15 вариантов умопомрачительного косплея, который не так-то просто повторить

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Наверное, уже невозможно найти человека, который бы не знал, что такое косплей. Ежегодно в мире проходит множество фестивалей, где каждый желающий может переодеться в костюм какого-нибудь персонажа фильма или игры. Самым ярким из них, безусловно, считается «Комик-Кон» в Сан-Диего. Кстати, однажды на нем произошел весьма забавный случай: Эндрю Гарфилд, исполнивший роль Человека-паука в перезапуске франшизы, пришел в очень дешевом варианте костюма своего героя, как бы под видом обычного фаната, а потом шокировал публику, сняв маску. В нашей статье вы увидите не менее шокирующие варианты костюмов.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на невероятные костюмы, от которых действительно захватывает дух.

Косплей Perler Bead Armor, который поражает своей реалистичностью

Не отличить от настоящей Мантис

Кажется, варианты для косплея Рей не иссякнут никогда

Менеджер с моей работы занимается косплеем

Любой супергерой не прочь был бы попасться в сети такой Чудо-женщине

Преклоните колени перед королевой Асгарда

Эти крылья просто нереальны

«Первый совместный косплей с моей девушкой»

Охотник на монстров Zinogre Armor

Кажется, он вот-вот начнет торг за мою душу

«Моя подруга сделала косплей на Даффмена. Или я должен сказать „на Даффвумен“?»

Э-э, рабыня Эльза и Ганс Соло?

От такого косплея Ауриэль (Diablo и Heroes of the Storm) просто захватывает дух

Этот косплейщик Fallout знает свое дело

После такого косплея Horizon Zero Dawn ночью могут сниться кошмары

Бонус: Найди 10 отличий

А может, и вы увлекаетесь косплеем? Поделитесь с нами своими фотографиями!