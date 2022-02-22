15+ человек, которые в любой ситуации способны выкрутиться так, что останется только воскликнуть: «Ах ты ж хитрюга!»

Все мы в той или иной степени стремимся сделать свою жизнь проще и удобнее. Но если одни в сложных ситуациях проявляют такие чудеса смекалки, что хоть памятник ставь, другие не гнушаются и по головам пойти. И потому особенно приятно, когда на таких отпетых плутов находится кто-то похитрее.

Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались историями о людях, у которых явно имеется черный пояс по умению придумывать уловки. А в бонусе вас ждет доказательство того, что любая хитрость может запросто разбиться о суровый быт.

Сын в детстве очень не любил пробовать все новое. А я решил приобщить его к индейке и включить хитрость: сыграть на его любви к динозаврам. Купил голени, мариную:

— Пап, что кушать будем?

— Динозавра, — меланхолично так отвечаю, знаете ли.

— Ха, динозавры вымерли!

— Динозавры вымерли, а мясо осталось.

Сын в натуральном шоке — прокатило! © SVIHO** / Pikabu

Прихожу к себе в магазин, а там тетка своим визгом довела продавщицу до слез. Просит 100 г карамели, ей взвешивают — 106 г. Но нужно 100! Убирают одну конфету — 98 г. Тетка вопит: «Мне 100 нужно!» Ну я говорю: «Откусите ей конфету для ровного счета!» Она аж взвизгнула и такая: мол, вы издеваетесь? Отнюдь, говорю, просто сделаем ровно так, как вы просите. В общем, как ветром тетю сдуло. © Любовь Чернышова / AdMe

Мой бывший парень — очень хитрый человек. Он часто давал мне денег на всякие женские штучки, иногда без повода дарил подарки (что, конечно, очень приятно). Но раз так в 3 месяца ему срочно бывали нужны деньги в долг, и немаленькие. Я, естественно, одалживала, считая это нормальным в отношениях — выручать партнера. А сама об этом забывала. Но когда я начала анализировать, то поняла, что таким образом он не только возвращал все свои затраты на меня, но еще и обогащался тысяч на 10. © Подслушано / Ideer

На днях один паренек собирался припарковать машину прямо перед нашим выездом. Ну и свалить, естественно. Я сказала, мол, не блокируйте. А парень тут же заявил, что пришел на встречу с одним инспектором, тот очень важная шишка и все такое. Ну-ну. Я просто улыбнулась и сказала, мол, если этот инспектор ему близкий друг, то явно не будет возражать против парковки перед своими воротами. Как делают все остальные, вообще-то. В итоге машину паренек убрал. © Premlatha V.Ra / Quora

В одном отделе в ТЦ проходила акция: каждая 3-я вещь бесплатно. Ну я набрала себе 6 штук и прикидываю в голове: куплю 4, а 2 будут бесплатно. Тут меня окликает женщина: «Девушка, а возьмите у меня 3 вещи! Со мной вам будет выгоднее! Смотрите: если вы возьмете 6 вещей себе, вам дадут бесплатно 2. А если со мной, то мы заберем не 2, а 3 бесплатно, для меня!» Естественно, отказалась я от такого «выгодного» предложения. © Natalia07 / Pikabu

Как-то в школе я осознал, что голос у меня точь-в-точь как у папы, особенно если специально буду таким низким тембром говорить. И всякий раз, когда звонили из школы с какими-то жалобами на меня, я просто недовольно ворчал, мол, не отвлекайте по всяким пустякам. 4 года прокатывало. © Lowkey57 / Reddit

Наша дочка просто обожает собирать всякие пазлы. И вот сын (ее брат-близнец) решил ей как-то за что-то отомстить. Взял по одной детальке из каждого пазла и спрятал их по всему дому. Прошло 10 лет, мы до сих пор их периодически находим. © ZucchiniFace44 / Reddit

Стою на кассе, передо мной старушенция. Уже расплатилась, но долго не отходит, ковыряется в авоськах. Кассир уже мои покупки пробивает. Гляжу, а бабуля ловко к себе в сумку пакует мою курицу гриль! Ну и говорю: «Э, уважаемая, это не ваше!» А она в ответ извинилась, собралась и ушла. Но осадок остался. © Kraskliaks / Pikabu

Подруга как-то оказалась на мели. А еще она слишком гордая была, чтобы у кого-то в долг просить. Ну я тогда незаметно подкинула ей $ 40 в карман сумки. Подруга нашла их и реально чуть не заплакала от счастья. Хотя и не могла понять, как вообще она забыла про эти деньги. И конечно, я не рассказала ей о том, что это моих рук дело. © Unknown author / Reddit

