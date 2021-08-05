15 вещей, до боли знакомых тем, кто хоть раз сидел на диете

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Бывает, твердо решаешь похудеть, а тут в магазине у дома акция на чипсы. Или кто-то из домашних притащил гору сладостей. И если даже в этих случаях удается не поддаться соблазну, то уж перед мягким белым хлебушком, который так и манит к себе посреди ночи, устоять никак не получается.

Нам в AdMe.ru тоже доводилось сидеть на диете, поэтому мы, как никто другой, понимаем всех героев этой статьи. А в бонусе вас ждет история о том, что даже людям с железной силой воли избавиться от лишних килограммов могут мешать сущие мелочи.

«Пытаюсь похудеть. Вот что мой сосед притащил сегодня к нам домой»

Поддержка близких очень важна. Вот сами убедитесь

Вторую неделю на диете. Вечером сидим на кухне с супругом. Делаю дочери бутерброд с наисвежайшим батоном. По моему лицу явно видно, что мне тоже хочется кусочек. Вдруг выключается свет и муж заговорщицким тоном говорит: «Давай ешь, пока никто не видит». © Подслушано / Ideer

Когда решаешь бороться с лишним весом, салат — твой лучший союзник

А вот с хлебом все сложно

Шла с работы домой, зашла в магазин купить белый хлеб. Такой свежий, мягкий и еще теплый. Пока шла от магазина до подъезда, слопала полбуханки... Чтобы скинуть лишние калории, решила подняться домой пешком на 7-й этаж. Я же на диете, блин! Пока поднималась, слопала оставшуюся половину. Осталась только хрустящая корочка. Зашла домой, навалила на корочку майонез и съела... Ну ее, эту диету! Меня муж и такую любит. © Подслушано / Ideer

Что ж, кажется, самое время съесть салатик

Когда денег нет, все равно нелегко

«Для меня это один из способов сесть на диету»

Это просто закон подлости в действии

«Решила перейти на здоровую еду. Шел первый день, заказала я врап, картошку и капустку. И вот что получила»

«У нас закончился сладкий картофель, простите. Мы дали вам печеньку».

Любые ограничения в питании можно вынести, если не запрещать себе то, от чего сердечко начинает биться быстрее

Мой молодой человек решил сесть на диету, но сказал сразу, что не собирается полностью отказываться от жареных блюд с использованием масла. Так как я немного разбираюсь в этой теме, периодически спрашивает совета у меня. И вот недавно поинтересовался, можно ли есть макароны. После того как получил положительный ответ, задал вытекающий из него вопрос про муку, а в конце пришел к выводу, что чебуреки на диете вполне уместны. © Подслушано / Ideer

«Сел на диету сегодня. Супруга принесла мне завтрак»

«Ешь». «Не ешь».

«Самое обидное — когда целый месяц действительно стараешься, а килограммы не уходят»

«Бросить гантели и хапнуть печенье может каждый. Я вот вчера видела такое. Вот это сила духа!»

А теперь о наболевшем

Бонус: худеть нужно со вкусом (а со сгущенкой он и правда лучше)

Жена моя — человек очень ответственный. Решила худеть. Заказала себе еду на 1 000 ккал в день. Больше ничего не ест, мне готовит отдельно и одну порцию, чтобы у нее соблазна не было. Вот только готовые блюда кажутся ей безвкусными, поэтому она активно заливает их всеми соусами из холодильника. Вот сейчас смотрю с умилением, как она добавляет вторую ложку сгущенки в утреннюю кашу. © Bash.im