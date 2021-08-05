15 вещей, до боли знакомых тем, кто хоть раз сидел на диете
Бывает, твердо решаешь похудеть, а тут в магазине у дома акция на чипсы. Или кто-то из домашних притащил гору сладостей. И если даже в этих случаях удается не поддаться соблазну, то уж перед мягким белым хлебушком, который так и манит к себе посреди ночи, устоять никак не получается.
Нам в AdMe.ru тоже доводилось сидеть на диете, поэтому мы, как никто другой, понимаем всех героев этой статьи. А в бонусе вас ждет история о том, что даже людям с железной силой воли избавиться от лишних килограммов могут мешать сущие мелочи.
«Пытаюсь похудеть. Вот что мой сосед притащил сегодня к нам домой»
Поддержка близких очень важна. Вот сами убедитесь
- Вторую неделю на диете. Вечером сидим на кухне с супругом. Делаю дочери бутерброд с наисвежайшим батоном. По моему лицу явно видно, что мне тоже хочется кусочек. Вдруг выключается свет и муж заговорщицким тоном говорит: «Давай ешь, пока никто не видит». © Подслушано / Ideer
Когда решаешь бороться с лишним весом, салат — твой лучший союзник
А вот с хлебом все сложно
- Шла с работы домой, зашла в магазин купить белый хлеб. Такой свежий, мягкий и еще теплый. Пока шла от магазина до подъезда, слопала полбуханки... Чтобы скинуть лишние калории, решила подняться домой пешком на 7-й этаж. Я же на диете, блин! Пока поднималась, слопала оставшуюся половину. Осталась только хрустящая корочка. Зашла домой, навалила на корочку майонез и съела... Ну ее, эту диету! Меня муж и такую любит. © Подслушано / Ideer
Что ж, кажется, самое время съесть салатик
Когда денег нет, все равно нелегко
«Для меня это один из способов сесть на диету»
Это просто закон подлости в действии
«Решила перейти на здоровую еду. Шел первый день, заказала я врап, картошку и капустку. И вот что получила»
«У нас закончился сладкий картофель, простите. Мы дали вам печеньку».
Любые ограничения в питании можно вынести, если не запрещать себе то, от чего сердечко начинает биться быстрее
- Мой молодой человек решил сесть на диету, но сказал сразу, что не собирается полностью отказываться от жареных блюд с использованием масла. Так как я немного разбираюсь в этой теме, периодически спрашивает совета у меня. И вот недавно поинтересовался, можно ли есть макароны. После того как получил положительный ответ, задал вытекающий из него вопрос про муку, а в конце пришел к выводу, что чебуреки на диете вполне уместны. © Подслушано / Ideer
«Сел на диету сегодня. Супруга принесла мне завтрак»
«Ешь». «Не ешь».
«Самое обидное — когда целый месяц действительно стараешься, а килограммы не уходят»
«Бросить гантели и хапнуть печенье может каждый. Я вот вчера видела такое. Вот это сила духа!»
А теперь о наболевшем
Бонус: худеть нужно со вкусом (а со сгущенкой он и правда лучше)
- Жена моя — человек очень ответственный. Решила худеть. Заказала себе еду на 1 000 ккал в день. Больше ничего не ест, мне готовит отдельно и одну порцию, чтобы у нее соблазна не было. Вот только готовые блюда кажутся ей безвкусными, поэтому она активно заливает их всеми соусами из холодильника. Вот сейчас смотрю с умилением, как она добавляет вторую ложку сгущенки в утреннюю кашу. © Bash.im
А вы сидели когда-нибудь на диетах? Какого результата вам удалось добиться?
Фото на превью bitofafixerupper / Reddit
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