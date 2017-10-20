15 уморительных фото, на которых взгляд дороже тысячи слов
Кто сказал, что всеобъемлющая любовь — это удел романтиков и поэтов? Настоящее глубокое чувство могут испытывать абсолютно все: и взрослые, и дети, и даже их питомцы. И совсем неважно, что порой эта любовь немного странная.
AdMe.ru собрал для вас 15 фото, в которых чувства просто зашкаливают.
Когда печенье радует даже больше, чем «Оскар»
Мой ротвейлер, когда бабушка приезжает к нам в гости
Интересно, сколько девушек готовы поменяться местами с этим сэндвичем?
Вы все еще не делитесь своим обедом? Тогда мы идем к вам!
Потому что вырастить этот лук было посложнее, чем вырастить сына
Я тону в твоих глазах
«Хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, как мой брат смотрит на кетчуп»
Любовь, похожая на пиццу
Я тебя ох-муррр-рю
Если мужчина на тебя смотрит так же, как этот мальчик на торт, знай: это настоящая любовь
Мечтать надо о великом
Завораживающая картошка
Кажется, этот день она запомнит надолго
Мадам, и почему вы замужем?
Дай кусочек, ну будь же человеком!
Фото на превью youandmeandrainbows/imgur