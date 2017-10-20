15 уморительных фото, на которых взгляд дороже тысячи слов

Кто сказал, что всеобъемлющая любовь — это удел романтиков и поэтов? Настоящее глубокое чувство могут испытывать абсолютно все: и взрослые, и дети, и даже их питомцы. И совсем неважно, что порой эта любовь немного странная.

AdMe.ru собрал для вас 15 фото, в которых чувства просто зашкаливают.

Когда печенье радует даже больше, чем «Оскар»

Мой ротвейлер, когда бабушка приезжает к нам в гости

Интересно, сколько девушек готовы поменяться местами с этим сэндвичем?

Вы все еще не делитесь своим обедом? Тогда мы идем к вам!

Потому что вырастить этот лук было посложнее, чем вырастить сына

Я тону в твоих глазах

«Хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, как мой брат смотрит на кетчуп»

Любовь, похожая на пиццу

Я тебя ох-муррр-рю

Если мужчина на тебя смотрит так же, как этот мальчик на торт, знай: это настоящая любовь

Мечтать надо о великом

Завораживающая картошка

Кажется, этот день она запомнит надолго

Мадам, и почему вы замужем?

Дай кусочек, ну будь же человеком!

Фото на превью youandmeandrainbows/imgur

2 На склад!
12 Комментарии
  • 20 октября 2017
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