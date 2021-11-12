15+ утренних происшествий, после которых стало понятно, что денек будет тот еще

От того, как начнется утро, зависит многое. Для кого-то это время для вдохновения и получения заряда бодрости. Но точно не для героев сегодняшней подборки, которые встретили начало нового дня так, как мало кому пожелаешь.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы ваше утро всегда было добрым. А если вам не повезло, то советуем относиться к этому так же, как герои нашей статьи — с неиссякаемым юмором.

1. «Когда еще не очень проснулась и убрала чай на место вот так»

2. «Лежу такая в трусах, потягиваюсь, просыпаюсь. Поворачиваю голову, а в окне мужик. Да сколько можно! Что-то монтажники зачастили»

3. «Этим утром заднее стекло моего автомобиля лопнуло ни с того ни с сего»

4. «Не до конца проснулся и взял на обед сырой бекон вместо пиццы»

5. Этот завтрак в отеле стоит $ 17,5

6. Колесо автобуса оторвалось в 8:15

7. «Как будто бы до этого я и так не опаздывал на работу»

8. «Моя сестра проплакала все утро из-за потерянного кольца. Я мыл посуду и услышал какой-то звук. Оказалось, он доносился из измельчителя»

9. «Доброе утро. Кот сделал свои дела на ботинки»

10. «Недоброе утро. Ночью на батарее сушились тапки. Что-то сточило подошву упавшей с батареи тапки. А вторая, оставшаяся на радиаторе, — целая»

11. «Как моя невыспавшаяся мама сварила мне кофе»

12. «Этой кровати всего 2 месяца. Сегодня основание сломалось, пока я спал. Отличный способ проснуться»

13. «Заклинило дверь туалета, и началась операция по освобождению отца, который был там заперт»

14. «У меня на работе из-за жалоб на мышей вызвали клининговую компанию. Сегодня я нашел эту записку на своей зубной щетке, которой пользуюсь каждый день»

«На этой зубной щетке был мышиный помет».

15. «6:30. Нужно было взбодриться, и наша кофемашина отсыпала нам немного кофе»

16. «Пожалуй, лучше сегодня бутербродом позавтракаю»

17. «Вчера уснул с женой, а проснулся с ним. Проблема в том, что у нас нет кота. Оказалось, это соседский»