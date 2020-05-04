15+ вещей и ситуаций, которые выведут из себя даже тех, чье терпение внесено в Книгу рекордов Гиннесса

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У каждого из нас свой запас терпения: кто-то спокойно в сотый раз наступает на кирпичик от конструктора и, вздохнув, идет дальше, а кто-то буквально закипает при виде небольшой царапинки на мебели. Но есть вещи, которые выводят из себя даже самых стойких и терпеливых людей, например порча чего-то прекрасного или обманутые ожидания.

Мы в AdMe.ru выпили ромашкового чая и смогли спокойно посмотреть на фотографии, запечатлевшие самые вопиющие случаи.

«Моя жена выкинула банку с арахисовым маслом, потому что та пустая...»

«Мы с семьей ехали 2 часа, чтобы увидеть этот „водопад“»

«Этим утром мы проснулись от грохота... Кот, зараза!»

«Моя мама заказала набор из 1 000 деталей для конструктора. Но в упаковке их оказалось 523»

«Чтоб тебя, Джефф!»

Самое бесящее комбо в мире

Под «застежкой» этого зип-пакета есть запаянный шов, что делает его абсолютно бесполезным

Эта квартира рекламировалась как студия с балконом

«Моя мать чистит авокадо как картошку»

Ну почти

«У меня 2 маленькие дочери, и это 43 разных носка, у которых нет пары»

«Я обнаружил, что моя мойка была просто приклеена к столешнице»

«В приемной моего психотерапевта всего 2 светильника»

«Мои родители смотрят фильмы, не трогая мышь»

Люди, не делайте так!

«Мой отец никогда не отрывает этикетки и защитные пленки с вещей и кричит на меня, если я пытаюсь это сделать»

«DVD-проигрыватель у моих бабушки и дедушки»

А какие ситуации моментально выводят вас из себя? Или вы уже постигли дзен и ничто не способно выбить вас из колеи?