ограничиваться покупкой вещей в магазине? Ведь можно создать что-то свое, уникальное, пусть и немного странное. Вот герои нашего материала и создали, а потом включили самоиронию и выложили свои творения в сеть.

AdMe.ru нашел доказательства тому, что между творчеством и вредительством проходит тонкая грань. А бонусом расскажем про интересную задумку от космического инженера.

«Я напечатал на 3D-принтере специальный стик для своего контроллера»

© soupstream / reddit

«Буду использовать, играя в авиасимулятор».

«Роутер из старой телевизионной антенны и USB-модема»

© caculo / reddit

«Он отражает сигнал, как и любое другое параболическое устройство. А раньше на чердаке нельзя было пользоваться Wi-Fi».

«Мое изобретение: „Охладитель супа — 3001“»

© Commarade-Xapuc / reddit

«Сделал iMac для муравьев»

© PhantomSpectre / reddit

«Сделал „арбуз-бой“ и опробовал его на публике»

© cedishappy / reddit

«С фарой на тачке я не сталкиваюсь с предметами ночью. Правда, только пока не кончится шнур»

© misterrandom1 / reddit

2,5-метровый скейт. Почему бы и нет?

© Fluffyspark7/ reddit

Когда ты у мамы инженер и проще переделать дверь, чем передвинуть раковину

© ImaginaryCheetah / reddit

«Я хотел ключницу из опоссума, поэтому сделал это. Если что, я не художник»

© tardisnottardy / reddit

«3 палочки — да это лампа!»

© ControlTheBit / reddit

«Я сделал пряжку ремня, которая помогает пузырькам на пленке лопаться»

© rightcoastguy / reddit

«Этот шедевр создали дети моей племянницы. Девочка-ракета»

© Lacaot / reddit

Истинные инновации

© thefrostman1214 / reddit

«Создал костюм Человека-попкорна»

© Internet_and_stuff / reddit

«У вас нет каподастра для гитары? Что ж, не беспокойтесь, благодаря моему изобретению можно cоздать свой за считаные минуты»

© depressedunicorn_ / reddit

Как насчет раковины из сверлильного станка?

© edlowkey / reddit

«Cоорудил фонарь из камеры слежения»

© Grothorious / reddit

«Я постоянно удивляюсь некоторым вещам, которые делают люди, которые снимают у меня квартиру. Недавно я установил новые карнизы, но арендаторы посчитали необходимым прибить занавески к стене»

© bruce656 / reddit

«Нашел эту вилку в доме моего брата и спросил его, зачем он это сделал. Вместо ответа он побежал наверх, чтобы показать мне свой iPad»

© projectolivine / reddit

«Колонки, которые я слепил для ноутбука в далеком 2012 году»

© HumptysRevenge / Reddit

Бонус: космический инженер Жюстин Хаупт придумала и создала смартфон с вращающимся механизмом

© justine-haupt

«В раздражающем мире сенсорных экранов, где люди используют телефоны, которые они не в состоянии контролировать, я хотела сделать что-то, что было бы понятно и приятно, а также стало бы оправданием, чтобы не писать текстовые сообщения», — cообщила Жюстин.

Если бы вам дали карт-бланш на любое изобретение, что бы вы создали?

Фото на превью bruce656 / reddit
85153739
14k