Мне было лет 9, и мы с компанией скакали по такому надувному замку. Вот только там еще оказалась компания подростков, которые решили, что это очень круто — вечно сгонять нас, да и просто запугивать. Ну я пошла к взрослым, а когда вернулась, то заявила главному заводиле тех подростков: «У тебя будут большие проблемы». На самом деле я никому не жаловалась, но паренек испугался и решил сразу побежать к маме и предупредить, мол, я все вру. Никогда не забуду выражения его лица, когда мама его спросила, о чем он вообще говорит, и ему самому пришлось рассказывать. © PandaPyre / Reddit

Впервые осталась у парня на ночь. Утром просыпаюсь, а он на работу укатил. Звоню, мол, мне как выйти-то? Он говорит: «Подожди меня с работы, извини, я, дурень, ключи не оставил». Ну окей. Приготовила ужин, насмотрелась фильмов. Идеально! А когда парень вернулся, то заявил, что хитрый с виду замок можно было без ключа закрыть — он просто отпускать не хотел. Через неделю переехала к нему. © Подслушано / Ideer

Моя мама — очень хитрый человек. Каждый раз, когда у меня в комнате наступает абсолютный бардак, она просто прячет какую-нибудь очень нужную мне вещь, начиная с фена или утюжка и заканчивая тушью или карандашом, где-нибудь у меня в комнате. И естественно, чтобы найти эту вещь, мне приходится убирать всю комнату. Иногда, когда спешу куда-нибудь, это раздражает. Но зато 1 раз в неделю у меня в комнате проходит генеральная уборка. © Подслушано / Ideer

Приехал как-то на шиномонтаж. Поздняя осень, все в «зиму» переобуваются, очереди. Выходит парень колеса скидывать. Смотрю, а это наш цеховой технолог. Ушел на больничный, чтобы подзаработать у брата в шиномонтажке. Смутился, поздоровался, но колеса поменял оперативно. На следующий день больничный закрыл, больше так не делал. © Sibirskix / Pikabu

Каждая мать знает: ребенок затих — жди беды. Но у меня их двое! Они выработали хитрую стратегию: пока одна безобразничает, вторая шумит для отвлечения внимания противника. © Bash.im

Как-то в универе нужно было написать работу на основе оригинального исследования (опросить 10 человек). Естественно, я прошляпил все сроки, ничего не успевал и поэтому просто написал все от балды. Выдумал и интервью, и все цитаты, вообще все. И в итоге я получил не просто высокую оценку, а самую высокую. Преподаватель потом без конца нахваливал мою работу. © HidingUnderTheTable / Reddit

А у нас учительница мегахитрая. Она скинула на почту документ с кучей вопросов. Я хотела все загуглить, но не удавалось скопировать вопросы. Пришлось скачать документ. И снова ничего не копируется! Я решила не тратить время и сделала все сама. Оказалось, что это была картинка, а не текст. © TryLa1a / Twitter

Коллеги у меня просто хитрые бестии. Месяц назад с ними ругался по поводу чайника: как на кухню ни зайдешь — чайник пустой. Говорю, мол, выпил чайник — налей заново. Так они приспособились оставлять в чайнике воды ровно на 1 кружку. И все равно мне наливать приходится. © Bash.im

Знакомая стала жить с мужчиной в его квартире. Он тут же перестал работать официально. За все платила она. Потом он захотел машину, мол, купи и оформи на меня, а я буду ездить и таксовать. Розовые очки у девушки упали и разбились вдребезги. В итоге машину она купила и оформила на себя, а заодно переехала в съемное жилье, забрав все, что купила в его квартиру на свои деньги. Мужик еще обиделся, заявил: «Ты жила в моей квартире!» На что она ответила: «Так я и платила за ту квартиру и за продукты! И спасибо тебе за науку». © Хищный ЗаИц / AdMe

Бонус: иногда хитришь, хитришь, а лучше бы просто сказать прямо

Давно мне мой любимый не дарил цветов, и я подумала, что надо бы ему как-то тонко намекнуть. Приехал он вечером домой, занес вещи и спускается, чтобы машину припарковать. Я ему так ласково говорю: «Милый, возьми кошелек с собой, купи мне шоколадку». А сама думаю: «Палатка уже закрыта, а рядом с цветами — круглосуточная. Он придет, увидит, что закрыто, расстроится, затем увидит цветы, и дрогнет сердце — купит розочку!» Приходит с пустыми руками — забыл о просьбе. Провалился мой хитрый план. © Подслушано / Ideer