15+ вещей и ситуаций, которые выведут из себя даже тех, чье терпение внесено в Книгу рекордов Гиннесса
У каждого из нас свой запас терпения: кто-то спокойно в сотый раз наступает на кирпичик от конструктора и, вздохнув, идет дальше, а кто-то буквально закипает при виде небольшой царапинки на мебели. Но есть вещи, которые выводят из себя даже самых стойких и терпеливых людей, например порча чего-то прекрасного или обманутые ожидания.
Мы в AdMe.ru выпили ромашкового чая и смогли спокойно посмотреть на фотографии, запечатлевшие самые вопиющие случаи.
«Моя жена выкинула банку с арахисовым маслом, потому что та пустая...»
«Мы с семьей ехали 2 часа, чтобы увидеть этот „водопад“»
«Этим утром мы проснулись от грохота... Кот, зараза!»
«Моя мама заказала набор из 1 000 деталей для конструктора. Но в упаковке их оказалось 523»
«Чтоб тебя, Джефф!»
Самое бесящее комбо в мире
Под «застежкой» этого зип-пакета есть запаянный шов, что делает его абсолютно бесполезным
Эта квартира рекламировалась как студия с балконом
«Моя мать чистит авокадо как картошку»
Ну почти
«У меня 2 маленькие дочери, и это 43 разных носка, у которых нет пары»
«Я обнаружил, что моя мойка была просто приклеена к столешнице»
«В приемной моего психотерапевта всего 2 светильника»
«Мои родители смотрят фильмы, не трогая мышь»
Люди, не делайте так!
«Мой отец никогда не отрывает этикетки и защитные пленки с вещей и кричит на меня, если я пытаюсь это сделать»
«DVD-проигрыватель у моих бабушки и дедушки»
А какие ситуации моментально выводят вас из себя? Или вы уже постигли дзен и ничто не способно выбить вас из колеи?
Фото на превью andydicktracy / reddit